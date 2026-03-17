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ICMS

Estados brasileiros se recusam a baixar imposto sobre o diesel

Em nota assinada pelo Comsefaz, presidido por secretário de MS, Estados rejeitam apelo do governo federal e alegam perdas de arrecadação, e culpam donos de postos e distribuidoras

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

17/03/2026 - 14h28
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O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), presidido pelo secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, se negou a reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o óleo diesel.

Em nota divulgada nesta terça-feira (17), os estados, por meio do comitê liderado pelo secretário de Fazenda de MS, dizem que já perderam demais com o corte do imposto estadual, forçado pelo governo Jair Bolsonaro (PL), e acusam distribuidoras e postos de não repassarem as quedas de preços ao consumidor.

“Não é razoável agravar, mais uma vez, com perdas de receita pública relativas ao ICMS estadual, o ônus principal de uma política de contenção de preços cujo resultado final depende de múltiplas variáveis alheias à atuação dos estados”, diz o texto, assinado pelo Comsefaz.

Na última quinta-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que os estados reduzissem o ICMS sobre o óleo diesel, enquanto anunciava um pacote de medidas para enfrentar a alta no preço do petróleo, que interfere no preço final dos combustíveis.

O governo federal isentou o diesel de PIS/Cofins e criou uma subvenção para produtores e importadores, em um valor total de R$ 0,64 por litro.

Também na semana passada, a Petrobras reajustou o preço do óleo diesel nas refinarias em R$ 0,38, após as medidas do governo. Para o distribuidor, o combustível ficou R$ 0,06 mais caro na refinaria.

Nos postos, a história é diferente. Em Campo Grande, o diesel S-10 é encontrado por mais de R$ 7,80 o litro. Na semana passada, com o aumento influenciado pela guerra no Oriente Médio, mas ainda sem o reajuste praticado pela Petrobras, o preço médio do combustível foi de R$ 6,51, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo.

“Em vez de produzir alívio real nas bombas, uma nova redução do ICMS pode, na prática, enfraquecer a capacidade do poder público de atender justamente a população que se pretende proteger”, afirma o Comsefaz.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2937, segunda-feira (16/03): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2937 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 16 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras, (R$ 8.124,79)
  • 4 acertos - 882 apostas ganhadoras, (R$ 105,27)
  • 3 acertos - 15.108 apostas ganhadoras, (R$ 3,07)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras, (R$ 4.570,19)
  • 4 acertos - 795 apostas ganhadoras, (R$ 116,79)
  • 3 acertos - 15.104 apostas ganhadoras, (R$ 3,07)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2937 são:

Primeiro sorteio: 04 - 10 - 15 - 30 - 21 - 50

Segundo sorteio: 15 - 02 - 23 - 48 - 35 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2938

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 18 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2938. O valor da premiação está estimado em R$ 5,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6977, segunda-feira (16/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6977 da Quina na noite desta segunda-feira, 16 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 12.824,77)
  • 3 acertos - 4.078 apostas ganhadoras, (R$ 110,81)
  • 2 acertos - 98.903 apostas ganhadoras, (R$ 4,560

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6977 são:

  • 63 - 56 - 06 - 18 - 43

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6985

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 17 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6985. O valor da premiação está estimado em R$ 10,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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