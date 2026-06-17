MS é o estado do Brasil que mais doa recursos do IR para fundos sociais

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Dados divulgados pela Receita Federal apontam que 273.359 contribuintes, que declararam Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPFs), destinaram R$ 14.183.491,10 para fundos sociais, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul.

O número é 37% maior em relação ao ano passado, considerando que o valor saltou de R$ 10,3 milhões em 2025, para R$ 14,1 milhões em 2026.

Com isso, Mato Grosso do Sul bateu o recorde, é líder nacional e ocupa o 1° lugar do Brasil entre os estados que mais doam recursos do IR para entidades sociais, em relação ao potencial disponível.

As entidades socais beneficiadas são Fundo da Criança e do Adolescente (FCA) e Fundo da Pessoa Idosa (FPI).

O montante destinado corresponde a 5,44% dos R$ 260,5 milhões que poderiam ser direcionados pelos contribuintes sul-mato-grossenses. Ano passado, MS ficou na 8ª posição .

De acordo com o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, a verba, que cairia nos cofres da União, será redirecionada para uma causa maior.

“Temos construído esse caminho pouco a pouco, tanto que estamos registrando crescimento no valor destinado todos os anos. É um trabalho que exige esforço, união e capacidade de levar informações precisas aos potenciais doadores, que somam mais de 270 mil contribuintes no Estado”, explicou.

DESTINAÇÃO

Prazo para declarar Imposto de Renda ocorreu de 17 de março a 30 de maio de 2026 no Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, 656.709 declarações foram entregues dentro do prazo. Fora do prazo (após 22h59min de 29 de maio), o número de documentos chegou a 664.498.

Por meio da campanha “Sou Cidadão Solidário”, realizada pela Receita Federal, os contribuintes puderam direcionar até 6% do imposto devido, sendo até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e outros 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.

A destinação do Imposto de Renda para fundos sociais permite escolher para onde vai uma parte do imposto que já pagaria ao governo.

Em vez de todo o valor ficar no caixa geral da União, uma parcela é direcionada para fundos que financiam projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos. Vale ressaltar que não é uma doação adicional, é uma realocação de parte do imposto devido.

A destinação não representa gasto adicional para o contribuinte. O valor direcionado aos fundos é abatido do imposto devido ou incorporado à restituição, retornando ao contribuinte com a correção monetária prevista em lei.

RESTITUIÇÃO

O número de lotes foi reduzido de cinco para quatro. Veja o calendário de restituição de cada lote:

1° lote: 29 de maio

2° lote: 30 de junho

3° lote: 31 de julho

4° lote: 31 de agosto

Confira a ordem de prioridades nas restituições: