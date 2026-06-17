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Economia

BALANÇO 2026

MS é o estado do Brasil que mais doa recursos do IR para fundos sociais

Número é 37% maior em relação ao ano passado, considerando que o valor saltou de R$ 10,3 milhões em 2025, para R$ 14,1 milhões em 2026

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/06/2026 - 14h45
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Dados divulgados pela Receita Federal apontam que 273.359 contribuintes, que declararam Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPFs), destinaram R$ 14.183.491,10 para fundos sociais, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul.

O número é 37% maior em relação ao ano passado, considerando que o valor saltou de R$ 10,3 milhões em 2025, para R$ 14,1 milhões em 2026.

Com isso, Mato Grosso do Sul bateu o recorde, é líder nacional e ocupa o 1° lugar do Brasil entre os estados que mais doam recursos do IR para entidades sociais, em relação ao potencial disponível.

As entidades socais beneficiadas são Fundo da Criança e do Adolescente (FCA) e Fundo da Pessoa Idosa (FPI).

O montante destinado corresponde a 5,44% dos R$ 260,5 milhões que poderiam ser direcionados pelos contribuintes sul-mato-grossenses. Ano passado, MS ficou na 8ª posição.

De acordo com o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, a verba, que cairia nos cofres da União, será redirecionada para uma causa maior.

“Temos construído esse caminho pouco a pouco, tanto que estamos registrando crescimento no valor destinado todos os anos. É um trabalho que exige esforço, união e capacidade de levar informações precisas aos potenciais doadores, que somam mais de 270 mil contribuintes no Estado”, explicou.

DESTINAÇÃO

Prazo para declarar Imposto de Renda ocorreu de 17 de março a 30 de maio de 2026 no Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, 656.709 declarações foram entregues dentro do prazo. Fora do prazo (após 22h59min de 29 de maio), o número de documentos chegou a 664.498.

Por meio da campanha “Sou Cidadão Solidário”, realizada pela Receita Federal, os contribuintes puderam direcionar até 6% do imposto devido, sendo até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e outros 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.

A destinação do Imposto de Renda para fundos sociais permite escolher para onde vai uma parte do imposto que já pagaria ao governo.

Em vez de todo o valor ficar no caixa geral da União, uma parcela é direcionada para fundos que financiam projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos. Vale ressaltar que não é uma doação adicional, é uma realocação de parte do imposto devido.

A destinação não representa gasto adicional para o contribuinte. O valor direcionado aos fundos é abatido do imposto devido ou incorporado à restituição, retornando ao contribuinte com a correção monetária prevista em lei.

RESTITUIÇÃO

O número de lotes foi reduzido de cinco para quatro. Veja o calendário de restituição de cada lote:

  • 1° lote: 29 de maio
  • 2° lote: 30 de junho
  • 3° lote: 31 de julho
  • 4° lote: 31 de agosto

Confira a ordem de prioridades nas restituições:

  1. Idade igual ou superior a 80 anos;
  2. Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
  3. Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
  4. Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
  5. Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
  6. Demais contribuintes

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3712, terça-feira (16/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/06/2026 08h04

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3712 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 16 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 139 apostas ganhadoras, (R$ 2.790,20)
  • 13 acertos - 6227 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 88385 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 512392 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3712 são:

  • 22 - 25 - 01 - 06 - 16 - 13 - 23 - 15 - 18 - 03 - 04 - 14 - 19 - 20 - 21 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3720

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3720. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3019, terça-feira (16/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/06/2026 08h03

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3019 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 16 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 24 apostas ganhadoras, (R$ 56.950,91)
  • 4 acertos - 1.987 apostas ganhadoras, (R$ 1.133,87)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3019 são:

  •  54 - 32 - 48 - 56 - 31 - 05

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3020

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 18 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3020. O valor da premiação está estimado em R$ 36 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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