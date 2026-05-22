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Levantamento

MS está entre os estados mais afetados pelo tarifaço de Trump, aponta BC

Queda das exportações para os Estados Unidos foi equivalente a 0,35% do PIB estadual no ano passado

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

22/05/2026 - 08h00
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Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros mais impactados pela política tarifária adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2025.

Levantamento divulgado ontem pelo Banco Central (BC) mostra que a redução das exportações sul-mato-grossenses para o mercado norte-americano representou perda equivalente a 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Conforme o Boletim Regional 2025, MS teve o quarto maior impacto registrado no País, atrás apenas de Espírito Santo (-0,55%), Maranhão (-0,42%) e Rio de Janeiro (-0,35%). 

O boletim divulgado pela autoridade monetária analisou os efeitos da elevação das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo o estudo, o tarifaço reduziu em US$ 2,7 bilhões as exportações brasileiras para o mercado norte-americano no ano passado, uma retração de 6,7% em relação a 2024. 

Embora o impacto agregado tenha sido considerado moderado para a economia nacional, sendo equivalente a 0,1% do PIB brasileiro e a 0,8% das exportações totais do País, o Banco Central concluiu que os efeitos foram distribuídos de forma desigual entre estados e regiões, atingindo com maior intensidade economias mais dependentes das vendas para os Estados Unidos. 

No caso de Mato Grosso do Sul, o resultado chama atenção porque ocorre em meio a um ciclo de forte expansão econômica. O Estado encerrou 2025 com crescimento de 4,4%, acima da média nacional de 2,5%, impulsionado principalmente pela agropecuária e o setor de serviços. A

inda assim, a retração das exportações para os Estados Unidos colocou MS entre os mais vulneráveis aos efeitos da guerra comercial iniciada pelo país norte-americano. 

VOLUME

O relatório mostra que a redução das exportações brasileiras para os Estados Unidos ocorreu principalmente pela queda do volume embarcado, característica típica de choques tarifários. A situação se agravou entre agosto e novembro de 2025, período em que as tarifas adicionais atingiram os níveis mais elevados.

Nesse intervalo, as exportações do Centro-Oeste para os Estados Unidos recuaram 40,5% em valor e 36,8% em volume, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A retração foi uma das maiores entre as regiões brasileiras e evidencia o peso das barreiras comerciais sobre as cadeias exportadoras da região. 

“O impacto tarifário foi severo em termos de volume embarcado no período mais crítico”, destaca o BC no documento. 
Os efeitos do tarifaço atingiram produtos relevantes para a pauta exportadora de MS. Entre as maiores quedas registradas no Centro-Oeste estão as exportações de celulose e metais preciosos.

Segundo o levantamento, as vendas de celulose para os Estados Unidos recuaram 36,2% em 2025, passando de US$ 213,5 milhões para US$ 136,3 milhões. Já as exportações de metais preciosos registraram queda de 69,1% no mesmo período. 

O desempenho preocupa porque MS se consolidou nos últimos anos como um dos principais polos mundiais de produção de celulose.

Um dos aspectos destacados pelo BC é que parte das perdas ocorreu justamente em produtos que não estavam diretamente sujeitos às tarifas adicionais impostas pelos EUA.

A própria celulose aparece entre os itens isentos das novas alíquotas, mas, mesmo assim, registrou forte retração nas vendas. 

AGRO

Em Mato Grosso do Sul, o desempenho do agronegócio foi determinante para compensar parte dos efeitos negativos da guerra comercial. O Estado foi beneficiado pela forte recuperação da produção agrícola, que impulsionou o crescimento regional.

O BC destaca que o Centro-Oeste foi a única região brasileira a acelerar o ritmo de expansão econômica em relação a 2024. O crescimento regional passou de 2,7% para 5% em 2025. 

Além disso, MS figurou entre os destaques nacionais no setor de serviços, contribuindo para manter a atividade econômica aquecida mesmo em um cenário internacional mais adverso. 

Neste ano, esse quadro pode sofrer novas mudanças. Brasil e Estados Unidos caminham para um acordo sobre o tarifaço, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Ele afirmou que a negociação avança para um entendimento “parcial e progressivo”.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7031, quinta-feira (21/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

22/05/2026 08h24

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7031 da Quina na noite desta quinta-feira, 21 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 23 apostas ganhadoras, (R$ 10.881,98)
  • 3 acertos - 1.929 apostas ganhadoras, (R$ 123,57)
  • 2 acertos - 49.299 apostas ganhadoras, (R$ 4,83)

Os números da Quina 7031 são:

  • 40 - 12 - 56 - 70 - 03 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3691, de quinta-feira (21/05): veja o resultado

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

22/05/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3691 da Lotofácil de quinta-feira, 21 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 281.394,78)
  • 14 acertos - 455 apostas ganhadoras, (R$ 741,00)
  • 13 acertos - 13345 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 116359 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 562352 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3691 são:

  • 13 - 23 - 24 - 14 - 19 - 15 - 05 - 10 - 21 - 25 - 18 - 02 - 08 - 09 - 03

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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