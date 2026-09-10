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Desvalorização

MS exporta volume recorde de minério, mas receita cai 45%

Faturamento com minério de ferro recuou nos oito primeiros meses do ano, para US$ 153,9 milhões, enquanto quantidade exportada avançou 19% e passou de 7,1 milhões de toneladas

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

10/09/2026 - 08h05
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O minério de ferro expõe um dos principais efeitos da queda das cotações internacionais sobre a pauta de exportações de Mato Grosso do Sul. Embora o Estado tenha aumentado significativamente a quantidade embarcada ao exterior, o faturamento com o item despencou nos oito primeiros meses deste ano.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), mostram que Mato Grosso do Sul exportou US$ 153,9 milhões em minério de ferro entre janeiro e agosto deste ano, queda de 44,9% ante os US$ 279,4 milhões registrados no mesmo período de 2025.

A retração não foi provocada por redução dos embarques, já que o volume exportado cresceu 19%, passando de 6,01 milhões de toneladas em 2025 para 7,15 milhões de toneladas neste ano. Com isso, o minério atingiu o maior volume da série apresentada para o acumulado de janeiro a agosto desde 2023.

A diferença entre faturamento e quantidade evidencia a deterioração do preço médio recebido pelo produto. Em 2025, cada tonelada exportada pelo Estado representava, em média, cerca de US$ 46,52. Neste ano, esse valor caiu para US$ 21,53, uma redução de 54%.

Ao comparar os valores e volumes negociados nos últimos quatro anos a retração nos preços fica ainda mais evidente. Em 2023, Mato Grosso do Sul havia exportado 4,5 milhões de toneladas, que renderam US$ 232,6 milhões, com preço médio de US$ 51,68 por tonelada.

No ano seguinte, o volume caiu para 3,01 milhões de toneladas e o faturamento recuou para US$ 204,2 milhões. Já em 2025, houve forte recuperação dos embarques, que chegaram a 6,01 milhões de toneladas, enquanto a receita alcançou US$ 279,4 milhões.

Neste ano, contudo, o aumento do volume não foi o suficiente para compensar a queda das cotações. O Estado chegou a exportar 58,8% mais minério do que nos oito primeiros meses de 2023, mas o faturamento é 33,8% inferior ao daquele ano.

A situação também reduz a participação do minério na pauta estadual. Neste ano, o produto responde por aproximadamente 1,9% das exportações de Mato Grosso do Sul, contra 3,8% no mesmo período de 2025.

INTERNACIONAL

O desempenho estadual ocorre em um ambiente internacional menos favorável para o minério de ferro. A China, principal mercado consumidor mundial, enfrenta dificuldades relacionadas à demanda por aço, enquanto as margens das siderúrgicas estão pressionadas.

Ontem, o minério voltou a recuar nos mercados internacionais. Na Bolsa de Dalian, na China, o contrato mais negociado caiu 0,27%, para US$ 110,03 por tonelada. Em Cingapura, a referência para outubro recuava 0,91%, para US$ 100,10. 

Conforme informações das agências internacionais, a pressão veio de preocupações com a demanda chinesa e do aumento das importações, enquanto siderúrgicas reduziram a produção diante de margens menores. 

O mercado também convive com a perspectiva de aumento da oferta mundial, com novos projetos de mineração, enquanto a recuperação do setor imobiliário chinês permanece limitada.

Para a Associação Brasileira dos Municípios Mineradores (AMIG Brasil), as projeções para este ano apontam para um cenário de preços mais pressionados. A entidade cita estimativa média próxima de US$ 94 por tonelada para o ano, abaixo dos cerca de US$ 102 registrados em 2025.

A entidade também alerta para os efeitos sobre a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), especialmente em municípios dependentes da mineração.

A situação de Mato Grosso do Sul ajuda a ilustrar esse descompasso. Desde 2023, o Estado aumentou em quase 59% o volume de minério enviado ao exterior, mas o faturamento acumulado de janeiro a agosto caiu quase 34%.

O resultado significa que o crescimento da quantidade exportada não necessariamente se transforma em aumento proporcional de receita. Neste ano, o volume é recorde na série recente, mas o valor médio por tonelada é o menor desde 2023.

BALANÇA

A queda do minério ocorre em meio a um desempenho positivo do comércio exterior de Mato Grosso do Sul como um todo. Entre janeiro e agosto, o Estado exportou US$ 8,2 bilhões, alta de 11,9% sobre os US$ 7,29 bilhões registrados no mesmo período de 2025. 

As importações somaram US$ 1,6 bilhão, recuo de 2,8%, resultando em superavit comercial de US$ 6,6 bilhões.

A soja voltou a liderar a pauta, com US$ 2,7 bilhões em vendas externas e participação de 32,8%. A celulose aparece em segundo lugar, com US$ 2,1 bilhões, enquanto a carne bovina soma cerca de US$ 1,5 bilhão.

Assim, apesar da forte queda de receita do minério, o desempenho das principais commodities agrícolas e da celulose mantém as exportações estaduais em trajetória de crescimento.
 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1293, quarta-feira (09/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

10/09/2026 08h36

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1293 da Dia de Sorte na noite desta quarta-feira, 9 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 35 apostas ganhadoras (R$ 2.025,22)
  • 5 acertos - 1.406 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 12.751 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Novembro - 40.629 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1293 são:

  • 11 – 12 – 26 – 14 – 06 – 22 – 28
  • Mês da sorte: 11 - Novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1294

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1294. O valor da premiação está estimado em R$ 520 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3006, quarta-feira (09/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/09/2026 08h35

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3006 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 9 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 5.638,16)
  • 4 acertos - 798 apostas ganhadoras (R$ 104,97)
  • 3 acertos - 14.763 apostas ganhadoras (R$ 2,83)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 4.397,77)
  • 4 acertos - 998 apostas ganhadoras (R$ 83,93)
  • 3 acertos - 16.466 apostas ganhadoras (R$ 2,54)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3006 são:

Primeiro sorteio

  • 06 - 10 - 18 - 23 - 28 - 33

Segundo sorteio

  • 02 - 04 - 07 - 19 - 25 - 49

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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