MS fecha fevereiro com maior saldo de emprego dos últimos 5 anos

O Estado de Mato Grosso do Sul fechou o mês de fevereiro com saldo de 8.333 na geração de empregos formais, a informação foi divulgada nesta sexta-feira (28) por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Esse é o maior saldo de vagas de trabalho criadas nos últimos 5 anos.

O resultado é positivo também para o primeiro bimestre do ano, período em que o estado soma 11,5 mil novas vagas formais. Já nos últimos 12 meses, o saldo registrado no Mato Grosso do Sul é de 13 mil empregos. O estoque, ou seja, a quantidade total de pessoas formalizadas trabalhando no estado, chegou a 681,8 mil pessoas.

O Caged leva em conta apenas os trabalhos cujos contratos são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Parte do baixo desempenho de Mato Grosso do Sul no mês de novembro deve-se ao saldo positivo nos setores de Serviços (3.661), Agropecuária (1.822), Indústria (1.179), Construção (855), Comércio (816).

Já em relação ao perfil das novas vagas com carteira assinada, foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino (5.003). Já pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (4.813) com as vagas no Mato Grosso do Sul. Jovens entre 18 e 24 anos são o grupo com maior saldo de vagas no estado: 2.535.

Campo Grande

A capital campo-grandense registrou o melhor saldo no estado em fevereiro, com 2,6 mil novos postos. Atualmente, o estoque conta com 251 mil empregos formais.

Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês de fevereiro aparecem Inocência (535), Dourados (526), São Gabriel do Oeste (409) e Três Lagoas (330).

Brasil

Em fevereiro, o Brasil criou 431,9 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, o maior número registrado para o mês na série histórica do Novo Caged. O resultado superou as 307 mil vagas de fevereiro de 2024, as 252 mil de 2023, as 353 mil de 2022, as 397 mil de 2021 e as 217 mil de 2020.

Esse desempenho de fevereiro é resultado da diferença entre 2,5 milhões de admissões e 2,1 milhões de desligamentos no país. Com os números de janeiro e fevereiro, o saldo acumulado no ano é de mais de meio milhão de novas vagas formais: 576 mil. Em termos de empregos formais, o Brasil atingiu um total de 47,7 milhões de trabalhadores, o que representa um crescimento de 0,91% em relação a janeiro.

No mês, todos os cinco principais setores da economia apresentaram resultados positivos. O setor de Serviços foi o que mais contribuiu, com a criação de 254,8 mil postos de trabalho. Em seguida, ficaram a Indústria (69,8 mil), o Comércio (46,5 mil), a Construção (40,8 mil) e a Agropecuária (19,8 mil).

