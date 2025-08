MS gera 130 empregos formais por dia em 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Desde o início de 2025, Mato Grosso do Sul gerou um total de 23.738 novos empregos. Os dados são do painel de informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta segunda-feira (4).

Esse indicativo mostra que, diariamente, no Estado, em média, foram empregadas 130 pessoas até o fim do mês de junho.

De acordo com o indicativo do Caged do mês 6, em Mato Grosso do Sul foram admitidas 33.659 pessoas, ao passo que 30.950 foram desligados, o que demonstra um saldo positivo na geração de empregos.

O crescimento percentual no Estado é de 3,12% em relação ao estoque de empregos formais no final de 2024, colocando MS em 5º lugar em empregabilidade entre as unidades da federação.

As admissões em empregos formais no Mato Grosso do Sul em junho de 2025 representaram uma queda de 6,5% em relação ao mês de maio de 2025, que teve um saldo de 3.087 empregos; e um aumento de 1,2% em relação a junho de 2024, quando o saldo foi de 1.634.

Já os desligamentos, em junho de 2025, tiveram uma queda de 5,89% em relação ao mês anterior e uma queda de 2% em relação a junho de 2024.

De janeiro a junho, foram 224.632 admissões em postos de trabalho e 200.894 demissões.

O setor de construção se destacou na geração de empregos, com um saldo positivo de 717 empregados. Em seguida, o setor de comércio, com o saldo de 694 empregos; e o setor de serviços, com saldo de 679.

A faixa etária com maior número de contratados no estado foi a dos jovens de 18 a 24 anos, com 1.453 admitidos. Quem predominou nas contratações foram os homens, que foram 1.920 admitidos contra 789 mulheres contratadas.

O ramo com maior saldo no estado foi o dos trabalhadores da produção de bens e serviços, que são as empresas que produzem bens físicos, como roupas, alimentos; ou prestam serviços, como serviços financeiros, educação e saúde.

Brasil

No país, foram abertas 166,6 mil vagas formais de trabalho no mês de junho. O número é resultado de 2,14 milhões de contratações e 1,97 milhão de demissões.

Todos os cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo no mês. No setor de serviços, foram 77 mil postos criados, seguido pelo comércio, com 32,9 mil; agropecuária, 25,8 mil; indústria, com 20,1 mil postos; e da construção, com 10,6 mil.

No total, 26 das 27 unidades da federação registraram um saldo positivo, quando as contratações superam os números de demissões. O único estado onde o número foi contrário, foi o Espírito Santo, com saldo negativo de 3,3 mil demissões.