Economia

Desenvolvimento

MS inicia 2026 com mais de 1,2 mil novas empresas

O setor de serviços liderou o ranking, com 78,3% dos novos empreendimentos

Karina Varjão

Karina Varjão

10/02/2026 - 17h30
Mato Grosso do Sul iniciou o ano de 2026 com o registro de 1.254 novas empresas abertas no primeiro mês do ano. Os dados são da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), divulgados na última segunda-feira (9). 

O setor de serviços registrou o maior número de novas empresas, com 982 empreendimentos abertos em janeiro, correspondendo a 78,31% do número total. Em seguida, o setor do comércio registrou 244 novas empresas (19,4%) e a indústria, 28 novos empreendimentos (2,23%). 

Se destacaram as atividades médicas ambulatoriais, holdings e instituições não financeiras, além dos serviços de escritório e apoio administrativo, o que reflete um fortalecimento do setor terciário, segundo o governo estadual. 

Entre os municípios do Estado, Campo Grande liderou o ranking, com 546 novos registros em janeiro. Em seguida, aparecem Dourados, com 120 novas empresas, Três Lagoas, com 45, Corumbá, com 28 e Naviraí, com 20 novos empreendimentos. 

Para o diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, o crescimento do empreendedorismo em Mato Grosso do Sul é confirmado pelo desempenho observado neste primeiro mês. 

“Em janeiro de 2026, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul contabilizou 1.254 novos registros de empresas, representando o segundo maior número de aberturas no período. Com este resultado, espera-se que o crescimento econômico e o desenvolvimento do Estado impulsionem, em 2026, um novo recorde de abertura de empresas”, destacou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, destacou que os dados positivos são frutos de movimentos importantes. 

"Nessa questão da abertura a gente vê claramente uma concentração na área de serviço que é decorrente novamente da expansão do próprio processo econômico. Por um outro lado, nós tivemos também avanço na questão de fusões e holdings em função da alteração da regra de tributação do ganho de capital. Então nós tivemos uma grande abertura de novas empresas de holdings voltada decorrente da própria mudança na realização", ressaltou.

Para Verruck, o resultado mostra uma continuidade do processo de abertura de empresas no Estado, consequência do aumento do nível de atividade econômica. 

"Os números refletem o ambiente econômico favorável e as políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo em Mato Grosso do Sul. O Estado vem consolidando um cenário de confiança para quem quer investir e empreender. Esses resultados demonstram que MS oferece segurança jurídica, agilidade nos processos e um conjunto de ações estruturantes voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável”, concluiu. 

Em 2025, a Jucems contabilizou 12.296 novos cadastros em Mato Grosso do Sul. Este foi o maior número de empresas abertas desde o ano 2000, ano em que os dados começaram a ser contabilizados. 

Entre janeiro e novembro de 2025, foram abertos 4,6 milhões de novos pequenos negócios no Brasil, resultado 19% maior que o mesmo período em 2024. 
 

