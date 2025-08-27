Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Mercado de Trabalho

MS: megafábricas de celulose e obra em rodovia puxam geração de empregos em julho

Estado já se aproxima de 700 mil trabalhadores com carteira assinada; construção civil lidera abertura de vagas

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

27/08/2025 - 16h56
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O segmento da construção civil foi responsável por parte significativa do saldo positivo do mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul no mês de julho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No mês passado, o Estado gerou 3.023 vagas de emprego, sendo 1.191 na construção civil, 675 no comércio, 603 no setor de serviços e 368 na indústria.

Na construção, cidades como Campo Grande (296), Inocência (386), Ribas do Rio Pardo (209) e Nova Alvorada do Sul (381) geraram os maiores saldos do segmento da construção civil.

Os números indicam que, na Capital, a demanda natural do setor, além das obras de duplicação da BR-163 pela Motiva Pantanal (antiga CCR MSVia), já se refletem no Caged. O mesmo se aplica a Nova Alvorada do Sul, que ainda conta com grandes investimentos no setor sucroalcooleiro.

No caso de Inocência, o aumento exponencial de contratações no segmento da construção civil mostra o avanço das obras da megafábrica de celulose da Arauco, que deve ser concluída em 2027 e terá mais de R$ 24 bilhões em investimentos.

Já em Ribas do Rio Pardo, que recebeu outra megafábrica — a da Suzano, inaugurada no ano passado —, o avanço na construção civil indica que, em uma segunda fase, a indústria continua gerando demanda por mais moradias e edifícios comerciais na cidade.

Estoque

O Caged também mostrou outro número significativo: Mato Grosso do Sul se aproxima de um total de 700 mil trabalhadores com carteira assinada. O estoque de contratos de trabalho nessa modalidade é de 697.024.
Se o ritmo de geração de empregos se mantiver em agosto, o Estado deve superar a barreira dos 700 mil trabalhadores com contratos CLT.

O segmento com maior estoque de trabalhadores é o setor de serviços, com 270.907 trabalhadores. O segundo maior empregador do Estado é o comércio, com 157.724 profissionais CLT.
Na sequência aparece a indústria, que emprega 134.154 profissionais. A agropecuária tem 100.381 pessoas trabalhando, e a construção aparece em último, com 33.859 vagas CLT.

Campo Grande

Em Campo Grande, os maiores saldos do mês foram nos seguintes setores:

  • Construção: 296
  • Comércio: 147
  • Agropecuária: 105
  • Indústria: 23
  • Serviços: 12

Na Capital, o estoque de trabalhadores é de 254.607.
A divisão por segmento é a seguinte:

  • Serviços: 142.758
  • Comércio: 62.925
  • Indústria: 27.280
  • Construção: 15.540
  • Agropecuária: 6.004

 

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

27/08/2025 08h13

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3479 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 255 apostas ganhadoras, (R$ 1.463,32)
  • 13 acertos - 8475 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 99430 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 500141 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3479 são:

  • 16 - 10 - 09 - 01 - 18 - 19 - 05 - 08 - 12 - 25 - 06 - 24 - 15 - 13 - 23

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3480

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3480. O valor da premiação está estimado em R$ 220 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2286, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2025 08h11

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2286 da Timemania na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18,2 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 92.071,51)
  • 5 acertos - 185 apostas ganhadoras, (R$ 1.421,95)
  • 4 acertos - 3.249 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 30.325 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: BAHIA DE FEIRA /BA - 7.631 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2286 são:

  • 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58
  • Time do Coração: Bahia de Feira (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2290

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2290. O valor da premiação está estimado em R$ 18,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

2

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 1 dia

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 9 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio

4

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas
risco constante

/ 7 horas

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"