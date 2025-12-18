MS ocupa 7º lugar no ranking nacional da Agropecuária

Safra de grãos cresceu 18,5% no Estado - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul ocupa o 7º lugar entre as capitais do Brasil em Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária. Ao todo, o Estado foi responsável, até agora, por 5,6% de todo o valor, que ultrapassou R$ 79,2 bilhões.

As primeiras posições foram ocupadas pelos estados de Mato Grosso (R$ 220,5 bilhões), Minas Gerais (R$ 168,0 bilhões), São Paulo (R$ 162,5 bilhões), Paraná (R$ 158,5 bilhões), Goiás (R$ 121,3 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 98,8 bilhões).

Em novembro, a safra total de grãos em Mato Grosso do Sul cresceu 18,5% com destaque na produção de amendoim e sorgo e safra total chegando a 110,49 milhões de toneladas.

Deste total, 28,18 milhões de toneladas são referentes a cereais, leguminosas e oleaginosas. No mesmo mês, dados do SIGA-MS mostraram uma colheita de 7,56 milhões de hectares, um aumento de 5,58% com relação ao mesmo período de 2024.

O amendoim liderou a alta na produção, com 198% na 1ª safra. Em seguida, vem o sorgo, com 157,4% e o milho, com 79,9% na 2ª safra.

Com relação às áreas plantadas, o destaque foi para a cultura do girassol, com 167%, para a 1ª safra do amendoim, 105,2% e para o sorgo, 63,7%.

Os mesmos produtos se destacam no aumento da produtividade, com o girassol com aumento de 600%, amendoim de 146,4% e o sorgo de 137,8%.

O VPB de R$ 79,216 bilhões representa um aumento de 21,3% em relação ao ano passado, que foi de R$ 62,26 bilhões.

A Agricultura representa 64,43% do VPB estadual, com uma estimativa de R$ 51,04 bilhões, e uma expansão de 37,13% em relação a 2024.

A estimativa para a pecuária em 2025 é de R$ 28,16 bilhões, que representa uma variação de 35,02% no comparativo ao ano anterior, e deve representar 35,56% do VBP do setor estadual.

O rebanho de destaque no Estado em 2025 foi o da piscicultura, criação de peixes em cativeiro, com mais de 604 milhões de cabeças.

Mesmo sendo o maior valor, o número mostra uma redução de 44,65% na quantidade de animais.

O segundo mais expressivo foi o de aves, com 119 milhões de cabeças, seguido pelo de bicho-da-seda, com 20 milhões de cabeças.

O abate de bovinos cresceu 4%, totalizando 4,1 milhões de cabeças, enquanto a criação de suínos alcançou 3,5 milhões de animais abatidos.

Mato Grosso do Sul foi um dos Estados que mais avançou no agronegócio brasileiro, impulsionado por uma safra recorde de 28 milhões de toneladas de soja e milho, um crescimento de 18% no VBP.

O aumento expressivo na safra 2024/2025 representou um aumento de 35% em relação ao ciclo anterior, o que colocou o Estado em 5º lugar no ranking nacional, com destaque para o milho, que cresceu 62% em relação à safra anterior.

O movimento também foi impulsionado pela chegada e expansão das indústrias de etanol de milho. Na safra atual, MS produziu 1,58 bilhão de litros de biocombustível, um crescimento de 58%.

A citricultura também avança com uma projeção de 30 mil hectares de laranja e o amendoim segue em crescimento, com área plantada de 43,5 mil hectares e produção estimada em 173,7 mil toneladas.

No setor de florestas, a área de eucaliptos plantada superou 1,89 milhão de hectares, impulsionada pela expectativa de instalação de duas novas plantas industriais, sendo uma em Inocência e outra em Bataguassu.

“Os produtores sul-mato-grossenses demonstraram mais uma vez sua capacidade de adaptação, investindo em tecnologias que elevam a produtividade e preservam o meio ambiente. Esse equilíbrio é a base do crescimento sustentável do nosso estado”, destaca Tamiris Azoia, coordenadora do departamento técnico da Famasul.

A exportação acumulou crescimento de 4% entre janeiro e novembro, com um faturamento de US$ 9,2 bilhões. O destaque nas vendas externas é da celulose, que representa 31% da receita, somando US$ 2,84 bilhões, 20% a mais que em 2024.

Em seguida, vêm a soja em grãos, com US$2,33 bilhões, e a carne bovina, com US$ 1,70 bilhão, crescimento de 51%.

A estimativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) sul-mato-grossense deve encerrar o ano com um crescimento de 6,8%, superando os R$ 227 bilhões.