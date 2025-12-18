Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Ranking

MS ocupa 7º lugar no ranking nacional da Agropecuária

O Valor Bruto da Produção Agropecuária do Estado chegou a R$ 79,2 bilhões em 2025

Karina Varjão

18/12/2025 - 17h45
Mato Grosso do Sul ocupa o 7º lugar entre as capitais do Brasil em Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária. Ao todo, o Estado foi responsável, até agora, por 5,6% de todo o valor, que ultrapassou R$ 79,2 bilhões. 

As primeiras posições foram ocupadas pelos estados de Mato Grosso (R$ 220,5 bilhões), Minas Gerais (R$ 168,0 bilhões), São Paulo (R$ 162,5 bilhões), Paraná (R$ 158,5 bilhões), Goiás (R$ 121,3 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 98,8 bilhões). 

Em novembro, a safra total de grãos em Mato Grosso do Sul cresceu 18,5% com destaque na produção de amendoim e sorgo e safra total chegando a 110,49 milhões de toneladas. 

Deste total, 28,18 milhões de toneladas são referentes a cereais, leguminosas e oleaginosas. No mesmo mês, dados do SIGA-MS mostraram uma colheita de 7,56 milhões de hectares, um aumento de 5,58% com relação ao mesmo período de 2024. 

O amendoim liderou a alta na produção, com 198% na 1ª safra. Em seguida, vem o sorgo, com 157,4% e o milho, com 79,9% na 2ª safra. 

Com relação às áreas plantadas, o destaque foi para a cultura do girassol, com 167%, para a 1ª safra do amendoim, 105,2% e para o sorgo, 63,7%. 

Os mesmos produtos se destacam no aumento da produtividade, com o girassol com aumento de 600%, amendoim de 146,4% e o sorgo de 137,8%. 

O VPB de R$ 79,216 bilhões representa um aumento de 21,3% em relação ao ano passado, que foi de R$ 62,26 bilhões. 

A Agricultura representa 64,43% do VPB estadual, com uma estimativa de R$ 51,04 bilhões, e uma expansão de 37,13% em relação a 2024. 

A estimativa para a pecuária em 2025 é de R$ 28,16 bilhões, que representa uma variação de 35,02% no comparativo ao ano anterior, e deve representar 35,56% do VBP do setor estadual. 

Fonte: Governo Federal

AGRO

O rebanho de destaque no Estado em 2025 foi o da piscicultura, criação de peixes em cativeiro, com mais de 604 milhões de cabeças. 

Mesmo sendo o maior valor, o número mostra uma redução de 44,65% na quantidade de animais. 

O segundo mais expressivo foi o de aves, com 119 milhões de cabeças, seguido pelo de bicho-da-seda, com 20 milhões de cabeças. 

O abate de bovinos cresceu 4%, totalizando 4,1 milhões de cabeças, enquanto a criação de suínos alcançou 3,5 milhões de animais abatidos. 

DESEMPENHO

Mato Grosso do Sul foi um dos Estados que mais avançou no agronegócio brasileiro, impulsionado por uma safra recorde de 28 milhões de toneladas de soja e milho, um crescimento de 18% no VBP. 

O aumento expressivo na safra 2024/2025 representou um aumento de 35% em relação ao ciclo anterior, o que colocou o Estado em 5º lugar no ranking nacional, com destaque para o milho, que cresceu 62% em relação à safra anterior. 

O movimento também foi impulsionado pela chegada e expansão das indústrias de etanol de milho. Na safra atual, MS produziu 1,58 bilhão de litros de biocombustível, um crescimento de 58%. 

A citricultura também avança com uma projeção de 30 mil hectares de laranja e o amendoim segue em crescimento, com área plantada de 43,5 mil hectares e produção estimada em 173,7 mil toneladas. 

No setor de florestas, a área de eucaliptos plantada superou 1,89 milhão de hectares, impulsionada pela expectativa de instalação de duas novas plantas industriais, sendo uma em Inocência e outra em Bataguassu. 

“Os produtores sul-mato-grossenses demonstraram mais uma vez sua capacidade de adaptação, investindo em tecnologias que elevam a produtividade e preservam o meio ambiente. Esse equilíbrio é a base do crescimento sustentável do nosso estado”, destaca Tamiris Azoia, coordenadora do departamento técnico da Famasul.

A exportação acumulou crescimento de 4% entre janeiro e novembro, com um faturamento de US$ 9,2 bilhões. O destaque nas vendas externas é da celulose, que representa 31% da receita, somando US$ 2,84 bilhões, 20% a mais que em 2024. 

Em seguida, vêm a soja em grãos, com US$2,33 bilhões, e a carne bovina, com US$ 1,70 bilhão, crescimento de 51%. 

A estimativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) sul-mato-grossense deve encerrar o ano com um crescimento de 6,8%, superando os R$ 227 bilhões. 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2863, quarta-feira (17/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/12/2025 08h32

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2863 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 69.330,91)
  • 18 acertos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 2.166,59)
  • 17 acertos - 462 apostas ganhadoras, (R$ 281,37)
  • 16 acertos - 2868 apostas ganhadoras, (R$ 45,32)
  • 15 acertos - 11539 apostas ganhadoras, (R$ 11,26)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2863 são:

  • 96 - 93 - 81 -78 - 47 - 85 - 89 - 60 - 71 - 28 - 29 - 87 - 30 - 32 - 37 - 61 - 72 - 82 - 18 - 88

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2864

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2864. O valor da premiação está estimado em R$ 4,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2900, quarta-feira (17/12): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/12/2025 08h30

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2900 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 20 apostas ganhadoras, (R$ 3.077,13)
  • 4 acertos - 722 apostas ganhadoras, (R$ 97,41)
  • 3 acertos - 12.672 apostas ganhadoras, (R$ 2,77)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 11.077,68)
  • 4 acertos - 543 apostas ganhadoras, (R$ 129,52)
  • 3 acertos - 10.722 apostas ganhadoras, (R$ 3,27)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2900 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 24 - 08 - 33 - 21 - 12

Segundo sorteio

  • 48 - 16 - 41 - 22 - 28 - 19

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2901

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2901. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

