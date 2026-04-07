MS registra 3º melhor mês da história em exportações

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Março de 2026 foi o terceiro melhor mês da história em exportações de Mato Grosso do Sul. Mesmo em meio aos conflitos no Oriente Médio e às incertezas no mercado global, foram vendidos US$ 1,1 bilhão em produtos originários do Estado. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

A China continua sendo o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, conforme os números do ministério. Praticamente metade das exportações sul-mato-grossenses teve o gigante asiático como destino: US$ 571 milhões, valor que representa 52,6% do faturamento com exportações.

Os Estados Unidos são a segunda maior origem de faturamento de produtos sul-mato-grossenses exportados. Foram vendidos US$ 70,7 milhões, valor que representa 6,5% das exportações de Mato Grosso do Sul para outros países.

O terceiro maior destino das exportações do Estado são os Países Baixos (Holanda). O país europeu comprou US$ 46,5 milhões, o equivalente a 4,3% das exportações de Mato Grosso do Sul.

A Itália foi o quarto maior parceiro em março, com US$ 27,4 milhões exportados.

A quinta posição surpreende, porque demonstra a abertura de mercados que o Brasil tem feito nos últimos anos. O Vietnã passou a ser, em março, o quinto maior comprador de produtos de Mato Grosso do Sul (US$ 25,2 milhões), o que equivale a 2,3% das vendas externas do Estado.

Produtos

A soja, produto que vinha sendo retido em armazéns e teve grande parte de sua colheita finalizada em março, foi o item mais vendido no mês por Mato Grosso do Sul.

Em março, foram vendidos US$ 497,7 milhões em soja para o mercado externo. A comercialização do grão representou 45,8% do total das exportações de Mato Grosso do Sul. A China é o maior comprador do produto.

O segundo produto em vendas de Mato Grosso do Sul no mês de março foi a celulose. As exportações do produto (US$ 227,4 milhões) equivaleram a 20,9% das vendas externas do Estado.

A carne bovina, que em janeiro e fevereiro chegou a figurar entre os principais produtos vendidos, ocupa agora a terceira posição. Foram comercializados US$ 170,2 milhões para outros países, volume que equivale a 15,7% das exportações de Mato Grosso do Sul. A China, seguida pelos Estados Unidos, são os maiores compradores do produto.

Importação

Em março, Mato Grosso do Sul importou US$ 222,1 milhões em produtos. O saldo do mês foi de US$ 865 milhões.

As importações de gás natural, embora estejam cada vez maiores, foram as mais expressivas em março. Em fevereiro, as importações de maquinário para fábricas de celulose chegaram a superar as compras de gás.

A Petrobras comprou US$ 56,7 milhões de gás natural boliviano, equivalente a 25,6% das compras externas de Mato Grosso do Sul. O segundo produto em compras são álcool, fenóis e derivados: US$ 40,5 milhões, equivalente a 18,5% das aquisições.

Assine o Correio do Estado