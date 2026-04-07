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MS registra 3º melhor mês da história em exportações

Mesmo com incertezas globais, Estado exportou US$ 1,1 bilhão em março, com destaque para soja e forte concentração das vendas para a China.

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

07/04/2026 - 17h31
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Março de 2026 foi o terceiro melhor mês da história em exportações de Mato Grosso do Sul. Mesmo em meio aos conflitos no Oriente Médio e às incertezas no mercado global, foram vendidos US$ 1,1 bilhão em produtos originários do Estado. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

A China continua sendo o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, conforme os números do ministério. Praticamente metade das exportações sul-mato-grossenses teve o gigante asiático como destino: US$ 571 milhões, valor que representa 52,6% do faturamento com exportações.

Os Estados Unidos são a segunda maior origem de faturamento de produtos sul-mato-grossenses exportados. Foram vendidos US$ 70,7 milhões, valor que representa 6,5% das exportações de Mato Grosso do Sul para outros países.

O terceiro maior destino das exportações do Estado são os Países Baixos (Holanda). O país europeu comprou US$ 46,5 milhões, o equivalente a 4,3% das exportações de Mato Grosso do Sul.
A Itália foi o quarto maior parceiro em março, com US$ 27,4 milhões exportados.

A quinta posição surpreende, porque demonstra a abertura de mercados que o Brasil tem feito nos últimos anos. O Vietnã passou a ser, em março, o quinto maior comprador de produtos de Mato Grosso do Sul (US$ 25,2 milhões), o que equivale a 2,3% das vendas externas do Estado.

Produtos

A soja, produto que vinha sendo retido em armazéns e teve grande parte de sua colheita finalizada em março, foi o item mais vendido no mês por Mato Grosso do Sul.

Em março, foram vendidos US$ 497,7 milhões em soja para o mercado externo. A comercialização do grão representou 45,8% do total das exportações de Mato Grosso do Sul. A China é o maior comprador do produto.

O segundo produto em vendas de Mato Grosso do Sul no mês de março foi a celulose. As exportações do produto (US$ 227,4 milhões) equivaleram a 20,9% das vendas externas do Estado.

A carne bovina, que em janeiro e fevereiro chegou a figurar entre os principais produtos vendidos, ocupa agora a terceira posição. Foram comercializados US$ 170,2 milhões para outros países, volume que equivale a 15,7% das exportações de Mato Grosso do Sul. A China, seguida pelos Estados Unidos, são os maiores compradores do produto.

Importação

Em março, Mato Grosso do Sul importou US$ 222,1 milhões em produtos. O saldo do mês foi de US$ 865 milhões.

As importações de gás natural, embora estejam cada vez maiores, foram as mais expressivas em março. Em fevereiro, as importações de maquinário para fábricas de celulose chegaram a superar as compras de gás.

A Petrobras comprou US$ 56,7 milhões de gás natural boliviano, equivalente a 25,6% das compras externas de Mato Grosso do Sul. O segundo produto em compras são álcool, fenóis e derivados: US$ 40,5 milhões, equivalente a 18,5% das aquisições.

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LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2993, terça-feira (07/04)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/04/2026 20h00

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Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 7 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2993 são:

  • 43 - 51 - 15 - 31 - 42 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2994

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2994. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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MS

Mesmo após fim de prazo, categorias pressionam por reajuste

Servidores do governo do Estado ainda lutam em busca de aumento superior aos 3,81% sancionado pelo Executivo, apesar de vedação de revisão a partir de hoje

07/04/2026 09h45

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Na semana passada, servidores protestaram na Assembleia Legislativa

Na semana passada, servidores protestaram na Assembleia Legislativa Foto: Luciana Nassar

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A partir de hoje fica vedada a concessão de reajuste salarial para servidores públicos que exceda a recomposição das perdas inflacionárias no ano, essa medida acontece sempre em ano eleitoral, 180 dias antes do pleito. Apesar dessa vedação estabelecida vedação pelo artigo 73, VIII, da Lei nº 9.504/1997, funcionários públicos de Mato Grosso do Sul ainda tentam conseguir um valor maior de aumento salarial.

Desde a semana passada as categorias tem pressionado deputados estaduais para que eles conseguissem uma agenda com o governo do Estado para chegar a um acordo. 

Entretanto, passado o prazo legal para que esse aumento além da inflação seja feito, as categorias ainda buscam essa agenda com a gestão.

Segundo o presidente do Fórum dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, Fabiano Reis, há uma reunião marcada para hoje à tarde com os coordenadores da entidade para que a categoria avalie o cenário e as possibilidades que tem.

“Sabemos das limitações impostas pela legislação eleitoral quanto a reajustes neste momento. Ainda assim, o que os servidores buscam é respeito, diálogo e melhorias nas carreiras, como promoções, melhores condições de trabalho e o enfrentamento da terceirização. O cenário atual já demonstra insatisfação em diversas áreas, com avanço da terceirização e defasagem nas carreiras, como no Detran-MS e na UEMS, além de mobilizações de servidores, o que reforça a necessidade urgente de abertura de negociação”, afirmou Reis.

“Seguimos abertos ao diálogo, mas com firmeza na defesa da valorização dos servidores”, completou o presidente do Fórum dos Servidores.

Quem também estão insatisfeitos com o reajuste são os professores da Rede Estadual de Ensito (REE). Segundo a presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Deumeires Morais, apesar da categoria ganhar acima do piso nacional, algumas medidas não agradaram os docentes.

“Nós entendemos que é um reajuste muito baixo, seria importante que o governo pudesse aplicar um percentual que trouxesse um ganho real para todos os servores públicos. São esses servidores que dedicam as suas vidas no atendimento à população, que fazem funcionar a máquina do governo em todos os setores, então era importante uma valorização maior”, afirmou a presidente da Fetems.

Apesar de contestarem o reajuste, nenhuma categoria, até o momento, deve entrar em greve além do servidores do Detran-MS, que estão em estado de greve e aguardam promessas para deliberar a paralisação por tempo indeterminado.

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