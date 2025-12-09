MS registra recorde de empresas abertas no milênio

Com menos de um mês para o fim do ano, Mato Grosso do Sul já possui o maior número de empresas abertas desde o ano 2000, quando a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul começou a contabilizar. Em 2025, foram realizados 12.296 novos cadastros.
Em novembro, 917 empresas foram abertas, sendo "serviços" o setor com maior quantidade de registros (691). Na sequência, a área do "comércio" (193) ocupa a segunda colocação, enquanto "indústria" fechou o mês com 33 novos negócios.
No ano, o setor de Serviços também lidera o ranking de novas empresas com 9.242, Comércio vem em segundo com 2.611 e Indústria, 443.
Na distribuição regional, o ranking ficou assim:
- Campo Grande - 442
- Dourados - 102
- Três Lagoas - 38
- Ponta Porã - 33
- Maracaju - 25
- Nova Andradina - 18
- Chapadão do Sul e Naviraí - 17
- Corumbá - 14
- Sidrolândia - 13
- Ribas do Rio Pardo - 11
- Inocência - 10
- Aparecida do Taboado - 9
- Paranaíba e Ivinhema - 8
Recorde de pequenos negócios
O Brasil abriu 4,6 milhões de novos pequenos negócios entre janeiro e novembro de 2025, número que já supera o resultado de 2024, quando foram criadas 4,1 milhões de empresas. Os dados mostram alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando o melhor desempenho da série histórica.
Os pequenos negócios representaram 97% das empresas abertas no país em 2025. Entre elas, 77% são microempreendedores individuais (MEI), 19% são microempresas e 4% são empresas de pequeno porte.
O presidente do Sebrae, Décio Lima, afirma que o crescimento reflete a confiança dos empreendedores no cenário econômico. Segundo ele, o país vive “situação de pleno emprego e inflação sob controle”, fatores que estimulam a abertura de novos negócios.
“Sessenta por cento dos brasileiros sonham em empreender. O empreendedorismo é porta para inclusão, geração de empregos e renda”, disse.
Em novembro, o país registrou a abertura de 350 mil novos pequenos empreendimentos, 28 mil a mais do que no mesmo mês de 2024.
Serviços lideram novos registros
O setor de serviços respondeu por 64% das novas empresas abertas até novembro. Nesse segmento, a abertura de MEI cresceu 24,5% em relação ao mesmo período de 2024. Em seguida, aparecem o comércio, com 21% do total, e a indústria, com 7%.
São Paulo (29%), Minas Gerais (11%) e Rio de Janeiro (8%) foram os estados que mais registraram abertura de pequenos negócios em 2025.
Atividades com maior número de novos empreendimentos
Microempreendedores individuais (MEI):
Atividades de malote e entrega: 22.986 novos MEI (9%)
Transporte rodoviário de carga: 19.753 novos MEI (7%)
Atividades de publicidade: 16.091 novos MEI (6%)
Micro e pequenas empresas (MPE):
Atenção ambulatorial por médicos e odontólogos: 4.981 novas MPE (6%)
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo: 3.949 novas MPE (5%)
Atividades de saúde, exceto médicos e odontólogos: 3.326 novas MPE (4%)