Economia

"NOME SUJO"

MS registra mais de 127 mil novos nomes negativados

Conforme dados da Serasa, foram 505 inclusões por dia útil nos 12 meses do ano passado

Súzan Benites

Súzan Benites

16/01/2026 - 08h20
Em todo o ano passado, o número de consumidores sul-mato-grossenses incluídos na lista de inadimplentes atingiu o nível mais alto da série histórica e já compromete mais da metade da população adulta. Conforme os dados da Serasa, o Estado somou 127,7 mil novos cadastros nos 12 meses de 2025, uma média de 505 novas negativações por dia útil.

Os dados da datatech apontam que, em dezembro, 1.257.626 moradores de MS estavam com o nome negativado, o equivalente a 58,12% da população. Somados, eles acumulam 5,69 milhões de dívidas, que totalizam R$ 9,65 bilhões.

“Com 1,2 milhão de sul-mato-grossenses em situação de inadimplência, o Estado acumula mais de 5 milhões de débitos em aberto”, enfatiza Aline Maciel, diretora da Serasa. As dívidas com bancos e cartões de crédito são as principais responsáveis pela inadimplência, concentrando 27,36% do total.

Em seguida, vêm dívidas financeiras (18,14%), contas básicas de serviços como energia e telefonia (16,17%), serviços (14,95%), varejo (9,83%), telecom (4,45%), securitizadoras (3,31%) e cooperativas (3,16%).

“A última queda foi registrada em dezembro de 2024. Para todas as idades, regularizar as contas é o primeiro passo para sair do vermelho e retomar o controle da vida financeira”, afirma Patrícia Camillo, gerente da Serasa.

O mestre em Economia Eugênio Pavão aponta que o problema se agravou desde a pandemia e que parte das famílias entrou em um ciclo de dívidas sem volta.

“A pandemia trouxe muita dívida para a população, e algumas não conseguem quitar essas contas, necessitando de recursos extras para isso, entrando em novas dívidas para pagar as antigas”, afirma.

Com a perda de poder de compra e o aumento do custo de vida, as famílias têm usado o crédito como extensão da renda.

Esse comportamento, segundo Pavão, transforma o endividamento em condição de sobrevivência. “Estamos diante de um endividamento estrutural, que não é mais apenas fruto de consumo, mas de sobrevivência”, avalia.

MUNICÍPIOS

Capital do Estado, Campo Grande concentra o maior volume de inadimplentes, são 490.438 consumidores com pendências financeiras, que acumulam 2.542.624 dívidas. O valor total chega a R$ 4,44 bilhões, com um ticket médio de R$ 9.062,62 por inadimplente.

Ainda de acordo com os dados da Serasa, na sequência aparece Dourados, com 105.540 nomes negativados, somando R$ 819,3 milhões. Três Lagoas e Corumbá também registram números expressivos, com dívidas médias por consumidor de R$ 7,2 mil e R$ 6,9 mil, respectivamente.

De acordo com o economista Eduardo Matos, o sistema financeiro brasileiro é bastante democrático, o que não é necessariamente ruim, mas pode ser prejudicial pela falta de educação financeira.

“Um acesso mais facilitado a instrumentos de crédito de alto risco, como os cartões de crédito e limite do cheque especial, se tornam armas na mão do cidadão brasileiro. Porque a partir do momento em que ele tem à sua disposição esse tipo de crédito, ele usará e, em muitos casos, usará até mesmo sem pensar ou interpretá-lo como uma extensão de sua renda, que não é verdade”, considera.

Matos corrobora que entre os que ganham um salário mínimo o inadimplemento é ainda maior. “Os salários não dão conta dos pagamentos das necessidades básicas, mesmo com o aperto monetário, o salário mínimo não contempla as necessidades básicas”, conclui.

NACIONAL

Os dados do indicador de inadimplência do País apontam crescimento recorde no volume de inadimplentes em dezembro. O número chegou a 81,2 milhões de endividados, tornando o mês com o maior número de inadimplentes em toda a série histórica, após 12 meses consecutivos de alta.

Apesar dos números em ascensão, para este ano, 92% dos consumidores estão otimistas e declaram que estão se organizando para alcançar maior tranquilidade financeira. Entre as principais ações, 34% dizem estar pagando dívidas existentes, 33% reduzindo os gastos do dia a dia e 31% definindo metas para economizar.

Além disso, quase 8 em cada 10 brasileiros afirmam que buscarão educação financeira para melhorar sua qualidade de vida em 2026.

Conforme pesquisa da Serasa, os brasileiros reforçam uma postura mais consciente e estratégica em relação ao futuro. Como principal plano para este ano, 42% dos entrevistados desejam conseguir pagar as dívidas existentes. Na sequência, aparece o cuidado com a saúde (31%) e a intenção de investir (24%).

“Quando falamos de finanças, é normal que os gastos inesperados ou emergenciais surjam em algum momento. Por isso, o planejamento financeiro é essencial para saber lidar com essas situações”, afirma Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira.

“O ano de 2026 representa uma verdadeira oportunidade de virada de chave para muitos brasileiros. Com mais planejamento, organização e controle das finanças, é possível transformar expectativas em conquistas concretas e construir uma relação mais saudável com o dinheiro ao longo do ano”, conclui Aline.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/01/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6928 da Quina na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 9.083,36)
  • 3 acertos - 4.862 apostas ganhadoras, (R$ 96,08)
  • 2 acertos - 104.996 apostas ganhadoras, (R$ 4,44)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6928 são:

  • 56 - 33 - 44 - 72 - 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6935

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6935. O valor da premiação está estimado em R$ 10 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

16/01/2026 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3588 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 285 apostas ganhadoras, (R$ 1.769,51)
  • 13 acertos - 9427 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 109930 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 549120 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3588 são:

  • 24 - 03 - 07 - 08 - 05 - 16 - 11 - 14 - 23 - 09 - 21 - 15 - 19 - 22 - 17

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3590

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3590. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

