Mato Grosso do Sul gerou mais de 5,7 mil novos empregos em abril

No mês de abril, Mato Grosso do Sul empregou 37.614 pessoas e 31.913 foram desligados de seus trabalhos, o que gerou um saldo de 5.701 novas vagas de emprego no mês. Os dados são do painel de informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira (28).

No mês anterior, em março, o saldo havia sido de 1.292, o menor do ano até agora.

O setor de serviços foi o que mais teve rotatividade e saldo de empregados. Foram 13.808 pessoas admitidas e 11.537 demitidos, com um saldo positivo de 2.271 pessoas.

Em seguida, o setor de indústria foi o segundo que mais gerou emprego no estado no mês de abril, com um saldo de 1.366 pessoas, entre 6.519 contratações e 5.153 demissões.

No setor de comércio, o terceiro no ranking, foram empregadas 8.815 pessoas e desligadas 7.845, o que gerou um saldo de 970 pessoas. Em seguida, o setor de construção admitiu 2.858 e demitiu 2.140 pessoas, com um saldo de 718 pessoas.

Por fim, o setor de agropecuária teve o menor saldo, de 376 pessoas, empregando 5.614 e demitindo 5.238 pessoas.

De acordo com o Caged, foram empregads mais homens que mulheres no Estado. No total, foram 23.363 admissões do sexo masculino e 14.251 do sexo feminino.

Do mesmo modo, também foram desligados mais homens do que mulheres. Foram 19.898 homens demitidos em abril e 12.015 mulheres demitidas no mesmo mês.

Em Mato Grosso do Sul, os maiores números de contratados foram os trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas de mercados, seguido por trabalhadores de produção de bens e serviços industriais. As mesmas áreas foram as que também tiveram maior número de demissões.

O maior quantidade de admitidos foram os de 18 a 24 anos, com 10.752 admissões. A faixa etária com maior número de demissões no estado foi a de 30 a 34 anos, com 8.491 desligamentos em abril.

Brasil

O Brasil fechou o mês de abril com saldo positivo de 257.528 empregos com carteira assinada. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no acumulado do ano, o país gerou 922 mil novas vagas.

O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. O saldo foi positivo nas 27 Unidades da Federação e nos quatro setores avaliados.

O resultado de abril decorreu de 2.282.187 admissões e de 2.024.659 desligamentos no período. Nos últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025), o saldo positivo é de 1.641.330 novas vagas formais.

Em relação ao estoque, a quantidade total de vínculos celetistas ativos, o país registrou, em abril, um saldo de 48.124.423 vínculos, o que representa uma variação de +0,54% em relação ao estoque do mês anterior.