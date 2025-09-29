Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Geração de empregos

MS se aproxima da marca de 700 mil trabalhadores com carteira assinada

Em agosto, Estado gerou 2,7 mil vagas de trabalho formais, informam números do Caged

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/09/2025 - 15h09
Mato Grosso do Sul gerou, no mês de agosto, 2.718 vagas com carteira assinada. Os números são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta segunda-feira (29).

Ao todo, segundo o Caged, foram registradas 35.556 admissões no mês passado e 32.848 desligamentos em todo o Estado.

O estoque de trabalhadores se aproxima de 700 mil. Para ser mais exato, são 699.818.

O melhor desempenho na geração de empregos em Mato Grosso do Sul veio da construção civil, setor que teve saldo de 1.140 vagas de trabalho, resultado da diferença entre as 3.545 admissões e os 2.405 desligamentos.

As obras de habitação residencial e obras rodoviárias, na Capital, e a construção de megafábricas de celulose, no interior, tem puxado os índices. 

A indústria teve o segundo melhor desempenho em agosto, com 5.907 contratações e 5.257 desligamentos, abrindo, ao todo, 650 vagas no mercado de trabalho.

Os serviços, segmento abrangente que engloba setores como financeiro, saúde, educação e cuidados pessoais, entre outros, geraram 571 vagas de trabalho. O setor é o que movimenta mais contratações no Estado. O saldo de 571 resulta da diferença entre 12.918 admissões e 12.347 desligamentos.

O comércio contratou 8.532 trabalhadores e demitiu 7.820, saldo de 532 vagas.

Quem fechou agosto com desempenho negativo foi a agropecuária. O setor registrou saldo de menos 175 vagas: foram 4.884 contratações e 5.019 desligamentos.

Veja os números:

Mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul em agosto:

  • Estoque (total de trabalhadores CLT): 699.818
  • Admissões: 35.556
  • Desligamentos: 32.848
  • Saldo: 2.718

Saldo por setor:

  • Construção civil: 1.140
  • Indústria: 650
  • Serviços: 571
  • Comércio: 532
  • Agropecuária: -175

Campo Grande

Na Capital, foram geradas 645 vagas de emprego em agosto. O resultado veio da diferença entre 12.375 contratações e 11.730 desligamentos.

O comércio puxou a geração de vagas na cidade, com saldo de 328 (3.635 admissões x 3.307 desligamentos).

Na sequência aparece a construção civil, com 257 vagas geradas (1.321 admissões x 1.146 desligamentos).

A agropecuária, que registrou 368 contratações e 294 demissões, teve saldo positivo de 74 vagas.

O setor de serviços ficou praticamente estável, com 5.937 admissões e 5.919 desligamentos (saldo de 18 vagas).

O desempenho foi negativo na indústria: foram 1.114 contratações e 1.146 demissões, saldo negativo de 32 vagas.

ECONOMIA RURAL

Abertura da carne de Mato Grosso do Sul ao mercado japonês pode levar mais tempo

País asiático tem critérios sanitários mais rigorosos que os da Organização Internacional; Brasil e Japão já trabalham para liberação

29/09/2025 09h00

O critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso; autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado

O critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso; autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado Gerson Oliveira

A abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira ainda é incerta e pode demorar. A explicação é do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que afirmou, em entrevista ao Correio do Estado, que a decisão de abrir o mercado do país asiático para a carne do Brasil é técnica e depende da aprovação de autoridades sanitárias que não têm subordinação a departamentos comerciais.

“Os especialistas dos Ministérios da Agricultura [do Brasil e do Japão] já estão conversando entre si, trocando informações, mas o mercado japonês ainda não está aberto para a carne brasileira”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

“Temos uma comissão composta por especialistas em temas sanitários, e é ela que precisa aprovar a importação de carne bovina de Mato Grosso do Sul ou de outros estados, como Santa Catarina”, comentou o embaixador.

Segundo Hayashi, o critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso, e as autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado brasileiro.

O principal motivo que impede a venda de carne brasileira no mercado japonês é a febre aftosa, doença da qual o Brasil – e, consequentemente, Mato Grosso do Sul – foi declarado oficialmente livre (sem vacinação), em maio deste ano.

Ainda que não haja mais aftosa no Brasil, as autoridades japonesas utilizam critérios mais rígidos para liberar seu mercado. Um deles é o período em que determinada região não registra focos da doença. Nesse aspecto, os estados do Sul do Brasil levam vantagem em relação ao restante do País. Santa Catarina, por exemplo, é livre de aftosa sem vacinação desde 2005, e o Paraná, desde 2021.

Além disso, por ser um país insular, o Japão adota critérios mais rigorosos para importar produtos de origem animal de países continentais.

“Nossos especialistas querem condições um pouco mais rigorosas que em outros países continentais, onde os animais podem passar de um lado da fronteira para outro. É por isso que estamos investigando mais as condições do Brasil, e nosso padrão é um pouco mais rigoroso que o da organização internacional. Contudo, estamos trabalhando bastante para o reconhecimento”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

Do lado brasileiro, a expectativa no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) é de concluir o processo de abertura do mercado de carne bovina ao Japão em novembro. A informação foi confirmada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, a jornalistas na semana passada.

“Já tivemos auditorias por parte dos japoneses aqui no Brasil. Eles geraram questionamentos ao Ministério da Agricultura e ao sistema brasileiro para entender algumas dúvidas que ficaram. Isso está sendo respondido. Também há questionamentos ao setor privado. A Abiec [Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes] está fazendo suas considerações”, disse Fávaro.

O Japão é considerado um dos mercados premium para a carne bovina no mundo. O país oriental paga em torno de 30% a mais pela carne do que outros países, mas exige uma alta contrapartida de qualidade, como elevado índice de marmoreio e maciez, além, claro, dos rígidos controles sanitários e de uma rastreabilidade de origem bovina completa. Não por acaso, a raça japonesa wagyu é conhecida pela alta qualidade.

O Japão é um mercado estratégico, sendo o sétimo maior importador global de carne bovina, com cerca de 700 mil toneladas ao ano – o que equivale a 57% de seu consumo interno, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Já o Itamaraty aponta uma participação ainda maior, estimando que 70% da carne consumida no país seja importada, movimentando entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões por ano. A oportunidade tem um potencial gigantesco, mas também traz à tona a necessidade de garantir um fornecimento consistente e competitivo.

FRANGO

Enquanto a liberação da carne bovina sul-mato-grossense não vem, outro produto da pecuária local ganha espaço no mercado japonês: a carne de frango. Atualmente, 18% da carne de frango de MS exportada tem a Terra do Sol Nascente como destino, conforme dados da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Teiji Hayashi afirma que a Embaixada do Japão no Brasil tem feito um trabalho com o governo japonês, para regionalizar os critérios de compra da carne de frango brasileira, sobretudo para manter o mercado aberto em tempos de gripe aviária.

“Tivemos, há dois anos, casos de gripe aviária no Brasil, em Santa Catarina e no Espírito Santo e, naquela época, o Japão proibia a importação de carne de frango de todo o estado”, contou.

Agora, segundo ele, a regionalização é quase municipalizada, com o fechamento do mercado restrito apenas à origem do foco. “Como quase 30% da carne de frango consumida no Japão vem do Brasil, mudamos os critérios de proibição”.

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 289, sábado (27/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 08h30

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 289 da + Milionária na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 165 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
4 apostas ganhadoras, R$ 133.921,13

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 9.920,08

4 acertos + 2 trevos
150 apostas ganhadoras, R$ 1.700,58

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2044 apostas ganhadoras, R$ 124,79

3 acertos + 2 trevos
3133 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
23206 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
24140 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
173634 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Os números da + Milionária 289 são:

  •  29 - 16 - 12 - 23 - 38 - 37
  • Trevos sorteados: 3 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 290

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 2 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 290. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

