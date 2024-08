MS se recupera da queda e bate 3% no volume de serviços em junho

Com o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, que corresponde ao desempenho de junho das regiões em junho, o índice em Mato Grosso do Sul se recuperou da queda sentida em maio e registrou mais recente alta de 3,0%.

Diferente do que é possível observar no caso de Estados, como Paraná e São Paulo, que os valores mês a mês destoam pouco das taxas nacionais, as medições dos índices mensais sul-mato-grossenses oscilam como uma "montanha-russa", como mostram os parâmetros do instituto.

Na passagem de abril para maio, houve queda de mais de 1% no volume de serviços prestados, após ter apresentado alta de 4,8% no mês anterior, como bem acompanhou o Correio do Estado.

Como o instituto acompanha a evolução do setor de serviços e principais seguimentos, a pesquisa mostra que esse índice de 3% supera a queda de 1,1%, porém continua dois pontos percentuais abaixo do volume de serviços observado em junho de 2023.

Quanto aos volumes acumulados, o referente a 12 meses atingiu 2,8%, enquanto a variação acumulada no ano bateu o percentual negativo de 4,6%.

Segundo a PMS do IBGE, essa expansão no volume de serviços, para além de Mato Grosso do Sul, foi registrada em outras 20 das 27 Unidades da Federação, com destaque para os desempenhos de:

São Paulo (2,6%), Paraná (3,0%), Rio de Janeiro (1,4%), Minas Gerais (1,9%) e Santa Catarina (2,4%).

Lançando olhar para o lado debaixo dessa tabela, principalmente por conta dos grandes impactos causados pelas enchentes que devastaram o Estado no mês de maio, o Rio Grande do Sul aparece com o desempenho mais prejudicado (-14,5%).

Quando o assunto é desempenho anula, 19 das 27 UF's expandiram seus volumes de serviços se comparados com os registros de junho de 2023.

