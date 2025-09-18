MS tem cerca de seis cabeças de gado para cada habitante

Mato Grosso do Sul atingiu 18,7 milhões de cabeças de gado em 2024, sendo o 5º maior rebanho bovino do País. O número representa uma média de cerca de 6 cabeças de gado por habitante, considerando a população estimada do Estado de 2.924.631 habitantes.
Os dados de rebanho fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O efetivo de bovinos de 2024, ano-referência da pesquisa, representa uma diminuição de 0,8% em comparação ao ano anterior, quando haviam 18.891.916 de bovinos do Estado.
Conforme o IBGE, a marca representa um retorno à tendência de queda no rebanho observada de 2016 a 2022.
Considerando os municípios, o maior rebanho bovino de Mato Grosso do Sul está em Corumbá, com 2,2 milhões de animais, 11,7% do efetivo do Estado.
Depois, aparecem Aquidauana (11º do Brasil), Ribas do Rio Pardo (14º) e Porto Murtinho (23º).
Considerando o rebanho de todos os animais, Mato Grosso do Sul lidera o maior efetivo do país, com 32,9 milhões de animais e representa 13,8% do total nacional.
Nesse quantitativo, além dos bovinos, são contabilizados também os suínos, equinos, galináceos, peixes, entre outros.
Brasil
O efetivo bovino atingiu 238,2 milhões de cabeças em 2024, o segundo maior da série histórica iniciada em 1974, sendo superado apenas pelo total registrado em 2023.
Em relação à variação negativa em 0,2% no efetivo de bovinos de um ano para outro, a analista da PPM, Mariana Oliveira explica.
“Nesse caso, a queda de bovinos, ocorre em função do ciclo pecuário. Há alguns anos o abate de fêmeas está elevado, em função dos preços do bezerro e da arroba, que desestimularam a retenção de fêmeas para reprodução, sendo assim era esperada uma redução no rebanho", avalia.
Entre os municípios, São Félix do Xingu (Pará), segue na liderança entre os bovinos, com um rebanho estimado em 2,5 milhões de cabeças, o que representa 1,1% do total brasileiro.
Na sequência, aparecem Corumbá, Porto Velho (RO), Cáceres (MT) e Marabá (PA). Somados, esses cinco municípios respondem por 3,9% do rebanho bovino nacional, totalizando 9,2 milhões de animais.