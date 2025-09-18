Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Pesquisa da Pecuária

MS tem cerca de seis cabeças de gado para cada habitante

Rebanho de MS é de 18,7 milhões de bovinos em 2024, sendo o quinto maior do País; A população do Estado é de 2,9 milhões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/09/2025 - 16h15
Mato Grosso do Sul atingiu 18,7 milhões de cabeças de gado em 2024, sendo o 5º maior rebanho bovino do País. O número representa uma média de cerca de 6 cabeças de gado por habitante, considerando a população estimada do Estado de 2.924.631 habitantes.

Os dados de rebanho fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O efetivo de bovinos de 2024, ano-referência da pesquisa, representa uma diminuição de 0,8% em comparação ao ano anterior, quando haviam 18.891.916 de bovinos do Estado.

Conforme o IBGE, a marca representa um retorno à tendência de queda no rebanho observada de 2016 a 2022.

Considerando os municípios, o maior rebanho bovino de Mato Grosso do Sul está em Corumbá, com 2,2 milhões de animais, 11,7% do efetivo do Estado.

Depois, aparecem Aquidauana (11º do Brasil), Ribas do Rio Pardo (14º) e Porto Murtinho (23º).

 

Considerando o rebanho de todos os animais, Mato Grosso do Sul lidera o maior efetivo do país, com 32,9 milhões de animais e representa 13,8% do total nacional. 

Nesse quantitativo, além dos bovinos, são contabilizados também os suínos, equinos, galináceos, peixes, entre outros.

Brasil

O efetivo bovino atingiu 238,2 milhões de cabeças em 2024, o segundo maior da série histórica iniciada em 1974, sendo superado apenas pelo total registrado em 2023.

Em relação à variação negativa em 0,2% no efetivo de bovinos de um ano para outro, a analista da PPM, Mariana Oliveira explica.

“Nesse caso, a queda de bovinos, ocorre em função do ciclo pecuário. Há alguns anos o abate de fêmeas está elevado, em função dos preços do bezerro e da arroba, que desestimularam a retenção de fêmeas para reprodução, sendo assim era esperada uma redução no rebanho", avalia.

Entre os municípios, São Félix do Xingu (Pará), segue na liderança entre os bovinos, com um rebanho estimado em 2,5 milhões de cabeças, o que representa 1,1% do total brasileiro.

Na sequência, aparecem Corumbá, Porto Velho (RO), Cáceres (MT) e Marabá (PA). Somados, esses cinco municípios respondem por 3,9% do rebanho bovino nacional, totalizando 9,2 milhões de animais.

Pesquisa

Campo Grande tem a 2ª pior gestão fiscal entre as capitais do Brasil

Capital só ficou atrás de Cuiabá e, entre os 5.500 municípios brasileiros, ocupou a posição 3.464.

18/09/2025 17h30

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do Brasil

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do Brasil Gerson Oliveira/Correio do Estado

Campo Grande aparece em uma situação considerada preocupante no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) de 2025, ocupando a penúltima posição entre as capitais brasileiras, ficando apenas à frente de Cuiabá. 

O estudo é elaborado anualmente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e  avalia quatro dimensões de gestão fiscal municipal: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. 

O índice atribui notas de 0 a 1, classificando a situação fiscal das cidades como crítica (abaixo de 0.4), em dificuldade (entre 0.4 e 0.6), boa (entre 0.6 e 0.8) ou de excelência (acima de 0.8). 

De forma resumida, o IFGF revela quem administra bem os recursos públicos e quem enfrenta problemas de gestão financeira. 

Campo Grande se saiu bem apenas no quesito Autonomia. Nos outros três, seus indicadores ficaram na faixa de "gestão em dificuldade" (entre 0.4 e 0.6 ponto), segundo a análise nacional. 

A capital também registrou um elevado comprometimento de receita com despesas obrigatórias, com baixo volume de investimentos e liquidez considerados abaixo do ideal. 

A combinação desses fatores puxaram a nota global da cidade para uma posição desfavorável entre as capitais. 

Dados da pesquisa também mostram que, embora as prefeituras brasileiras tenham usufruído de aumento no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que superou os R$177 bilhões em 2024, o alívio não foi suficiente para reverter problemas estruturais ou promover uma gestão fiscal eficiente em todas as regiões brasileiras. 

Campo Grande, por exemplo, recebeu R$1,2 bilhão do governo federal no último ano, uma média de R$111,8 milhões por mês, representando um aumento de 10,1% com relação ao ano de 2023. 

Histórico

Campo Grande já teve momentos melhores que o atual, mas não muito recentemente. Apenas em 2013 e 2014 a capital registrou avaliações consideradas positivas pelo IFGF, com pontuação de 0.74 e 0.70, respectivamente. 

Depois disso, os indicadores apresentaram flutuações, mas sem grandes saltos de melhorias em muitos dos componentes. O pior ano foi em 2016, quando a pontuação da cidade foi de 0.33, seguido por 2022, que atingiu 0.39. 

Durante a gestão de Adriane Lopes, titular entre 2017 e 2024, por exemplo, os índices continuam abaixo da média exigida para uma gestão considerada "boa". 

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do BrasilFonte: IFGF

De acordo com especialistas da IFGF, mesmo com um ano com recorde de repasse aos cofres públicos, uma grande parte dos municípios permanece vulnerável. 

"O aumento das receitas municipais possibilitou a expansão significativa dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que preservou certa folga orçamentária. Contudo, mais de das cidades brasileiras ainda enfrenta situação fiscal difícil ou crítica. Além disso, persistem as desigualdades e as assimetrias históricas do País, o que mantém o Brasil distante de um patamar elevado de desenvolvimento econômico", explica o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, no documento. 

Aliado aos números de Campo Grande, a falta de liquidez consistente, limitação nos investimentos e elevada rigidez orçamentária expõem a cidade a eventuais crises: quedas no repasse de verbas ou aumento de despesas obrigatórias, criando um cenário que, segundo a Firjan, podem comprometer a sustentabilidade fiscal. 

Além da Capital do Estado, outras 16 cidades de Mato Grosso do Sul apresentaram índices considerados de "dificuldade" ou "ruim", com ponto menor que 0.6. 

  • Douradina - 0.5962
  • Japorã - 0.5905
  • Aral Moreira - 0.5895
  • Nova Alvorada - 0.5762
  • Coxim - 0.5647
  • Itaporã - 0.5606
  • Dois Irmãos do Buriti - 0.5408
  • Eldorado - 0.5341
  • Deodápolis - 0.5323
  • Paranhos - 0.5201
  • Naviraí - 0.4982
  • Jardim - 0.4782
  • Ladário - 0.4428
  • Bela Vista - 0.4405
  • Vicentina - 0.4231
  • Amambai - 0.3311

Itaquiraí e Taquarussu não apresentaram resultados. 

Nacional

No ranking nacional, Vitória (ES) lidera com nota máxima, seguido por São Paulo, Salvador, Aracaju e Belém. 

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do BrasilFonte/IFGF

O IFGF atingiu média nacional de 0.6531 ponto, representando uma boa gestão dos recursos públicos. A análise através dos anos mostra que houve uma melhora na situação fiscal dos municípios e este é o melhor resultado já observado na série histórica, que teve início em 2013, como mostra o gráfico.

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do BrasilFonte: IFGF

Economia

BNDES: Cias impactadas por tarifaço podem iniciar pedidos de crédito do Plano Brasil Soberano

O banco de fomento informa que as companhias interessadas precisam verificar se são elegíveis ao apoio financeiro

18/09/2025 14h26

Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante

Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante Reprodução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebe a partir desta quinta-feira, 18, os pedidos de crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano para as empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportadores brasileiros.

O banco de fomento informa que as companhias interessadas precisam verificar se são elegíveis ao apoio financeiro. A consulta pode ser feita a partir das 8h desta quinta-feira através do site https://www.bndes.gov br/elegibilidade-brasil-soberano.

"Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma GOV.BR, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas", disse o BNDES.

Após a verificação, o banco de fomento recomenda que a empresa entre em contato com algum banco que já possua relacionamento financeiro. Empresas de grande porte podem fazer a solicitação de financiamento diretamente ao BNDES.

"O BNDES vai socorrer todas as empresas e a contrapartida é manter os empregos para a economia continuar crescendo e o País não ser prejudicado por essas medidas autoritárias, unilaterais e injustificadas. O governo do presidente Lula busca a negociação e não vai deixar ninguém para trás, a exemplo do que fizemos com Rio Grande do Sul, quando o BNDES entrou com R$ 29 bilhões e o estado se recuperou e viu a economia crescer no ano passado, após o maior desastre natural da história", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O socorro às companhias brasileiras afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos somam R$ 40 bilhões em crédito, sendo R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões do próprio BNDES. Os recursos estão disponíveis em linhas para financiamento a capital de giro e a investimentos em adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.
 

