Economia

FERROVIA

MS terá acesso a outra rota bioceânica

Bolívia acessou US$ 4,5 bilhões para investir em infraestrutura e entra na briga para conectar Brasil à Ásia

Rodolfo César, de Corumbá

24/02/2026 - 08h00
Continue lendo...

Com um pacote que ultrapassa os R$ 23,3 bilhões (US$ 4,5 bilhões) a serem injetados na Bolívia deste ano até 2028, via Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o país vizinho quer entrar na disputa para ser um hub entre o Brasil e o mercado chinês, além de acesso a mercadorias da Argentina e do Chile.

A Bolívia já discutiu com o governo brasileiro e países sul-americanos estar no centro de uma rota bioceânica, mas perdeu espaço nos últimos três anos com o aumento de investimentos do Paraguai. A partir desse pacote anunciado neste ano, o cenário muda para os bolivianos.

Em nota ao Correio do Estado, o BID informou que o projeto bilionário tem três pilares a serem executados. O primeiro envolve estabilização e proteção social no curto prazo, o segundo envolve crescimento e produtividade e o terceiro é a sustentabilidade ambiental.

Essa etapa envolve investimentos para logística, com reflexo direto na interação com a economia brasileira e relacionada a negócios em Mato Grosso do Sul, onde está o maior porto seco do Centro-Oeste, com volume de negócios de mais de R$ 1,6 bilhão.

“Por meio da iniciativa Bolivia Crece, o BID impulsiona o crescimento abordando tanto a estabilização de curto prazo quanto o desenvolvimento sustentável de médio prazo. Esta ação está focada em setores estratégicos para aumentar a produtividade e a diversificação da economia.

Além disso, iniciativas como o Conexão Sur permitem ao país opções para se beneficiar da integração regional e da conectividade logística”, informou o BID ao Correio do Estado.

Além dos recursos financeiros, o país vizinho divulgou sua posição de buscar protagonismo, com reflexos para o Brasil, durante o Fórum Econômico Internacional para a América Latina e Caribe, que ocorreu no fim de janeiro, no Panamá.

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, divulgou que o país quer ser o “porto seco” para ligar o Brasil ao Chile, o que levaria aos portos da China. A divulgação feita pelo chefe do Executivo boliviano repercutiu em sites econômicos especializados que analisam o mercado sul-americano para os Estados Unidos.

Além do Brasil, a Bolívia sugeriu que também pode ser um hub com Paraguai, Argentina, Chile e Peru, com quem faz fronteira.

Nessa logística, Paz destacou a importância da hidrovia Paraguai-Paraná, que atualmente está no centro de uma disputa entre Estados Unidos e China em território paraguaio e, no Brasil, aguarda a possibilidade de ser privatizada em trecho de Corumbá até Porto Murtinho.

“A Bolívia tem suas cinco fronteiras, e os presidentes desses cinco países podem fazer parte do que o país está buscando, que é a Bolívia com o mundo e o mundo com a Bolívia. Queremos alcançar a abundância e queremos fazer isso com todos”, declarou Rodrigo Paz em seu discurso no fórum.

O presidente boliviano pontuou em seu projeto de infraestrutura no evento internacional que os principais pontos são o Túnel Aguaragüe, no departamento de Tarija, fronteira com o norte da Argentina e onde há linha férrea em funcionamento que liga a Santa Cruz de la Sierra até Corumbá, e a rota bioceânica férrea, que pode concentrar o transporte de minério de ferro, principalmente extraído em Corumbá e em Puerto Quijarro.

Nessa exposição de Rodrigo Paz, estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e Turismo, Gustavo Feliciano, além de outros representantes do governo brasileiro e presidentes de Chile, Colômbia, Equador, Guatemala e Panamá e do primeiro-ministro da Jamaica.

INVESTIMENTOS

A capacidade financeira depositada nos recursos a serem destinados pelo BID fez com que a Bolívia promovesse um painel exclusivo para apresentar, durante uma hora, o planejamento de investimentos e o plano de desenvolvimento.

Apresentaram as linhas de trabalho o ex-executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) Enrique García, o ministro de Economia e Finanças Públicas da Bolívia, José Gabriel Espinoza, o ministro de Desenvolvimento, José Fernando Romero, e o presidente da agência de fomento boliviana Cainco, Jean Pierre Antelo.

“A Bolívia apresentou seu plano estratégico de uso de recursos naturais, sua posição andino-amazônica, sua expansão do mercado interno. A discussão demonstrou oportunidades para investimentos privados e públicos, turismo, economia do lítio e fortalecimento da integração logística”, divulgou o CAF, em nota.

Nessa agenda de discussões, o Brasil não teve espaço exclusivo para divulgar planos e estratégias. Nenhuma autoridade brasileira também teve espaço reservado para apresentações, exceto Lula, que fez discurso na abertura do fórum.

Enquanto a Bolívia tenta se posicionar de forma central na economia entre o Brasil e outros mercados da América do Sul e da Ásia, o Paraguai divulgou na sexta-feira que as obras para acesso à ponte da Rota Bioceânica seguem em andamento.

A ponte em construção conecta as cidades de Carmelo Peralta e Porto Murtinho. Essa obra está avaliada em mais de R$ 100,8 milhões, custeada por Itaipu Binacional e executada pelo Consorcio Vial de Integración, integrado por Tecnoedil S.A. Constructora e LT S.A. O prazo de execução é de 12 meses.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6959, segunda-feira (23/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6959 da Quina na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 585.589,90)
  • 4 acertos - 59 apostas ganhadoras, (R$ 4.253,68)
  • 3 acertos - 3.363 apostas ganhadoras, (R$ 71,07)
  • 2 acertos - 68.347 apostas ganhadoras, (R$ 3,49)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6959 são:

  • 27 - 54 - 07 - 12 - 49

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2891, segunda-feira (23/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 08h24

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2891 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,1 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 54.555,55)
  • 18 acertos - 70 apostas ganhadoras, (R$ 2.435,51)
  • 17 acertos - 650 apostas ganhadoras, (R$ 262,28)
  • 16 acertos - 3742 apostas ganhadoras, (R$ 45,56)
  • 15 acertos - 16299 apostas ganhadoras, (R$ 10,45)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2891 são:

  • 29 - 44 - 61 - 48 - 26 - 10 - 72 - 57 - 97 - 86 - 55 - 53 - 02 - 22 - 32 - 36 - 11 - 30 - 96 - 46 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2892

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2892. O valor da premiação está estimado em R$ 6 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

