Economia

LEVANTAMENTO

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo

Das 50 cidades com maior PIB do setor, 8 estão localizadas em Mato Grosso do Sul, conforme estudo da Agenda Pública

SÚZAN Benites

SÚZAN Benites

15/08/2025 - 09h00
Apesar de Mato Grosso do Sul ser uma das potências agrícolas do Brasil, com municípios que figuram entre os maiores produtores de grãos, carne e celulose do País, a riqueza gerada pelo campo não chega de forma proporcional à população rural.

Levantamento inédito da Agenda Pública, divulgado pelo jornal Valor Econômico, revela que 8 municípios sul-mato-grossenses estão na lista dos 50 com maior Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário do Brasil, e todos registram índices de qualidade de vida no campo abaixo de 0,6, numa escala de 0 a 1, limite que marca o patamar de alto desenvolvimento.

O estudo deixa claro que nem o tamanho da economia agropecuária nem a população explicam de forma robusta o desempenho nos indicadores. Ou seja, a riqueza gerada no campo não tem se traduzido em desenvolvimento social na mesma intensidade.

Entre os municípios de MS, a classificação é a seguinte: Ribas do Rio Pardo (0,54) e Rio Brilhante (0,53) aparecem com os melhores resultados do Estado, seguidos por Três Lagoas (0,50) e Costa Rica (0,50). Logo depois vem Ponta Porã (0,49) e Sidrolândia (0,49). Maracaju (0,48), polo consolidado de grãos, fica aquém do patamar intermediário, e Dourados (0,43) desponta tem um dos piores índices do País. 

A média simples dos oito municípios de MS é de 0,49, um desempenho que reforça a distância entre o que o agronegócio arrecada e a vida real de quem mora e trabalha no meio rural. 

Conforme a publicação, o Índice de Condições de Vida (ICV) considera variáveis como saúde, educação, infraestrutura, proteção social e gestão pública. A conclusão central do estudo é de que o tamanho da economia agropecuária não garante, por si só, bem-estar para a população.

Das 50 cidades com maior PIB agropecuário no Brasil, 31 estão no Centro-Oeste, região onde o cultivo de soja e milho domina as receitas e as exportações. Mato Grosso lidera o ranking, mas Mato Grosso do Sul também ocupa posição relevante.

Ainda assim, os indicadores sociais revelam que, mesmo em polos exportadores consolidados, as comunidades rurais seguem com deficit histórico em serviços básicos.

Segundo o estudo, municípios com maior organização administrativa e melhor gestão conseguem transformar mais a riqueza do agro em melhorias para a população.

Cerca de 25% da variação do ICV está ligada à qualidade da gestão pública, medida por critérios como endividamento, poupança corrente, liquidez, transformação digital e transparência.

“O Brasil é uma potência mundial na produção de alimentos. É fundamental que a riqueza gerada nos municípios do agro se converta em bem-estar concreto para as populações locais. Avaliar a qualidade do desenvolvimento é essencial para direcionar os esforços das prefeituras e os investimentos das empresas rumo a um modelo sustentável”, afirmou à reportagem Sérgio Andrade, diretor-executivo da Agenda Pública.

NACIONAL

No recorte nacional, a educação rural aparece como a maior fragilidade. Nenhum dos 50 municípios atingiu índice alto nesse quesito e a média geral é considerada baixa.

“O baixo desempenho em educação reflete deficit histórico na oferta de ensino de qualidade em áreas rurais. Superar essa lacuna é essencial para estimular inovação, adotar tecnologias sustentáveis e garantir a sucessão geracional na agricultura”, apontou o relatório.

O levantamento também calculou o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR), que mede agricultura familiar, produtividade, uso de tecnologia, assistência técnica e presença de jovens no campo.

O resultado repete a tendência do ICV: municípios de grande porte econômico no agro, como Maracaju e Dourados, registraram baixo desenvolvimento rural. “Quanto mais desconectada dos centros urbanos, mais a população rural é marginalizada”, disse Andrade.

No Brasil, mais da metade dos municípios pesquisados não alcançou 0,3 no IDR, sinal de que a inclusão produtiva avança lentamente. Apenas seis cidades superaram 0,40 e nenhuma chegou a 0,60.

Andrade ainda afirma que os trabalhadores rurais também são marginalizados em bem-estar e desenvolvimento humano, apesar de contribuírem fortemente para a balança comercial dos estados.

Como próximo passo, o diretor da Agenda Pública pretende apresentar os resultados da pesquisa com recomendações de governança pública e desenvolvimento sustentável para as prefeituras dos municípios avaliados, além de autoridades federais, para que políticas públicas possam ser repensadas.

Para obter os resultados, os pesquisadores cruzaram dados de 10 fontes públicas, como o Censo Agro 2017 e o FNDE, e calcularam o IDR, que considera número de estabelecimentos de agricultores familiares, produtividade das lavouras, uso de tecnologia, assistência técnica e presença de jovens no campo.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1102, quinta-feira (14/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/08/2025 08h50

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1102 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 69 apostas ganhadoras, (R$ 1.463,01)
  • 5 acertos - 1.570 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 15.432 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)
  • Mês da Sorte: Junho - 33.167 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1102 são:

  • 15 - 13 - 28 - 10 - 07 - 02 - 22
  • Mês da sorte: 06 - junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1103

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1103. O valor da premiação está estimado em R$ 370 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6800, quinta-feira (14/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/08/2025 08h45

Compartilhar
Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6800 da Quina na noite desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 2.935.729,41)
  • 4 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 10.226,58)
  • 3 acertos - 3.174 apostas ganhadoras, (R$ 104,33)
  • 2 acertos - 77.156 apostas ganhadoras, (R$ 4,29)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6800 são:

  • 55 -76 - 02 - 11 - 06

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6805

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sexta-feira, 15 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6805. O valor da premiação está estimado em R$600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

