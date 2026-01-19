Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Não Conseguiu Fazer o Pix? Sistema apresenta instabilidade e gera frustração em todo o País

Para muitos, o problema não apareceu em um gráfico técnico, mas sim no balcão da padaria, no caixa do supermercado ou na corrida de aplicativo

Denis Felipe

Denis Felipe

19/01/2026 - 14h08
O que era para ser uma segunda-feira comum de transações rápidas e pagamentos instantâneos transformou-se em um teste de paciência para milhões de brasileiros.

Desde o início da tarde desta segunda-feira (19), o sistema Pix, espinha dorsal da economia digital do país, apresenta uma instabilidade generalizada que impede transferências e pagamentos em diversas instituições financeiras.

O "Susto" na hora de pagar

Para muitos, o problema não apareceu em um gráfico técnico, mas sim no balcão da padaria, no caixa do supermercado ou na corrida de aplicativo. Relatos nas redes sociais descrevem o constrangimento de quem, com o celular na mão e o saldo na conta, viu a mensagem de "erro de conexão" ou "serviço indisponível" repetidamente.


"É uma sensação de impotência. Você está com as compras prontas, uma fila atrás de você, e o dinheiro simplesmente não 'vai'. A gente se acostumou tanto com a facilidade que esquece de andar com o cartão físico ou um pouco de dinheiro vivo", desabafou uma usuária em seu perfil no X (antigo Twitter).

Impacto Generalizado

De acordo com o portal de monitoramento DownDetector, as notificações de falhas dispararam por volta das 14h40, ultrapassando a marca de 6 mil reclamações em poucos minutos.

O apagão digital não escolheu bandeira: clientes de grandes bancos como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, além de usuários de fintechs como Nubank e Inter, relataram as mesmas dificuldades.

A natureza multibank do problema sugere que a falha reside no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) do Banco Central, e não em aplicativos isolados.

Até o momento, o Banco Central ainda não emitiu uma nota oficial detalhando a causa técnica da interrupção, mas a escala do problema indica uma falha de infraestrutura centralizada.

O Lado de quem vende

Para os pequenos empreendedores, a instabilidade é mais do que um incômodo; é prejuízo direto.

"Segunda-feira é dia de pagar fornecedor e receber muitas vendas pequenas. Sem o Pix, o movimento trava. Muita gente desiste da compra porque não tem outra forma de pagar na hora", explica Agnaldo, dono de uma lanchonete.

Site: Downdetector

O Que Fazer Agora?

Enquanto o sistema não é restabelecido, especialistas recomendam cautela. Se você precisa realizar um pagamento urgente, aqui estão algumas alternativas:

  1. Cartão de Débito/Crédito: Se você possui o cartão físico ou cadastrado em carteiras digitais (Apple Pay/Google Pay), esta continua sendo a via mais segura.
  2. TED/DOC: Embora não sejam instantâneos e possam ter custos dependendo do seu pacote, ainda operam por sistemas diferentes do Pix.
  3. Dinheiro Vivo: Para compras essenciais de baixo valor, o bom e velho papel-moeda ainda é o único "sistema" que não cai.
  4. Aguarde a Confirmação: Evite tentar a mesma transação repetidamente para não gerar duplicidade caso o sistema processe os pedidos acumulados de uma vez.

A instabilidade de hoje acende, mais uma vez, o alerta sobre a nossa dependência extrema de um único sistema tecnológico.

Enquanto os técnicos trabalham nos bastidores para religar as engrenagens financeiras do Brasil, resta ao cidadão o exercício da paciência e a lembrança de que, no mundo digital, o "plano B" nunca foi tão necessário.

Ponte da Rota Bioceânica está a 128 metros de ligar Brasil e Paraguai

União entre os dois lados da ponte está prevista para o fim de maio

18/01/2026 17h29

Duas metades da estrutura devem ser unidas no fim de maio

Duas metades da estrutura devem ser unidas no fim de maio Foto: Toninho Ruiz

Com previsão para ligar Brasil e Paraguai no fim de maio, a ponte internacional da Rota Bioceânica, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, está a 128 metros do fim desta parte da obra. No total, são 350 metros que compõe o vão central sobre o rio.

Os trabalhos de construção da ponte foram retomados no dia 7 de janeiro, após um período de recesso de fim de ano. 

Em dez dias, a obra avançou 12 metros, restando os 128 para que as duas metades da estrutura se encontrem e façam a ligação física entre os dois países.

Após a junção entre as duas frentes, será iniciada a etapa final da obra, que consiste na construção e implantação de calçadas, pistas, iluminação viária e ornamental, pavimentação e sinalização. 

A expectativa é que essa próxima etapa seja finalizada em agosto e, em novembro, seja totalmente concluído o acesso à ponte do lado paraguaio.

A Rota Bioceânica será um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros que liga os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

A ponte é considerada uma peça central da rota. A passarela terá 1,3 quilômetro de extensão e 21 metros de largura, a 35 metros acima da calha do rio, contando com um trecho estaiado de 632 metros, sustentado por torres de 130 metros de altura.

O investimento, de US$ 100 milhões, é totalmente financiado pela Itaipu Binacional, do lado paraguaio.

Ponte

A construção da ponte começou oficialmente no dia 14 de janeiro de 2022 e integra um projeto que soma US$ 1,1 bilhão de investimentos do governo paraguaio, no trecho total de 580 km, entre Carmelo Peralta e Pozo Hondo.

Desse montante são:

  • US$ 440 milhões já garantiram a conclusão do trecho Carmelo – Loma Plata;
  • US$ 100 milhões foram destinados à ponte internacional;
  • US$ 354 milhões financiam a pavimentação da Picada 500 (PY-15);
  • Outros US$ 200 milhões serão aplicados no segmento entre Centinela e Mariscal.

A execução da ponte está sob responsabilidade do Consórcio Pybra, formado pelas empresas Tecnoedil, Paulitec e Cidades Ltda, sob coordenação do engenheiro civil paraguaio Renê Gómez.

Duas metades da estrutura devem ser unidas no fim de maioPonte ligará o Brasil ao Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (Foto: Toninho Ruiz)

Alça de acesso

Paralelamente a construção da passarela, estão em andamento os trabalhos nos viadutos que integrarão as cabeceiras da ponte nos dois países.

No Brasil, também estão em andamento as obras da alça de acesso. Orçada em aproximadamente R$ 574 milhões, a alça compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica terá início em Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina até chegar aos portos do Chile.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O projeto, que começou a ser debatido em 2014 e foi iniciado em 2017, tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

A Rota Bioceânica, segundo especialistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará.

Loteria

Apostas de MS acertam na quina da Mega-Sena e levam juntos quase R$ 90 mil

Os jogadores acertaram cinco números e levaram prêmios de R$ 79 mil e R$ 29 mil

18/01/2026 16h30

Apostas de MS levam prêmios de R$ 29 mil e R$ 79 mil na Quina

Apostas de MS levam prêmios de R$ 29 mil e R$ 79 mil na Quina Foto: Arquivo

Duas apostas de MS acertaram 5 dos 6 números sorteados na Mega-Sena, sorteio que aconteceu na noite de sábado (17). 

Juntos, os ganhadores levaram um prêmio de R$ 89.506,71. 

Uma das apostas foi feita no município de Aral Moreira, a 405 quilômetros de Campo Grande, na Lotérica Aral Moreira. O sortudo apostou de forma física, em uma aposta simples e levou R$ 59.671,14 para casa. 

O outro apostador jogou em Terenos, município vizinho da Capital, na Loteria Sorte Grande, em aposta simples e de forma física, levando um prêmio de R$ 29.835,57. 

Ao todo, 74 apostas em todo o Brasil acertaram na quina e levaram o prêmio de quase R$ 30 mil e 4.863 jogadores levaram o prêmio mínimo, de R$ 748,36 pelo acerto de 4 números. 

Não houve ganhadores do prêmio principal, que estava estimado em R$ 40,9 milhões. Assim, o valor acumulou e pode chegar a R$ 50 milhões no próximo sorteio. 

Os números da Mega-Sena 2961 são:

  • 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60

Próximo sorteio: Mega-Sena 2962

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 20 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2962. O valor da premiação está estimado em R$ 41 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

