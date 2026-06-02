Nota MS Premiada tem dois ganhadores para prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

Valor é sorteado entre consumidores que pedem CPF na nota - Divulgação

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Dois consumidores acertaram as seis dezenas da Nota MS Premiada e vão dividir o prêmio de R$ 100 mil. O sorteio, referente ao mês de abril de 2026, foi realizado no último sábado (30), através dos números da Mega-Sena.

Além dos ganhadores da sena, outros 387 sul-mato-grossenses fizeram a quina e vão levar, cada um, R$ R$ 516,80.

O sorteio é realizado para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio de todo o Mato Grosso do Sul. As dezenas são geradas a partir de R$ 1 em compras.

No concurso 3013 da Mega-Sena foram sorteados os números 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.

Mensalmente, o prêmio total da Nota MS Premiada é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina.

Caso não haja acertador na sena, todo o prêmio de R$ 300 mil é dividido entre os acertadores da quina, como aconteceu no sorteio de janeiro deste ano.

Para quem realizou compras em maio deste ano e pediu o CPF na nota, o sorteio será no dia 30 de junho, também através dos números da Mega-Sena.

Ganhadores que ainda não retiraram prêmios

De acordo com informações da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), que faz a gestão do Programa Nota MS Premiada, além dos sorteados do mês, há 759 sorteados de quina de sorteios anteriores que ainda não se habilitaram para o recebimento do prêmio.

Os prêmios ficam disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para verificar se você é um dos contemplados e se cadastrar para receber o prêmio, basta acessar o site oficial da Nota MS Premiada.

Como conferir as dezenas

Para saber se foi o ganhador de algum dos prêmios, basta acessar o site do programa Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em abril concorrem em maio, as emitidas em maio concorrem em junho, e assim sucessivamente.

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário (confira abaixo), devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas.

Como resgatar os prêmios?

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa.

Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada. Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.