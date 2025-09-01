Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

cpf na nota

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

Além do prêmio principal, outros 397 acertaram a quina e também dividem o valor de R$ 200 mil em MS

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

01/09/2025 - 14h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cinco sul-mato-grossenses acertaram a sena e vão dividir o prêmio de R$ 100 mil da Nota MS Premiada, totalizando R$ 20 mil para cada. O sorteio, referente ao mês de julho, foi realizado no sábado (30).

No mês de referência, os sortudos que acertaram a sena da Nota Premiada são dois Campo Grande e um de Dourados, Aral Moreira e Três Lagoas.

Além dos ganhadores da sena, outros 397 sortudos fizeram a quina e também serão premiados. Neste caso, eles dividem R$ 200 mil, o que dá R$ 503,78 para cada um.

O sorteio foi realizado através das dezenas do concurso da Mega-Sena para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de julho no comércio de todo o Mato Grosso do Sul. 

O último sorteio foi com base no concurso nº 2908 da Mega-Sena, onde foram sorteados os números 37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35.

Mensalmente, o prêmio total é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. 

Como conferir as dezenas

Para saber se foi o ganhador de algum dos prêmios, basta acessar o site do programa Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em julho concorrem em agosto, as emitidas em agosto concorrem em setembro, e assim sucessivamente. 

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário (confira abaixo), devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas. 

Como resgatar os prêmios?

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa.

Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada. Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal. 

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.

Confira o calendário de sorteios para 2025:

Período de apuração Data do Sorteio da Mega-Sena
Agosto 2025 30/09/2025
Setembro 2025 30/10/2025
Outubro 2025 29/11/2025
Novembro 2025 31/12/2025
Dezembro 2025 31/01/2026

Foi você?

Sortudo de MS acerta 5 números e leva mais de R$54 mil na Mega-Sena

Não houve ganhador do prêmio total, fazendo com que o valor acumulasse para R$14 milhões

31/08/2025 13h45

Compartilhar
Apostador é da cidade de Glória de Dourados, em MS

Apostador é da cidade de Glória de Dourados, em MS Divulgação/GOV MS

Continue Lendo...

Um apostador da cidade de Glória de Dourados, a 280 quilômetros de Campo Grande, quase levou a bolada de R$8,5 milhões da Mega-Sena deste sábado (30).

Dos seis números, ele acertou cinco, levando para casa R$54.694,54. 

O ganhador fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$5 reais, na lotérica Trevo da Sorte. 

No total, 31 apostadores de MS fizeram 4 acertos no jogo, recebendo um total de R$1.319,99 cada.

Como não houve ganhador do prêmio total, o valor acumulou para R$14 milhões. 

O sorteio 2910 da Mega-Sena foi realizado ontem (30) e os números sorteados foram:

  • 37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2909

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2911. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

31/08/2025 07h10

Compartilhar
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5996-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (30) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. São Paulo (SP) - R$ 500.000,00
  2. Cândido Mendes (MA) - R$ 35.000,00
  3. Rio de Janeiro (RJ) -  R$ 30.000,00
  4. Florianópolis (SC) - R$ 25.000,00
  5. Pirapora do Bom Jesus (SP) - R$ 20.503,00

Confira o resultado do concurso 5996-0: 

  • 1º Bilhete| 79032
  • 2º Bilhete| 14705
  • 3º Bilhete| 74532
  • 4º Bilhete| 60291
  • 5º Bilhete| 14599

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 2 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

2

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 11 horas

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

3

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 1 dia

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

4

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

5

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo
CIDADE MORENA

/ 5 horas

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor