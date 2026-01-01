Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Novo teto para isenção do Imposto de Renda passa a valer a partir de hoje (1)

A partir de hoje, contribuintes que recebem até R$ 5 mil estão isentos do pagamento

Karina Varjão

Karina Varjão

01/01/2026 - 14h30
Continue lendo...

A lei sancionada pelo presidente da república Luís Inácio Lula da Silva (PT) que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) passa a valer a partir desta quinta-feira (1). 

A medida beneficia contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais e também estabelece descontos parciais para rendas de até R$ 7.350 e deve impactar 15 milhões de contribuintes. 

Até então, o teto para a isenção era de dois salários mínimos (R$ 3.036). 

Na prática, a nova isenção terá impacto na declaração do IRPF de 2027, ano-base 2026. 

Em Mato Grosso do Sul, as mudanças no Imposto de Renda vão passar a ter impacto direto em cerca de 245 mil contribuintes.

Além dos quase 163 mil que ficarão isentos, outras 82.010 pessoas, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais, terão descontos progressivos, de acordo com informações do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (Cetad).

Atualmente, cerca de 229,6 mil declarantes de Imposto de Renda no Mato Grosso do Sul já não pagam o Imposto de Renda. Com as novas mudanças, o número vai aumentar e chegar a cerca de 392,6 mil contribuintes completamente isentos.

Tabela do IR

Não houve, entretanto, uma correção da tabela do IR, apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de R$ 100 bilhões por ano, segundo cálculos do governo.

Então, mesmo com a nova lei, quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de Imposto de Renda.

Atualmente, a tabela do Imposto de Renda acumula defasagem média de 154,67% de 1996 a 2024, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A última correção parcial em todas as faixas de renda ocorreu em 2015.

Desde 2023, o governo tem garantido a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, mas isso só beneficia a faixa inferior da tabela. No total, a tabela tem cinco alíquotas: de zero, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

Salário mínimo

Passa a valer a partir de hoje (1) também o novo valor do salário mínimo em todo o território brasileiro. 

O valor passa a ser de R$ 1. 621 e corresponde a um reajuste de 6,79%, ou R$ 103 em comparação ao do ano passado, que era de R$ 1.518, como divulgado no último dia 10 pelo Ministério de Planejamento e Orçamento. 

O reajuste foi menor que o esperado. Ainda no mês de novembro de 2025, o Governo Federal havia projetado um aumento para o valor de R$ 1.627, que já representada uma diminuição em comparação à primeira projeção, que era para R$ 1.631. 

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial. 

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo. 

O novo valor foi informado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo.

Para 2026, a regra de reajuste determina que o valor sofra duas correções. Uma é pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, 2025, que foi de 4,18%.

A segunda correção é o crescimento da economia de dois anos antes, no caso, de 2024, com uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% que foi confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Pela estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas.

 

*Colaborou Glaucea Vaccari 

LOTERIA

Confira o resultado da Mega da Virada

O(a) vencedor(a) levará para casa o prêmio de R$ 1 bilhão

01/01/2026 10h00

Mega da virada

Mega da virada

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à famosa "Mega da Virada", marcado para quarta-feira (31) e realizado hoje (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 22h (de Brasília).

Neste ano, a Mega da Virada tem o maior prêmio da história, de R$1.091.354.286,52.

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação, a premiação aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

Os números da Mega da Virada são:

  • 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

Não acumula!

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem os cinco números. Caso ninguém acerte esses também, o prêmio será dividido entre os que acertaram quatro, e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 11 de dezembro e encerradas às 18h (de Brasília) desta terça-feira (31).

Próximo sorteio: Mega-Sena 2856

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Super Sete, concurso 792, de quarta-feira (31/12)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/01/2026 09h34

Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 792 da Super Sete de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 nesta quinta (1° de janeiro). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 792 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 7
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 3 
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 793

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 2 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 793. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

