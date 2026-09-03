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Economia

"NOME SUJO"

Número de empresas negativadas no Estado cresce 25,7% e atinge recorde

Inadimplência já afeta 136,6 mil CNPJs em Mato Grosso do Sul e acumula R$ 4,09 bilhões em débitos

Súzan Benites

Súzan Benites

03/09/2026 - 07h50
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O número de empresas inadimplentes em Mato Grosso do Sul atingiu 136.605 em julho, o maior patamar da série apresentada pela Serasa Experian. O volume representa crescimento de 25,7% na inadimplência em relação a julho do ano passado, quando 108.667 empresas estavam negativadas.

Em um ano, 27.938 CNPJs passaram a integrar a lista de inadimplentes no Estado.

Os dados fazem parte do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian e mostram que o problema avançou não apenas em quantidade de empresas, mas também no tamanho das dívidas. Em julho, os negócios sul-mato-grossenses acumulavam 1,13 milhão de dívidas negativadas, que somavam R$ 4,09 bilhões.

Na comparação com julho de 2025, quando eram 874.582 dívidas, houve aumento de 29,2%. Já o valor total dos débitos saltou de aproximadamente R$ 2,82 bilhões para R$ 4,09 bilhões, alta de 45% em apenas 12 meses.

O levantamento também aponta que cada empresa inadimplente no Estado acumulava, em média, 8,3 dívidas, ante 8,0 um ano antes. A dívida média por CNPJ chegou a R$ 29,94 mil, contra R$ 25,95 mil em julho de 2025, avanço de 15,4%. O ticket médio das pendências passou de R$ 3.225,85 para R$ 3.619,68, alta de 12,2%.

O quadro se agravou mesmo com a desaceleração recente da economia e o início do ciclo de redução da taxa básica de juros. No cenário nacional, a Serasa Experian contabilizou 9,2 milhões de empresas inadimplentes em julho, novo recorde, com 67,2 milhões de dívidas que totalizaram R$ 238,6 bilhões.

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, a manutenção da inadimplência em níveis elevados está relacionada à combinação de crédito ainda caro e perda de dinamismo da atividade econômica.

“Apesar dos cortes recentes da Selic, ainda não observamos uma mudança estrutural nas condições financeiras. O mercado continua precificando juros elevados por um período prolongado, e é essa expectativa que influencia diretamente o custo de financiamento e a capacidade das empresas de rolar suas dívidas. Ao mesmo tempo, a atividade econômica entra em uma trajetória mais clara de desaceleração. Portanto, temos uma combinação de custo financeiro ainda alto com menor dinamismo da receita, que mantém o ambiente bastante desafiador para a regularização dos passivos”, afirma.

PRESSÃO

Em MS, o crescimento ocorreu inclusive na comparação mensal. Em junho, o Estado tinha 135.731 empresas inadimplentes, número que subiu para 136.605 em julho, alta de 0,6%.

O número de dívidas, entretanto, avançou em ritmo maior, passando de 1,11 milhão para 1,13 milhão, um crescimento de 1,8%. O valor total das pendências aumentou de R$ 3,98 bilhões para R$ 4,09 bilhões, alta de 2,8% em apenas um mês.

A diferença entre o crescimento do número de empresas e o valor dos débitos ajuda a dimensionar o agravamento da situação financeira. Além de mais estabelecimentos terem entrado para a lista do nome sujo, as empresas que já estavam negativadas passaram a carregar um volume maior de compromissos em atraso.

No País, o setor de serviços concentra a maior parcela das empresas negativadas. Em julho, o segmento respondeu por 55,8% dos CNPJs inadimplentes. Na sequência aparecem comércio, com 32,1%; indústria, com 8%; e setor primário, com 1%.

A origem das dívidas mostra, porém, que o problema não está limitado aos empréstimos bancários. Do total de débitos inadimplidos no País, 31,7% estavam relacionados ao setor de serviços, enquanto 19,7% eram de bancos e cartões. Na sequência aparecem cooperativas (8,5%), utilities (6,9%) e telefonia (6,2%).

Somadas as categorias bancos/cartões e financeiras, as instituições responderam por 24,3% das pendências. Isso significa que 75,7% das dívidas estavam fora do sistema financeiro.

“O fato de mais de três quartos das dívidas inadimplidas estarem fora das instituições financeiras mostra que a dificuldade financeira das empresas não está restrita ao crédito bancário. Ela também alcança compromissos relacionados à própria operação, como por exemplo o pagamento de contas básicas e fornecedores”, explica e complementa.

“Quando a empresa enfrenta um fluxo de caixa mais apertado, a dificuldade de pagamento pode ser distribuída por diferentes obrigações, o que torna a reorganização financeira mais complexa”, finaliza Camila.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2971, quarta-feira (02/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/09/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2971 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 212.278,89)
  • 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.369,18)
  • 17 acertos - 555 apostas ganhadoras, (R$ 239,05)
  • 16 acertos - 3025 apostas ganhadoras, (R$ 43,85)
  • 15 acertos - 13511 apostas ganhadoras, (R$ 9,81)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2971 são:

  • 65 - 06 - 69 - 49 - 22 - 07 - 46 - 01 - 25 - 19 - 02 - 18 - 51 - 88 - 20 - 86 - 63 - 03 - 92 - 68

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 894, quarta-feira (02/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/09/2026 08h21

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 894 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 28.008,29)
  • 5 acertos - 65 apostas ganhadoras, (R$ 1.231,13)
  • 4 acertos - 1.138 apostas ganhadoras, (R$ 70,31)
  • 3 acertos - 9.951 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 894 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 3
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 895

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 4 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 895. O valor da premiação está estimado em R$ 7,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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