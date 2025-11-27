Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ONS reduz expectativa de consumo de energia no País em 2025 e espera alta anual de 1,58%

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/11/2025 - 23h00
O consumo de eletricidade no Brasil deve ser de 81.302 megawatts médios (MWmed) em 2025, montante que representa uma alta anual de 1,58%, segundo estimativas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgadas nesta quinta-feira, 27. A projeção é inferior que a anterior, de 82.389 MWmed, que equivaleriam, se confirmadas, a um aumento anual de 2,94%.

No recorte para o próximo mês, o ONS estima uma carga de 82.225 MWmed, elevação de 2,7% em relação ao verificado em dezembro de 2024. Assim como nas expectativas para o ano, as projeções para dezembro também foram reduzidas. Antes, o ONS esperava um consumo de 82.657 MWmed no País, que representariam uma alta anual de 3,3%.

Segundo técnicos do ONS informaram durante reunião do Programa Mensal de Operação (PMO), que está em andamento nesta tarde, a diminuição nas projeções do SIN como um todo tem forte relação com o comportamento da carga no submercado Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de carga do País, onde as temperaturas mais baixas afetaram o consumo de eletricidade nos grandes centros ao longo do segundo semestre.

Nestas regiões, a previsão de carga para o ano agora é de 45.576 MWmed, alta anual de 0,48%. Antes, o ONS estimava uma alta de 2,19% na mesma base de comparação, com um consumo de 46.351 MWmed. Já no recorte para dezembro, o ONS espera um consumo de 45.557 MWmed, aumento anual de 0,8%, mantendo os números previstos anteriormente.

No Sul, o ONS espera um consumo de 14.011 MWmed no ano, aumento anual de 2,26%, portanto, menor que os 3,57% previstos anteriormente. Para dezembro, a previsão é de 14.097 MWmed, ampliação anual de 5,2%. Antes, o Operador esperava uma alta de 8,5% em comparação com o último mês de 2024.

No Nordeste, o ONS estima uma carga de 13.426 MWmed para 2025, alta anual de 1,85%. Antes, a previsão era de aumento de 2,89% ante 2024. No recorte de dezembro, a expectativa foi mantida em 13.923 MWmed consumidos, alta de 2,5% frente ao último mês do ano passado.

Por fim, no Norte, a previsão é de um consumo de 8.289 MWmed no ano, aumento anual de 6,36%. O subsistema é o único no qual a previsão subiu, antes esperava-se uma alta de 6,28% em relação a 2024. Em dezembro, a carga esperada continua é de 8.628 MWmed, aumento anual de 9,8%.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1145, quinta-feira (27/11)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 20h09

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1145 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 380 mil. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1145 são:

  • 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12 
  • Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1146

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1146. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

27/11/2025 20h07

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3548 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3548 são:

  • 09 - 11 - 13 - 08 - 04 - 15 - 10 - 16 - 23 - 21 - 12 - 19 - 17 - 25 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3549

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3549. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

