Ovos de páscoa já estão à venda na Capital, mas preços assustam consumidores

Na distribuição por setores da economia, os "Serviços" responderam por 73,39% do total de empresas abertas Arquivo/Correio do Estado

Em janeiro, foram abertas 744 empresas em Mato Grosso do Sul, conforme balanço divulgado pela Junta Comercial do Estado (Jucems). Esse número representa um aumento de 10,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

“O resultado já era esperado e vem numa sequência de bom desempenho da economia sul-mato-grossense”, ponderou Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Na distribuição por setores da economia, os "Serviços" responderam por 73,39% do total de empresas abertas em janeiro (546), seguidos pelo Comércio (23,92%, ou 178 empresas) e Indústria (2,69%, totalizando 20 empresas).

Na distribuição geográfica, Campo Grande lidera com 298 empresas seguido de Dourados (74), Três Lagoas (34), Ponta Porã (23), Naviraí e Nova Andradina (19 cada), Chapadão do Sul, Corumbá e Maracaju (16) e Paranaíba (15).

No ano passado Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 9.602 empresas, número 3.55% acima do registrado em 2021, quando 9.273 novas firmas foram abertas e que já era recorde.

"Medidas de incentivo e proteção dos negócios adotadas pelo Governo do Estado durante a pandemia Covid-19 foram fundamentais para preparar a retomada do crescimento econômico de Mato Grosso do Sul no período pós-crise, o que está ocorrendo num vigor surpreendente", disse Verruck.

Entre as medidas adotadas pelo Governo durante a pandemia, o secretário cita a dilatação dos prazos para pagamento de financiamentos e de impostos, tratativas com as empresas para manter os postos de trabalho, garantia de circulação das mercadorias, revisão de alíquotas, entre outras.