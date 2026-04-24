Pagamento do 13° começa nesta sexta; 400 mil aposentados são contemplados em MS

Aposentados e pensionistas vão fechar a semana com dinheiro no bolso. Isto porque o Governo Federal paga a primeira parcela do 13° salário a partir desta sexta-feira (24).
Aproximadamente 400 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), residentes em Mato Grosso do Sul, receberão o 13º salário antecipadamente no primeiro semestre de 2026.
A primeira parcela será depositada entre 24 de abril até 8 de maio. Já a segunda parcela entre 25 de maio e 8 de junho.
A antecipação do benefício vai injetar R$ 811,7 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. As duas parcelas somam R$ 78 bilhões no Brasil.
A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador.
Confira as datas do pagamento da primeira e da segunda parcela do adiantamento do 13º salário, de acordo com o número final do cartão de benefício:
QUEM TEM E NÃO TEM DIREITO?
Veja quem tem direito a receber a antecipação do 13º em 2026:
- Beneficiários por incapacidade temporária
- Beneficiários por auxílio-acidente
- Aposentados
- Beneficiários por salário-maternidade
- Beneficiários por pensão por morte
Veja quem não tem direito a receber a antecipação do 13º em 2026:
- Pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência - desde que comprovem baixa renda
- Beneficiários de Renda Mensal Vitalícia