Economia

DIESEL COM IMPOSTO ZERO

Para Abicom, medida do governo é positiva diante do risco de petróleo subir mais

A Abicom vem alertando para o risco da suspensão das importações de diesel em um momento em que os preços internos dos combustíveis estão mais baixos do que no mercado internacional.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/03/2026 - 21h00
O presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sergio Araújo, considerou positiva a decisão anunciada nesta quinta-feira, 12, pelo governo federal para reduzir o impacto da alta internacional do petróleo nos combustíveis. Ele ressaltou, no entanto, que ainda é cedo para uma avaliação final.

"Foi uma boa medida, necessária, considerando que o preço do petróleo está muito alto e com possibilidade até de aumentar mais, e o governo tomar alguma medida para aliviar o bolso do consumidor, principalmente no óleo diesel, acho interessante", disse ele ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Mas tenho que analisar com mais cuidado. A gente tem algumas informações, situações diferentes da última subvenção, que foi naquela época da greve dos caminhoneiros em maio de 2018", explicou.

Araújo também recomendou cautela, já que apesar da medida ser "positiva, necessária e oportuna", ainda é preciso ver como será a regulamentação a ser feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). "Me preocupa um pouco essa questão da isenção, porque isso pode dar um diferencial de competitividade para agentes que não queiram repassar toda a variação de preços, mas temos que estudar melhor", afirmou.

A Abicom vem alertando para o risco da suspensão das importações de diesel em um momento em que os preços internos dos combustíveis estão mais baixos do que no mercado internacional. Como o Brasil importa cerca de 30% do derivado, sem as compras externas o mercado interno poderia ficar desabastecido.

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2366, quinta-feira (12/03)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/03/2026 20h00

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2366 da Timemania na noite desta quinta-feira, 12 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2366 são:

  • 18 - 40 - 76 - 74 - 13 - 08 - 22
  • Time do Coração: Vila Nova (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2367

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2367. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2983, quinta-feira (12/03)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/03/2026 20h00

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2983 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 5 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2983 são:

  • 32 - 52 - 03 - 15 - 40 - 30

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2984

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2984. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

