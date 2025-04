Páscoa: Com a alta no preço do cacau, veja dicas para economizar nas compras

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mesmo com a alta no preço do cacau, a expectativa para a Páscoa de 2025 é positiva. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o setor espera um aumento entre 8% e 12% nas vendas em relação ao ano passado.

A valorização acumulada de 18% no cacau em 2024 não parece ter desanimado comerciantes e nem os consumidores.

Em Mato Grosso do Sul, gastos com compras de presentes e comemorações no período de Páscoa devem injetar R$ 396 milhões na economia, segundo aponta pesquisa de intenção de compras realizada pela Fecomércio e pelo Sebrae.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o aumento dos custos impactou diretamente os segmentos que utilizam cacau, mas a indústria tem buscado soluções para evitar o repasse integral ao consumidor. Entre as estratégias adotadas estão automação, inovação e otimização de processos.

Para o especialista em vendas e gestão empresarial e CEO da Consultoria MR16, Marcelo Reis, o cenário revela um consumidor cauteloso, mas ainda disposto a manter a tradição.

“Mesmo com a alta no preço do cacau, acredito que os fregueses manterão a tradição e comprarão algo para comemorar a data. O que observamos nos anos anteriores é um movimento de escolha mais focado no preço e com muitos consumidores optando por barras e caixas de bombons, como alternativa aos ovos tradicionais, buscando equilibrar o custo sem abrir mão do momento de celebração”, destaca.

Dicas para o consumidor econimizar nas compras de Páscoa:

Estabeleça um orçamento antes de sair às compras : Isso ajuda a evitar gastos por impulso.

: Isso ajuda a evitar gastos por impulso. Pesquise preços com antecedência : A variação entre marcas e formatos é grande — e os melhores negócios acabam rápido.

: A variação entre marcas e formatos é grande — e os melhores negócios acabam rápido. Considere opções alternativas : Caixas de bombons e barras podem oferecer mais chocolate por menos.

: Caixas de bombons e barras podem oferecer mais chocolate por menos. Fique atento às promoções : Combos, kits e descontos progressivos podem valer mais a pena do que itens individuais.

: Combos, kits e descontos progressivos podem valer mais a pena do que itens individuais. Compre com antecedência: Deixar para a última hora pode significar pagar mais por menos variedade.

Deixar para a última hora pode significar pagar mais por menos variedade. Avalie o custo-benefício: Tamanho, qualidade e brindes nem sempre compensam o valor mais alto.

Tamanho, qualidade e brindes nem sempre compensam o valor mais alto. Olho no pós-feriado: Quem puder esperar pode aproveitar liquidações no estoque remanescente após o domingo de Páscoa.

Setor varejista aposta em variedade e antecipação

Para o varejo, a palavra de ordem é adaptação. Marcelo Reis orienta os comerciantes a manterem estoques enxutos, negociarem bem com fornecedores e investirem em uma boa exposição dos produtos nos pontos de venda.

“Promoções estratégicas e uso inteligente dos canais digitais, como o WhatsApp, podem fazer a diferença”, afirma.

Entre as recomendações aos lojistas, destacam-se:

Trabalhar com variedade de produtos e faixas de preço.

Criar campanhas promocionais específicas e bem divulgadas.

Monitorar o comportamento do consumidor e ajustar as ações de venda com agilidade.

Apostar em vendas antecipadas para evitar encalhe de ovos pós-feriado.

Turismo em alta

Além do chocolate, o brasileiro quer aproveitar o feriado de Páscoa para viajar. De acordo com estudo da Globo Gente, a intenção de viagens aumentou 7% em relação a 2024, com foco em destinos nacionais. O feriado prolongado, que vai de 18 a 21 de abril, promete aquecer o setor de turismo.

“É uma excelente janela para o setor oferecer pacotes promocionais e campanhas personalizadas”, analisa Reis.