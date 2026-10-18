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Pequenos negócios somam 94% das empresas de Campo Grande

Capital reúne 148,5 mil empresas ativas, mas número de registros caiu 616 entre julho e setembro; serviços concentram quase 59% dos negócios

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

18/10/2026 - 15h51
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Campo Grande tinha 148.531 empresas ativas em setembro de 2026, das quais 94,41% eram microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. Apesar da predominância dos pequenos negócios, o total de registros recuou 616 em relação a julho, quando a Capital contabilizava 149.147 empresas. A redução, segundo a Prefeitura, está ligada principalmente a ajustes cadastrais, e não necessariamente ao fechamento de estabelecimentos.

Os dados são do Boletim Econômico de Campo Grande, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), com informações do DataSebrae e da Receita Federal.

Entre os pequenos negócios, os MEIs formam o maior grupo, com 78.372 registros. Na sequência aparecem as microempresas, com 48.132, e as empresas de pequeno porte, com 13.718. Juntas, as três categorias somam 140.222 estabelecimentos.

A base empresarial da Capital cresceu 44,02% desde março de 2020, quando havia 103.129 empresas ativas. O avanço no período, porém, não elimina a oscilação mais recente, que precisa ser analisada considerando as mudanças nos registros oficiais.

De acordo com o boletim, a variação entre julho e setembro está relacionada, principalmente, à revisão de cadastros de microempreendedores individuais pela Receita Federal, incluindo a identificação de registros inativos e a mudança de enquadramento de MEIs para microempresas.

Serviços

A maior parte das empresas de Campo Grande atua no setor de serviços, que reúne 87.154 estabelecimentos, o equivalente a 58,68% do total. O comércio aparece em segundo lugar, com 36.779 empresas, ou 24,76%.

A construção civil soma 12.537 registros, enquanto a indústria contabiliza 10.795. A agropecuária tem 1.239 empresas ativas.

Os números também mostram a concentração da atividade empresarial na Capital. Em setembro, Campo Grande reunia 41,29% das 359.758 empresas ativas de Mato Grosso do Sul.

Para a Semades, o acompanhamento dos indicadores ajuda a orientar políticas públicas voltadas ao ambiente de negócios. O secretário da pasta, Ademar Silva Junior, afirma que os pequenos empreendimentos têm participação expressiva na economia local, com atuação em diferentes setores e contribuição para a geração de renda e oportunidades.

 

loteria

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2456, domingo (18/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/10/2026 15h10

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2456 da Timemania neste domingo, 18 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  •     7 acertos - Não houve ganhadores;
  •     6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 55.926,23 cada);
  •     5 acertos - 129 apostas ganhadoras, (R$ 1.858,01 cada);
  •     4 acertos - 2.557 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada);
  •     3 acertos - 26.349 apostas ganhadoras, (R$ 3,50).

Time do Coração: 7.217 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2456 são:

  • 22 - 70 - 18 - 16 - 57 - 01 - 41
  • Time do Coração: Anápolis/GO (07)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2457

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 20 de outubro, a partir das 21 horas (horário de Brasília), pelo concurso 2457. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/10/2026 15h07

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7145 da Quina neste domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 62 apostas ganhadoras, ( R$ 15.040,98 cada);
  • 3 acertos - 5.777 apostas ganhadoras, (R$ 153,73 cada);
  • 2 acertos - 161.604 apostas ganhadoras, (R$ 5,49 cada).

Os números da Quina 7145 são:

  • 06 - 62 - 52 - 69 - 01

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7146

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7146. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sexta-feira, às 20h (horário de MS); e aos domingos, às 10h.

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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