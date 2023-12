Investimentos

O município se encontra entre os 26º maiores resultados de PIB por habitante do país

Com pouco mais de 6 mil habitantes, o município de Selvíria, a 263 quilômetros de Campo Grande, tem o maior PIB per capita de Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com os dados, a cidade se destaca entre os 26º maiores resultados de PIB por habitante do país.

Segundo os dados, Selvíria chegou ao PIB de R$1.723 bilhão somente em 2023, com a per capita de R$262.888. O município também ganha destaque por estar entre os 4º melhores colocados entre os maiores valores adicionados bruto da indústria

O município de Selvíria tem uma economia beneficiada no recebimento de royalties do Complexo de Urubupungá, que envolve três usinas hidrelétricas. Também, a prosperidade financeira da cidade vem de várias indústrias ativas como a Tilabras, Metalfrio e o grupo Arauco.

Já o município de Paraíso das Águas, aparece também em grande destaque. Segundo o IBGE, o pequeno município de 5.751 habitantes, aparece na segunda colocação com a maior per capita do Estado. No ranking a cidade aparece na 65º com PIB per capita de R$185.063,32.



PIB estadual cresceu 16% em 2021



Conforme dados do IBGE, Mato Grosso do Sul teve registro de crescimento no PIB recorrente de R$142,2 bilhões. O valor é 16% menor que o registrado em 2022, que foi de R$122,2 bilhões. Caso relevem a participação de impostos, o valor bruto adicionado bruto de R$125,9 bilhões em 2021, considerando os R$109 bilhões em 2020.

Campo Grande perde seis posições no ranking dos maiores PIBs do Brasil

Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que Campo Grande caiu seis posições no ranking dos cem municípios brasileiros com o maior PIB do Brasil. Em 2020 a cidade estava em 29º lugar e no ano seguinte caiu para a 35ª posição.

De acordo com o IBGE, a economia de Campo Grande gerou R$34,7 bilhões em 2021, o que corresponde a 0,39% do PIB nacional. Um ano antes, o valor foi de R$30,1 bilhões e a participação no PIB nacional foi de 0,40%.

No ranking regional, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs, somente seis são de Mato Grosso do Sul. Nesta lista, Campo Grande ficou em 3º lugar, atrás de Brasília (PIB de R$286,9 bilhões) e Goiânia (PIB de R$59,8 bilhões).

Três Lagoas apareceu em 9º lugar, com PIB de R$13 bilhões, e Dourados ficou em 10º lugar, com PIB de R$12,6 bi. O município de Ponta Porã ocupa a 25ª posição, com PIB de R$ 5,0 bilhões. Maracaju aparece em 30º lugar, com R$ 4,0 bilhões.

Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o Estado registrou, em 2021, PIB a preços correntes de R$142,2 bilhões. O valor é 16% maior que o registrado em 2020 (R$122,2 bilhões). Se desconsiderada a participação dos impostos (R$16,2 bilhões), o valor adicionado bruto foi de R$125,9 bilhões (2021), tendo sido R$109 bilhões em 2020.

*Colaborou Neri Kaspary