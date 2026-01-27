Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Petrobras baixa preço da gasolina há um ano, mas postos da Capital aumentam

Alta de R$ 0,20 no ICMS neutralizou parte da queda promovida pela Petrobras e manteve o combustível mais caro ao consumidor

Suzan Benites

Suzan Benites

27/01/2026 - 08h30
Apesar de acumular três cortes anunciados pela Petrobras no preço da gasolina ao longo do último ano, os consumidores de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul continuam pagando mais caro pelo combustível nos postos. Entre janeiro de 2025 e janeiro deste ano, o valor médio do litro subiu tanto na Capital quanto no interior do Estado, em um movimento que contrasta com a redução acumulada praticada pela estatal nas refinarias.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que, em Campo Grande, o preço médio da gasolina passou de R$ 5,75 na semana do dia 4 de janeiro de 2025 para R$ 5,89 no dia 24 deste mês, uma alta de R$ 0,14 no período – ou 2,4%. Em Mato Grosso do Sul, a média estadual subiu de R$ 5,96 para R$ 6,08, acréscimo de R$ 0,12 por litro.

No mesmo intervalo, o preço da gasolina A nas refinarias da Petrobras seguiu trajetória oposta. Em janeiro de 2025, o valor médio praticado pela estatal era de R$ 3,02 por litro. Com os cortes anunciados até o fim do ano passado e a nova redução que entra em vigor a partir de hoje, o preço cairá para R$ 2,57 por litro, uma redução acumulada de R$ 0,45 ou -15% em pouco mais de um ano.

Somente entre janeiro e dezembro de 2025, a Petrobras reduziu o preço da gasolina em R$ 0,31. A partir de amanhã, o corte será ampliado com mais R$ 0,14 por litro, conforme comunicado divulgado pela estatal. Ainda assim, o alívio não foi percebido pelo consumidor final, especialmente em razão da elevação da carga tributária no período.

Desde janeiro do ano passado, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a gasolina aumentou R$ 0,20 por litro, o que contribuiu para neutralizar parte relevante da redução promovida pela Petrobras nas refinarias. O aumento do imposto estadual foi apontado, inclusive, em reportagem já publicada pelo Correio do Estado, que tratou da alta do preço da gasolina em Mato Grosso do Sul em meio ao reajuste tributário.

Com a combinação entre aumento do ICMS e a dinâmica de formação de preços ao longo da cadeia de combustíveis, o valor final pago pelo consumidor seguiu em alta, mesmo com o recuo no preço de venda da estatal para as distribuidoras.

Em nota oficial, a Petrobras informou que o novo corte anunciado passa a valer a partir de hoje. “A partir de 27/01, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro”, diz o comunicado.

A estatal também ressaltou que, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras acumulam queda nominal de R$ 0,50 por litro. “Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50/litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%”, acrescentou a Petrobras.

REPASSE

Mesmo com o novo corte, o impacto no preço final da gasolina nos postos deve ser limitado. Segundo o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, a redução anunciada pela Petrobras não chega integralmente às bombas.

De acordo com Lazarotto, considerando a mistura obrigatória de etanol anidro a gasolina, “o impacto estimado no preço médio da gasolina vendida nos postos de gasolina deve ser de cerca de 
R$ 0,09 por litro”. Ou seja, menos da metade do corte de R$ 0,14 anunciado pela estatal tende a ser percebido diretamente pelo consumidor.

Ainda conforme o comunicado do Sinpetro-MS, o efeito da redução poderá variar de acordo com a política de formação de preços adotada por cada distribuidora e por cada posto revendedor. Isso significa que o repasse pode ocorrer de forma desigual, tanto entre regiões quanto entre estabelecimentos da mesma cidade.
O cenário reforça a influência dos tributos e da estrutura de custos ao longo da cadeia de combustíveis sobre o preço final, além de evidenciar que cortes anunciados na origem nem sempre se traduzem em alívio imediato para o consumidor.

Com o novo reajuste anunciado pela Petrobras, a expectativa é de algum impacto nos próximos dias, ainda que limitado. 

OUTROS COMBUSTÍVEIS

No mesmo comunicado em que anunciou a nova redução da gasolina, a Petrobras informou que, neste momento, manterá inalterados os preços do diesel para as distribuidoras. Apesar disso, a estatal destacou que o combustível também acumula queda expressiva nos últimos anos quando considerada a inflação do período.

“Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%”, informou a empresa.

Assim como ocorre com a gasolina, o preço final do diesel ao consumidor depende de uma série de fatores, incluindo tributos, custos logísticos, margens de distribuição e revenda, além das oscilações do mercado internacional.

Conforme os dados da ANP, o litro do óleo diesel comum era comercializado, em média, a R$ 6,03 em janeiro do ano passado em MS, enquanto na semana passada o combustível foi a R$ 5,96 – queda de R$ 0,07.
O óleo diesel S10 também acumulou redução de preços no intervalo de um ano. Em janeiro de 2025 o litro do combustível era vendido a R$ 6,16 em Mato Grosso do Sul, enquanto na semana passada era comercializado pelo preço médio de R$ 6,07.

Já o etanol apresentou um aumento de 7,14% no mesmo intervalo interanual. Conforme os dados da ANP, o biocombustível era comercializado pelo valor médio de R$ 3,92 em janeiro do ano passado, já na semana entre 18 e 24 deste mês, o álcool chegou a R$ 4,20 no Estado. 

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2880, segunda-feira (26/01)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/01/2026 20h08

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2880 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2880 são:

  • 26 - 51 - 59 - 94 - 47 - 69 - 10 - 58 - 23 - 40 - 27 - 87 - 89 - 46 - 67 - 39 - 38 - 42 - 96 - 24

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2881

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2881. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3597, segunda-feira (26/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

26/01/2026 20h05

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3597 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3597 são:

  • 25 - 19 - 11 - 16 - 20 - 10 - 14 - 15 - 07 - 21 - 01 - 13 - 04 - 23 - 05

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3598

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3598. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

