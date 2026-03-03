PIB do agro em MS teve o melhor desempenho do país em 2025

Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 18,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio em 2025, o maior índice entre os estados brasileiros. Os dados constam na Resenha Regional do Banco do Brasil, atualizada em fevereiro deste ano. Na sequência aparecem Mato Grosso, com 18,5%, e Goiás, com 13,4%.
O resultado reflete o peso do setor na economia estadual e a ampliação das cadeias produtivas nos últimos anos. Além da soja e do milho, o Estado expandiu a produção de amendoim, laranja, suínos e peixes e na consolidação do chamado “Vale da Celulose”, além de manter protagonismo nacional na pecuária de corte, com reconhecimento em genética e qualidade da carne.
Na prática, o crescimento se reflete em propriedades que apostaram na intensificação e na integração produtiva ao longo das últimas décadas. É o caso da Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes, próxima à MS-245. Fundada em 1952, a propriedade iniciou as atividades com a pecuária extensiva em área de Cerrado, quando a formação de pastagens ainda era limitada. A introdução da braquiária, difundida a partir da década de 1970 com apoio da pesquisa agropecuária, marcou o primeiro salto de produtividade.
A partir dos anos 1990, a gestão passou a investir na intensificação da pecuária e, em 2005, iniciou a integração entre lavoura e criação, mesmo em solo arenoso. Hoje, a fazenda atua com ciclo completo na bovinocultura, cria, recria e cruzamento industrial, além de confinamento e abate precoce. Na agricultura, produz soja, milho e feijão, com adoção de irrigação para elevar a produtividade. Em uma área de 7,5 mil hectares, mantém 22% de reserva legal e emprega 37 funcionários registrados, além de trabalhadores terceirizados.
Para produtores, o avanço do setor está ligado tanto à adoção de tecnologia quanto à gestão profissional e planejamento sucessório. A diversificação de atividades e a integração entre pecuária e agricultura são apontadas como estratégias para reduzir riscos e ampliar resultados.
No campo das políticas públicas, o governo estadual mantém programas voltados ao setor, como o Proape (Programa de Apoio à Produção Agropecuária), o Precoce MS, voltado à produção de bovinos de corte de alta qualidade, o Leitão Vida, para fortalecimento da suinocultura, e o Peixe Vida, destinado à piscicultura. Há ainda iniciativas como o Carne Sustentável, com foco na produção no Pantanal, e o Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água), coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).
Com base em tecnologia, diversificação e políticas de incentivo, o agronegócio sul-mato-grossense amplia participação na economia e projeta continuidade do crescimento nos próximos anos.