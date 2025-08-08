Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

veja pesquisa

Planos mensais de academias variam de R$ 85 a R$ 174,90 em Campo Grande

Pesquisa aponta que preços variam também de acordo com o tipo de plano contratado e forma de pagamento; confira pesquisa completa

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

08/08/2025 - 15h00
Continue lendo...

Planos mensais em academias de Campo Grande variam de R$ 85 a R$ 174,90, segundo aponta pesquisa de preços divulgada nesta sexta-feira (8) pelo Procon de Mato Grosso do Sul.

O levantamento foi realizado em 14 academias da Capital, como uma opção de presente para o Dia dos Pais.

Segundo a pesquisa, a maior variação é entre os planos mensais tradicionais, pagos à vista, de 105,7%.

Já nos planos com fidelização de 12 meses, a variação média ficou entre 70% e 88%. Os pacotes de seis meses também apresentam oscilação, com uma diferença de quase 50%.

Nos planos mensais, o valor mais barato encontrado da mensalidade foi de R$ 85 na VO2 Academia, enquanto o mais caro, de R$ 174,90, é na Blue Fit.

Os valores têm ainda outras variações dependendo do tipo de plano e forma de pagamento.

No plano recorrente, de 12 meses, a variação vai de R$ 79,90 a R$ 117,40 no pagamento à vista e de R$ 79,90 a R$ 128,23 no crédito.

Já no recorrente de seis meses, o preço vai de R$ 80,00 a R$ 91,40 à vista e de R$ 80,00 a  R$  91,69 no crédito. 

A pesquisa foi feita em academias porque, segundo o Procon, muitas pessoas presenteiam os pais com objetivo de promover uma melhora da qualidade de vida e prevenir doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade.  

Os preços foram coletados em 30 de julho e a orientação é que sejam usados como referência para consulta, uma vez que podem ser ajustados pelos próprios prestadores de serviço. 

Alerta ao consumidor

  O Procon de Mato Grosso do Sul recomenda que os consumidores estejam atentos aos termos do contrato, especialmente aos planos “fidelizados” por 12 meses, que aplicam multas proporcionais aos meses restantes para o término do acordo contratual em caso de rescisão.

Confira a pesquisa completa:

Assine o Correio do Estado

