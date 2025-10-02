Riedel e presidente do Paraguai comemoram avanço da obra da Rota Bioceânica

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ponte Nacional da Rota Bioceânica está 80% concluída, de acordo com o governo de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que seja entregue no primeiro semestre de 2026.

Autoridades brasileiras e paraguaias visitaram a obra, na manhã desta quinta-feira (2) em Porto Murtinho (BRA) - Carmelo Peralta (PY).

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; vice-governador José Carlos Barbosa; ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet e presidente do Paraguai, Santiago Peña percorreram a ponte e afirmaram que o sonho está perto de sair do papel.

De acordo com Riedel, o momento é histórico e emocionante para ambos países.

"Este é um momento emociante e histórico. A ponte binacional vai encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras, principalmente, oriundas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País para a Ásia. É emocionante ver essa integração, com negócios e cultura", afirmou o governador.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, irá passar dois dias em Mato Grosso do Sul para tratar de assuntos binacionais. Esta é a primeira vez em que um presidente paraguaio pernoita em solo sul-mato-grossense.

"É um grande prazer para mim. Saudações grandes para todo o povo do Mato Grosso do Sul. Irmão do Paraguai, estamos trabalhando muito aqui com o governador. Estamos trabalhando muito aqui com o governador. O sonho era de longa data, mas hoje já é uma realidade", disse o presidente paraguaio.

Riedel deu boas-vindas ao presidente do país vizinho. "O presidente vai passar quase dois dias no Mato Grosso do Sul, uma agenda intensa, empresarial, política, está abrindo o Paraguai para o mundo, fazendo um belíssimo trabalho e é uma honra recebê-lo", disse o chefe do executivo estadual.

Veja as fotos da visita à ponte na manhã desta quinta-feira (2):

* Fotos: Alvaro Rezende/Governo de MS

ROTA BIOCEÂNICA

Rota Bioceânica é um corredor logístico, de 2.396 quilômetros, utilizado para o transporte de cargas/mercadorias, que ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico.

Abrange os países do Chile, Argentina, Paraguai e Brasil. Começa em Santos (Brasil) e terminará em Iquique (Chile) e Antofagasta (Chile).

No Brasil, conecta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, liga as cidades de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Caracol e Porto Murtinho.

O corredor promete encurtar em 17 dias o transporte de cargas entre Brasil e Ásia. Além disso, vai economizar em 9.700 quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras.

Os objetivos são facilitar o comércio entre Ásia e América do Sul, reduzir custos e tempo, integração regional entre os países e desburocratizar processos.

PONTE BINACIONAL

Ponte Nacional Bioceânica está localizada em Porto Murtinho (MS), município situado a

437 quilômetros de Campo Grande. Vai ligar o Brasil ao Paraguai, mais especificamente Porto Murtinho (BRA) a Carmelo Peralta (PY), que são cidades vizinhas. A ponte tem 1,3 quilômetro de extensão.

O investimento é de R$ 575,5 milhões - US$ 93 milhões, em consórcio binacional entre os dois países. A ponte será entregue no primeiro semestre de 2026 .

Mais de 400 funcionários (engenheiros, pedreiros, arquitetos, topógrafos, operadores e técnicos) trabalham na obra atualmente.