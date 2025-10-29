Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

COMBUSTÍVEIS

Postos resistem a reduzir o preço da gasolina em Mato Grosso do Sul

Queda anunciada na semana passada pela Petrobras foi de R$ 0,14 na refinaria e de R$ 0,03 ao consumidor

Sùzan Benites e Karina Varjão

Sùzan Benites e Karina Varjão

29/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma semana após anúncio de redução de 4,9% no preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, o desconto ainda não chegou aos consumidores. O desconto, que foi de R$ 0,14 nas refinarias, deveria chegar a R$ 0,10 por litro comercializado nos postos de Mato Grosso do Sul, mas na prática a queda foi de R$ 0,03, em média, no Estado.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio do litro da gasolina custava, em média, R$ 5,93, no período entre 12 a 18 de outubro, e passou a R$ 5,90, de 19 a 25 de outubro, redução de 0,5 ponto porcentual. A pesquisa monitorou os preços de 45 estabelecimentos em todo o território sul-mato-grossense. 

“O preço dos combustíveis geralmente sobe de elevador e desce de escada. Eles [empresários] muitas vezes acabam retendo essa margem, alegando que o estoque é novo”, explica o mestre em Economia Eugênio Pavão.

Segundo Pavão, o comportamento dos postos e das distribuidoras cria um descompasso entre as medidas anunciadas e o efeito prático no bolso do motorista.

A reportagem do Correio do Estado percorreu 20 postos de combustíveis na tarde de ontem, nas regiões central, leste e sul de Campo Grande, e verificou que a maioria dos postos não baixou o preço conforme o previsto e que o valor está parecido com os praticados na semana anterior.

Conforme a ANP, os preços praticados em Campo Grande reduziram, em média, R$ 0,05. Na pesquisa realizada entre 12 e 18 de outubro o valor cobrado era de R$ 5,76, enquanto de 19 a 25 de outubro o valor médio foi de R$ 5,71. Na pesquisa local realizada ontem, a média encontrada foi de R$ 5,70.

De acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, é importante frisar que o sindicato não se envolve em preços.

“O mercado é de livre concorrência tanto para as distribuidoras como para postos, mas já deu para observar que houve quedas graduais em diversos postos. Hoje o preço está oscilando entre R$ 5,59 e R$ 5,89, que continua sendo o preço mais barato entre todas as capitais do Brasil”, detalha.

OUTROS COMBUSTÍVEIS

Ainda conforme a pesquisa da reportagem do Correio do Estado, em Campo Grande, a média de preços da gasolina aditivada é de R$ 5,89, do óleo diesel comum, de R$ 5,92 e do diesel S10, de R$ 6,00.

Segundo o economista Eduardo Matos, o que ocorre é que, recentemente, as distribuidoras aumentaram a margem de lucro sobre os combustíveis fósseis.

“Fazendo um recorte de 2020 para cá, o período foi marcado por uma crescente nos preços em um ritmo bastante acelerado. Mesmo considerando essa correção inflacionária, nota-se que, ainda assim, a margem das distribuidoras aumentou. Isso se deve à concentração de mercado”.

O economista ainda detalha que antes havia uma competição mais acirrada entre as distribuidoras. 

“Tínhamos um número maior de players. Com a desestatização da BR Distribuidora, hoje Libra, ficou concentrado esse mercado, e isso possibilitou que se apertasse o preço para o consumidor e aumentasse a margem para as distribuidoras. Então, o que ocorre é justamente o aumento da margem via redução da competição. Isso é teoria econômica vista na prática”, ressalta Matos.

“[É] aquela situação em que vemos um oligopólio que tem um controle de preços maior diante dos consumidores em detrimento do preço dado ao mercado. Ou seja, quando há um número menor de concorrentes no mercado, eles possuem maior poder de barganha para precificar os seus produtos e, assim, garantir uma margem de lucro maior”, completa.

TROCA

Os dados da ANP apontam que a redução de preço do etanol apresentou uma redução maior que a da gasolina. Nos postos de Mato Grosso do Sul, a queda foi de R$ 0,06, saindo do valor médio de R$ 3,93 para R$ 3,87.

Na Capital, a redução também foi de R$ 0,06 – o litro saiu de R$ 3,84 para R$ 3,78 no intervalo de uma semana. O valor médio de R$ 3,78 também foi constatado na pesquisa local realizada ontem. 

Com a redução, em Mato Grosso do Sul, continua sendo vantajosa a substituição da gasolina pelo álcool combustível.

Para descobrir se compensa fazer a troca, é preciso dividir o valor do etanol pelo da gasolina e o resultado deve ficar abaixo de 0,70. Por exemplo, ao dividir R$ 3,87 (etanol) por R$ 5,90 (gasolina), o resultado é 0,65, portanto, a substituição é viável no Estado.

Em Campo Grande, a troca também compensa ao consumidor, já que na semana passada o preço médio do biocombustível foi de R$ 3,78, enquanto a gasolina custava R$ 5,71, resultando em diferença de 0,66. 
Matos ressalta que o preço praticado atualmente em Mato Grosso do Sul para o etanol é um dos menores do País, principalmente pela ampliação da produção local.

“É um dos preços mais baixos na história do Estado. Isso, por conta dos investimentos que a cadeia recebeu. Claro, a cana-de-açúcar, que historicamente é o principal, mas também a abertura de usinas de etanol de milho”, finaliza o economista.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1134, terça-feira (28/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/10/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1134 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 2.700,99)
  • 5 acertos - 1.279 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 15.471 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Agosto - 48.651 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1134 são:

  • 02 - 24 - 28 - 31 - 20 - 10 - 14
  • Mês da sorte: 08 - agosto

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1135

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1135. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6864, terça-feira (28/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/10/2025 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6864 da Quina na noite desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 11.920,21)
  • 3 acertos - 6.068 apostas ganhadoras, (R$ 119,73)
  • 2 acertos - 155.610 apostas ganhadoras, (R$ 4,66)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6864 são:

  • 58 - 18 - 78 - 06 - 55

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6865

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6865. O valor da premiação está estimado em R$ 29 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade
Cidades

/ 16 horas

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?