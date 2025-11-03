Preço baixo e incertezas travam comercialização da soja em MS

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Apesar de um plantio adiantado e de perspectiva de boa safra no campo, a comercialização da soja 2025/2026 em Mato Grosso do Sul vive um ritmo lento travada por preços baixos e incertezas sobre mercado interno e externo.

Segundo o boletim Casa Rural, elaborado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) e Famasul, até o fim de outubro o Estado havia comercializado cerca de 16% da safra, índice que representa uma defasagem de 11,3 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado.

A retração ocorre em um cenário de queda de 10,22% no preço médio da saca, cotada a R$ 125,38 no fim de outubro, contra R$ 139,60 em 2024.

O ritmo menor de vendas contrasta com o bom desempenho no campo, o plantio já cobre 47,8% da área estimada e deve resultar em 15,195 milhões de toneladas, 6% acima da colheita anterior. Mesmo assim, o mercado está travado.

Com margens apertadas e custos de transporte mais altos, os produtores esperam que o preço se aproxime de R$ 120 por saca para voltar a negociar com força.

O analista da Granos Corretora, Carlos Ronaldo Dávalos, explica que o descompasso entre o avanço no campo e a lentidão nas vendas é resultado direto da combinação de baixa rentabilidade e excesso de oferta mundial. “O Mato Grosso do Sul está com 60% a quase 70% da área plantada de soja.

O clima está bom, o plantio segue dentro da janela ideal, mas o mercado ficou represado porque os preços atuais não atendem à necessidade do produtor”, afirma.

Segundo ele, o agricultor está retendo a produção à espera de cotações melhores. “Hoje a saca vale em torno de R$ 114 a R$ 115, cerca de 10% menos que no mesmo período do ano passado. O produtor quer começar a dar uma dinâmica maior na comercialização a partir dos R$ 120, que é o patamar mínimo para pagar a conta”, explica.

A lentidão nas negociações, segundo Dávalos, não está restrita a Mato Grosso do Sul. “O mercado internacional foi pressionado pela redução de impostos sobre exportações na Argentina, que aumentou a oferta de soja em grão.

Além disso, o Brasil colheu 169 milhões de toneladas e deve produzir até 3,5% a mais neste novo ciclo, chegando a 171 milhões. Isso elevou os estoques mundiais e derrubou as cotações na Bolsa de Chicago”, destaca.

Essa postura de retenção reflete, assim, rentabilidade apertada e insegurança quanto ao futuro da colheita.

Além disso, os custos logísticos também contribuem para a travagem das vendas. “A tabela mínima de frete da ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] encareceu o transporte e refletiu no preço final das commodities em MS e no Brasil inteiro. Isso colaborou com a maior retenção da soja”, explica Dávalos.

Ele explica que o reajuste limitou a flexibilidade dos contratos e aumentou o custo logístico. “O transportador se sente mais confortável para trabalhar dentro da tabela, mas isso encarece o frete e reflete diretamente no preço das commodities. O resultado é um mercado mais lento, com o produtor segurando a soja”, observa.

Mesmo com leve valorização de 0,25% na última semana de outubro, a saca ainda acumula queda de mais de R$ 14 em relação ao ano passado, segundo o levantamento da Granos Corretora. Em Campo Grande, onde o preço subiu 1,57% entre 21 e 27 de outubro, o valor médio chegou a R$ 129 por saca, ainda abaixo do necessário para cobrir custos.

“O produtor brasileiro está com margem muito estreita. Além dos insumos dolarizados, o custo de transporte e armazenagem subiu, e o câmbio não tem ajudado tanto como em outros anos”, avalia Dávalos.

ACORDO

Um elemento que pode alterar o quadro de longo prazo é o recente acordo entre os Estados Unidos e a China. Em um encontro entre Donald Trump e Xi Jinping ocorrido na quinta-feira, na Coreia do Sul, foi anunciada a retomada de compras chinesas de soja americana e medidas de alívio comercial.

O anúncio incluiu volumes de compras de soja dos EUA pela China, com estimativas iniciais de cerca de 12 milhões de toneladas nesta temporada e, ao menos, 25 milhões por ano nos próximos três anos.

Embora esse cenário possa trazer reflexos para o Brasil como grande fornecedor global, o efeito ainda não se materializou no mercado interno sul-mato-grossense.

Como Dávalos assinala, “o Brasil continua sendo o grande exportador mundial, mas o mercado interno ainda não ajustou seus preços para atender o produtor brasileiro”. Isso significa que, apesar da perspectiva de maior demanda externa, a comercialização em MS segue contida até que condições locais (preço, câmbio, custos) se tornem favoráveis.

O economista da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), Mateus Fernandes, confirma que a lentidão nas vendas é resultado de prudência e estratégia, não de ausência de mercado.

“A comercialização da soja da safra 2025/2026 está mais lenta, mesmo com preços ligeiramente melhores que no mesmo período do ano passado. Muitos produtores aguardam maior segurança sobre produtividade e melhores oportunidades de valorização, pois, após preços baixos e margens apertadas na safra passada preferem não se comprometer cedo”, afirma.

Fernandes ressalta que a defasagem de 11 pontos porcentuais na comercialização não se explica apenas pelo preço, há expectativa de que fatores externos como o câmbio e a demanda chinesa podem favorecer a soja brasileira no médio prazo.“Por isso o produtor evita vender antecipadamente, prefere aguardar”.

A retomada das negociações, segundo ele, tende a ocorrer entre fevereiro e março de 2026, quando a colheita se define e o mercado ganha visibilidade.

EXPECTATIVA

Embora o mercado esteja desaquecido, o campo avança com força. O boletim mostra que até o dia 24 de outubro o plantio da soja alcançava 47,8% da área total estimada em 4,79 milhões de hectares, o que representa cerca de 2,29 milhões de hectares já semeados.

A região sul lidera o ritmo, com 58,7% da área plantada, seguida pelo centro (35,3%) e norte (23,1%).

O documento ressalta que, mesmo com a estiagem registrada em setembro, quando as chuvas ficaram entre 0 e 20 milímetros na maior parte do Estado, as condições climáticas melhoraram em outubro, garantindo boa germinação das lavouras.

“A safra está bem encaminhada. O clima ajuda, e o produtor plantou dentro da janela ideal, o que garante segurança para o milho safrinha. O problema não está no campo, e sim no preço”, resume Dávalos.

Apesar da perspectiva de safra cheia, os ganhos tendem a ser menores se os preços não reagirem. Além do recuo nas cotações internas, o mercado internacional segue pressionado por fatores estruturais.

Na Bolsa de Chicago, o contrato de novembro deste ano está cotado a US$ 10,67 por bushel, e o de maio de 2026, a US$ 11,06, valores ainda baixos diante da superoferta global.

Dávalos destaca que, no curto prazo, não há espaço para alta expressiva. “O clima no Brasil está favorável e a safra deve ser grande. Isso tende a manter os preços estabilizados em patamar menor até o início do próximo ano”, avalia.

Para o produtor, o cenário é de resiliência e gestão de risco. “O agricultor de Mato Grosso do Sul está acostumado a lidar com oscilações. Agora ele precisa equilibrar o caixa e aguardar um momento mais favorável para negociar”, complementa Fernandes.

Ainda segundo os especialistas, a curto prazo, o cenário é de estabilidade ou leve pressão de baixa nos preços, até que a colheita se aproxime e a operação comece a se deslocar.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2315, sábado (1/11); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/11/2025 08h26

Compartilhar
Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2315 da Timemania na noite deste sábado, 1 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 42 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 45.703,97)
  • 5 acertos - 381 apostas ganhadoras (R$ 1.370,94)
  • 4 acertos - 6.468 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 59.845 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS/RS - 14.921 apostas ganhadoras, R$ 8,50 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2315 são:

  • 66 - 78 - 54 - 12 - 49 - 41 - 03
  • Time do Coração:  18 - Brasil / RS

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2316

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 7 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2316. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loteria

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/11/2025 08h19

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6868 da Quina na noite deste sábado, 1 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 36 milhões. 

Uma aposta de Campo Grande fez 4 acertos e levou R$20.149,84 para casa. 

Premiação

  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 18.022.079,27 cada)
  • 4 acertos - 204 apostas ganhadoras (R$ 5.037,46)
  • 3 acertos - 13.791 apostas ganhadoras (R$ 70,96)
  • 2 acertos - 269.353 apostas ganhadoras (R$ 3,63)

Os números da Quina 6868 são:

  • 38 - 26 - 33 - 17 - 10

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6869

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6869. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

