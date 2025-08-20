Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cesta básica de Campo Grande cai em julho, mas ainda é a sexta mais cara do País

Na Capital, dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove apresentaram diminuição nos preços

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

20/08/2025 - 16h15
A cesta básica fechou o mês de julho custando R$ 775,76 em Campo Grande, uma queda de 2,18% em comparação com o mês de junho, quando o valor foi de R$ 793,02. Mesmo com a queda, a cesta básica de Campo Grande é a sexta mais cara entre as capitais do País.

Os dados são da pesquisa de preços divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Considerando apenas o mês de julho, Campo Grande teve a quarta maior queda nos preços, atrás apenas de Florianópolis (-2,64%), Curitiba (-2,40%) e Rio de Janeiro (-2,33).

Na Capital, dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove apresentaram diminuição nos preços.

A maior queda foi registrada no preço da batata, de -28,52%, seguida por banana (-4,10%), arroz
agulhinha (-4,09%), açúcar cristal (-3,69%), café em pó (-2,95%), leite integral (-1,52%).

Também houve retração nos preços do feijão carioquinha (-1,16%), manteiga (-0,73%) e carne bovina de primeira (-0,73%).

Já os aumentos foram registrados nos preços na farinha de trigo (0,15%), tomate (0,37%), pão francês (0,97%) e óleo de soja (2,96%).

Comprometimento

A jornada de trabalho necessária para comprar uma cesta básica na Capital foi de 112 horas e 26 minutos em julho, redução de duas horas e meia na jornada em comparação ao mês de junho.

Na comparação com julho de 2024, cuja jornada registrou 114 horas e 50 minutos, o resultado foi de redução em duas horas e 24 minutos.

Considerando o salário mínimo líquido, de R$ 1.518,00, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer, em julho de 2025, 55,25% da renda para adquirir a cesta.

Em junho de 2025, esse percentual correspondeu a 56,48% da renda líquida e, em julho de 2024, a 56,43%

No primeiro semestre, a cesta básica acumula variação de 0,70%. Considerando os últimos 12 meses, a variação é de 5,26%.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1104, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 08h53

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1104 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 19 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. 

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 595.493,22)
  • 6 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 2.252,10)
  • 5 acertos - 1.682 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 18.745 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Janeiro

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1104 são:

  • 18 - 23 - 12 - 14 - 11 - 09 - 04
  • Mês da sorte: 01/Janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1105

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1105. O valor da premiação está estimado em R$150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina, concurso 6804, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 08h51

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6804 da Quina na noite desta terça-feira, 19 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 11.478,11)
  • 3 acertos - 2.250 apostas ganhadoras, (R$ 140,89)
  • 2 acertos - 61.220 apostas ganhadoras, (R$ 5,17)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6804 são:

  • 47 - 06 - 58 - 50 - 54

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6805

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6805. O valor da premiação esá estimado em R$7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

