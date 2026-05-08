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Preço do etanol cai em 17 Estados e no DF, sobe em 5 e fica estável em 3, diz ANP

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 2,63%, para R$ 4,44 o litro

Estadão Conteúdo

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08/05/2026 - 22h00
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Os preços médios do etanol hidratado caíram em 17 Estados e no Distrito Federal, subiram em cinco e ficaram estáveis em três na semana de 3 a 9 de maio. Não houve cotação no Amapá.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 2,63%, para R$ 4,44 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 2,80%, a R$ 4,17 o litro.

As únicas altas porcentuais na semana foram registradas no Piauí (0,20%), para R$ 4,97 o litro; no Rio Grande do Norte, para R$ 5,76 o litro (3,97%), no Tocantins, para R$ 5,38 o litro (0,19%), no Amazonas, para R$ 5,35 o litro (1,33%), e no Ceará, para R$ 5,40 o litro (0,19%).

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,98 o litro, em São Paulo.

O maior preço, de R$ 6,94, foi observado na Bahia. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,17, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Rio Grande do Norte, de R$ 5,76 o litro.

Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em apenas cinco Estados na semana de 3 a 9 de maio. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 66,77% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme o levantamento ANP compilado pelo AE-Taxas.

Em Mato Grosso, a paridade era de 65,78%; em Mato Grosso do Sul, de 65,80%, em Minas Gerais, de 69,89%, no Paraná, de 67,40%, e em São Paulo, de 63,86%.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2921, sexta-feira (08/05)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/05/2026 20h11

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2921 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhôes.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2921 são:

  • 69 - 92 - 71 - 06 - 61 - 78 - 75 - 74 - 49 - 91 - 72 - 47 - 18 - 01 - 26 - 33 - 55 - 93 - 64 - 41 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2922

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2922. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3680, sexta-feira (08/05)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

08/05/2026 20h07

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3680 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Os números da Lotofácil 3680 são:

  • 25 - 22 - 15 - 04 - 02 - 11 - 16 - 03 - 05 - 24 - 07 - 01 - 19 - 08 - 09 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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