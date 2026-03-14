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Economia

COMBUSTÍVEL

Preço do óleo diesel já passa de R$ 7 e deve subir ainda mais

Alta do petróleo e reajuste nas refinarias pressionam preços nos postos; pesquisa já registra aumento e tendência de mais reajustes

Eduardo Miranda e Alisson Silva

Eduardo Miranda e Alisson Silva

14/03/2026 - 08h00
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Pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves (ANP) em Mato Grosso do Sul confirma o aumento de R$ 0,15 no preço do litro do diesel S-10 e de R$ 0,28 por litro no diesel comum.

O levantamento foi publicado na sexta-feira e foi feito ao longo da semana, já trazendo o reflexo do aumento no preço do barril de petróleo em razão dos conflitos no Oriente Médio. A tendência é de um aumento ainda maior no preço do combustível nos postos.

Também na sexta-feira, com o anúncio do aumento de R$ 0,38 por litro do combustível, seguido do anúncio do governo federal da redução de impostos, que deve tirar R$ 0,32 da composição do preço do combustível, houve um aumento de R$ 0,06 no atacado, que deve ter um impacto ainda maior nos postos de Mato Grosso do Sul nos próximos dias.

Em algumas cidades do interior do Estado, o litro do óleo diesel já está passando dos R$ 7. O preço máximo encontrado para o S-10 é de R$ 7,25 no interior do Estado, e o menor preço, de R$ 6,25, em Campo Grande.

Na semana anterior, o preço médio do diesel comum em Mato Grosso do Sul era de R$ 6,08; agora, é de R$ 6,09.

A maior variação, contudo, é na variedade de diesel que é a mais usada em caminhões de nova geração, menos poluentes, e também em utilitários (alguns esportivos) a diesel, com o preço médio do combustível passando de R$ 6,36 para R$ 6,51.

Os aumentos de preço não levam em consideração a alta anunciada pela Petrobras, mas trazem os impactos no preço internacional do combustível, uma vez que aproximadamente 30% do combustível é importado, sobretudo de países como a Rússia, que estão próximos à área de conflito.

Durante a semana, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, descartou desabastecimento.

“Faltar combustível é improvável; o risco é o preço subir e as distribuidoras ajustarem suas ofertas”, disse Lazarotto ao Correio do Estado.

Caminhoneiros abastecem em posto no Anel Viário da CapitalCaminhoneiros abastecem em posto no Anel Viário da Capital - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Aumento

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou na sexta-feira que a estratégia de preços da estatal funciona no cenário de volatilidade do petróleo. Ao explicar o reajuste do preço do diesel em R$ 0,38 por litro anunciado na sexta, a executiva disse que o aumento para a sociedade será de R$ 0,06 por litro.

“O reajuste está em consonância com nossa estratégia de preços. A adesão à MP [medida provisória do governo para tentar conter a alta dos preços] gera um valor recebido para a Petrobras de R$ 0,70. O governo desonera com a MP, R$ 0,32”, detalhou. A estatal não ajustou o preço da gasolina.

Após anunciar o reajuste do diesel em R$ 0,38 por litro mais cedo, a Petrobras informou que, para a estatal, o efeito combinado do ajuste de preços para as distribuidoras e o potencial benefício do programa de subvenção à comercialização do óleo é equivalente a R$ 0,70 por litro.

Seus efeitos para o consumidor são mitigados pelas medidas anunciadas na quinta-feira pelo governo, completa. A subvenção prevê o pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas beneficiárias.

Na quinta-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou três atos.

Foram dois decretos e uma medida provisória: o primeiro decreto zera as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na importação e comercialização do diesel; o segundo estabelece “medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e preços abusivos no Brasil”.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a MP institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor.

“O governo, estando em ano eleitoral, não foi para o confronto, tomando a decisão de reduzir tributos federais para tentar controlar esse efeito manada”, analisa o economista Eugênio Pavão. “Com a pressão, principalmente dos importadores, reajustou o diesel para compensar as ‘perdas’”, diz o economista.

Alta do diesel já pressiona o frete

Frete

O Correio do Estado foi a alguns postos em Campo Grande, e os caminhoneiros já descrevem as dificuldades. É o caso de João Renato de Castro, de 63 anos, que está há 42 anos na profissão, rodando pelas estradas do Brasil.

“A última vez que abasteci, gastei quase R$ 500. Acontece que sobe o valor do diesel, mas o valor do frete continua o mesmo e com isso a gente vai empurrando com a barriga”, disse o caminhoneiro, que conta que um tanque cheio do caminhão é de quase R$ 3 mil.

“Sou dono do meu próprio caminhão e, neste momento, só está compensando carregar se o cálculo sobre os custos ficar acima dos 50%; caso contrário, é mais vantajoso voltar para casa vazio”, destacou o caminhoneiro Silvio Prux, de 55 anos, que mora no Rio Grande do Sul, mas roda em rodovias do Centro-Oeste e aguarda liberação de carga junto a uma transportadora.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6975, sexta-feira (13/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6975 da Quina na noite desta sexta-feira, 13 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 147 apostas ganhadoras, 9R$ 2.899,14)
  • 3 acertos - 6.838 apostas ganhadoras, 9R$ 59,35)
  • 2 acertos - 123.981 apostas ganhadoras, (R$ 3,27)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6975 são:

  • 13 - 56 - 01 - 07 - 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6976

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6976. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões. 

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2899, sexta-feira (13/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/03/2026 08h22

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2899 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 13 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - Não houve acertador
  • 18 acertos - 72 apostas ganhadoras, (R$ 2.066,85)
  • 17 acertos - 618 apostas ganhadoras, (R$ 240,79)
  • 16 acertos - 3504 apostas ganhadoras, (R$ 42,46)
  • 15 acertos - 15077 apostas ganhadoras, (R$ 9,87)
  • 0 acertos - Não houve acertado

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2899 são:

  • 49 - 55 - 88 - 97 - 29 - 31 - 74 - 96 - 79 - 26 - 95 - 27 - 61 - 37 - 52 - 23 - 71 - 89 - 82 - 58

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2900

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 16 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2900. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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