Prefeitura aprova incentivos de R$ 36 milhões a oito empresas pelo Prodes

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), assinou termos de compromisso do Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), com incentivos no valor de R$ 36 milhões a oito empresas da Capital. A assinatura foi nesta quarta-feira (9), durante a Expogrande.

"Estamos avançando com o Prodes, um projeto que vai trazer geração de mais emprego e investimento na cidade. São empresas que vão gerar empregos e desenvolvimento econômico para a Capital", disse a prefeita.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar da Silva Júnior, explicou que o valor total é de R$ 36 milhões do setor privado, com a geração de 860 empregos diretos em só oito empress.

"Agora, isso foi só dar um start pra mostrar que Campo Grande destravou. Daqui para frente, a gente vai fazer isso periodicamente", disse o secretário.

Ainda segundo ele, para uma empresa receber os incentivos do Prodes precisa passar por um processo e já alguns aprovados pela Câmara Municipal, que só precisam da assinatura da prefeita, enquanto há outros que precisam passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon).

Os setores das empresas que assinaram o termo de compromisso são comércio, serviço, indústria, empresa de estofados, entre outros.

O secretário explicou ainda que quando um empresário demonstra interesse, são apresentados os polos onde possa se instalar, firma o compromisso do valor de investimento e de geração de empregos.

A partir daí, ele faz um requerimento junto a Prefeitura e área é reservada.

O plano técnico apresentado pela empresa é levado ao Codecon, que faz todas as análises e aprova ou não o projeto. Caso aprovado, o plano vai para a Câmara Municipal, que também analisa se aprova ou não a doação do terreno, dentro da Lei do Prodes.

A última etapa é a assinatura do termo de compromisso com a prefeitura, como ocorreu hoje com as oito empresas.

"A partir dali ele pode entrar pra dentro do terreno, fazer os investimentos e começar a fazer a geração de emprego e desenvolvimento. Basicamente, essa é a trilha que o empresário segue", concluiu o secretário.