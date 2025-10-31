Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

vai ter dinheiro?

Prefeitura garante que 13º será pago em dia aos servidores

Servidores temem que prefeitura não tenha dinheiro para o pagamento integral do benefício

Karina Varjão

Karina Varjão

31/10/2025 - 15h55
Em meio ao temor dos servidores municipais por causa da crise financeira em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) garantiu que o 13º salário dos funcionários municipais será pago normalmente até o dia 20 de dezembro. 

A fala ocorreu durante a reunião com os presidentes sindicalistas da Capital, onde foram anunciadas as novas decisões para tentativas de equilíbrio das contas municipais, como a redução da jornada de trabalho para seis horas diárias e a redução de 20% dos salários da Prefeita e do primeiro escalão. 

A data para o pagamento do benefício é definida em lei que garante que, caso não seja paga em duas parcelas, como é o caso dos servidores estaduais, a parcela integral deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. 

A apreensão dos servidores se deve pelas medidas adotadas pela Prefeitura Municipal para contenção de gastos, em andamento desde o mês de janeiro deste ano, como a suspensão de novas contratações, pagamento de gratificações e diárias, além da proibição de ampliação da carga horária de professores, revisão de contratos com empresas, redução no consumo de energia, água e combustíveis entre outras medidas. 

Na reunião, a Prefeitura também afirmou que o prazo de 120 para as medidas anunciadas nesta sexta-feira (31) pode ser prorrogado por mais tempo, caso haja necessidade. 

“O prazo é 120 dias inicialmente, onde os impactos vão ser estudados e analisados. Se der certo, vai ser prorrogado por mais tempo depois, à medida que for feita a avaliação do que foi, de fato, economizado e os ajustes que julgarem necessários”, afirmou uma das presidentes ao Correio do Estado

O pagamento integral do 13º salário também faz parte das medidas de redução de custos e contenção de gastos, medida válida até o dia 31 de dezembro de 2025. 

O cenário fiscal da prefeitura continua pressionado, já que, de acordo com o último relatório bimestral divulgado, as despesas com folha de pagamento alcançaram 57,73%, totalizando R$ 3,022 bilhões nos últimos 12 meses, R$ 185 milhões acima do teto legal, ultrapassando o limite de gastos com pessoal previsto na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que é de 54% da Receita Corrente Líquida. 

No mesmo período, a arrecadação foi de R$5,9 bilhões, com destaque para o Imposto sobre Serviços (ISS), de R$704 milhões, e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de R$650 milhões.

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1135, quinta-feira (30/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/10/2025 08h28

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1135 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 1.854,96)
  • 5 acertos - 2.011 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 21.783 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Março - 54.475 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1135 são:

  • 07 - 30 - 25 - 29 - 19 - 09 - 13
  • Mês da sorte: 03 - março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1136

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 1 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1136. O valor da premiação está estimado em R$ 800 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3526, quinta-feira (30/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

31/10/2025 08h26

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3526 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 256 apostas ganhadoras, (R$ 1.580,34)
  • 13 acertos - 9890 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 95939 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 475915 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3526 são:

  • 21 - 01 - 18 - 10 - 22 - 07 - 23 - 15 - 08 - 19 - 20 - 03 - 14 - 17 - 12 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3530

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3530. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

