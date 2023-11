As instituições de proteção ao direito do consumidor se mobilizam hoje para coibir falsas promoções e demais práticas abusivas durante a Black Friday 2023. Tanto a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS) quanto a Subsecretaria de Proteção e defesa do Consumidor de Campo Grande (Procon-CG) programaram ações de fiscalização.

Antes mesmo da data, entre outubro e novembro, o órgão municipal realizou pesquisas de preço e identificou práticas abusivas com o aumento de preços no início deste mês, para que hoje possam oferecer o mesmo valor praticado em outubro, motivo que faz muitos chamarem a data de “Black Fraude”.

Equipes do Procon estadual atuarão na orientação e fiscalização. “Não compre por links enviados por redes sociais e WhatsApp. Pesquise a reputação da loja e se informe sobre a política de troca”, recomenda o secretário-executivo do Procon-MS, Antônio José Angelo Motti. Já o Procon da Capital terá equipes na região central e também nos shoppings, com o objetivo de fiscalizar e coibir práticas que possam de alguma forma lesar ou ludibriar clientes.

“A atuação será em algumas lojas, para verificar possível propaganda enganosa. Nossa equipe está fazendo um acompanhamento de preço dos produtos há cinco semanas para verificar se realmente haverá descontos ou se houve um aumento nos preços para baixar na Black Friday”, aponta o subsecretário do Procon-CG, José Costa Neto.

PESQUISA

A equipe municipal realizou o monitoramento de preços em diversos sites de grandes lojas varejistas e, durante cinco semanas, foram conferidos os valores praticados antes, durante e será também após o evento.

Os resultados obtidos apontaram variações significativas de preços em diferentes estabelecimentos. Entre os produtos, 31,5% tiveram uma alta no preço e 44,3% tiveram desconto. Muitos itens não sofreram variações de preços entre a primeira e a última semana de monitoramento, isso representou 24,2%.

A maior alta identificada foi na televisão de 50 polegadas da marca LG, que custava R$ 1.997,17 entre 16 e 19 de outubro e aumentou para R$ 2.959,89 entre os dias 13 e 16 de novembro – aumento de 48,2%.

Outro item que encareceu no período pesquisado foi a geladeira Panasonic frost-free de 387 litros, que subiu 45,4%. O valor passou de R$ 2.699,00 para R$ 3.923,99 no mesmo intervalo de tempo.

O levantamento também identificou queda no preço de alguns produtos. A air fryer Black & Decker de 5 litros apresentou redução de 45,1%, saindo de R$ 799,00 em outubro para R$ 439,34 neste mês.

Observou-se ainda outra queda expressiva, de 44,4%, no liquidificador da marca Oster de 3,2 litros, que era comercializado a R$ 461,98 e caiu para R$ 256,76 na última semana.

O Procon-CG também observou casos de possíveis propagandas enganosas ou falsas informações sobre os descontos da Black Friday. As práticas ilegais podem levar à aplicação de sanções nos estabelecimentos pegos em flagrante com informações falsas.

“Com esses dados em mãos, as pessoas poderão aproveitar as promoções de forma mais consciente, evitando cair em armadilhas e garantindo que seus direitos sejam respeitados’’, conclui o subsecretário José Costa Neto.

MOVIMENTAÇÃO

Estudo do Sebrae-MS, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS), estima movimentação financeira de R$ 158,13 milhões para a data em Mato Grosso do Sul.

A pesquisa aponta que o gasto médio deve ser de R$ 408,04 por pessoa. Entre os consumidores, 29% querem aproveitar o dia para fazer compras e 42,9% disseram que “no carrinho” a preferência será por móveis, eletrodomésticos ou algum tipo de eletrônico. Já as roupas estão em 2º lugar no ranking, com 35%.

O mestre em Economia Lucas Mikael elenca fatores como a desaceleração da inflação, a valorização do real em relação ao dólar e o início do ciclo de queda nas taxas de juros para uma expectativa positiva no setor varejista. “As projeções indicam um recorde de vendas neste ano de eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos”, analisa.

ALERTA

De acordo com a pesquisa da Fecomércio, 79,4% dos entrevistados disseram que vão realizar suas compras em loja física, enquanto 23,5% vão comprar de forma on-line, porém, de lojas que também sejam físicas.

Atentos ao volume de vendas, os órgãos de proteção ao consumidor elencam dicas para ajudar na hora de ir às compras.

“Fazer uma lista de compras para evitar gastos desnecessários é uma delas, assim como o monitoramento dos preços do produto e cuidado com as ‘promoções imperdíveis’ e aumento do número de golpes virtuais. Evitar compras em sites não confiáveis e com preços muito abaixo do mercado”, indica o Procon-CG.

A entidade ainda aconselha o uso de cartões virtuais, o que ajuda a diminuir a possibilidade de fraude, bem como a organização financeira para aproveitar os descontos, os quais em sua maioria são oferecidos para pagamentos à vista.

O advogado especialista em Direito do Consumidor e atuante na Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Leandro Provenzano, pontua que, em razão dos avanços dos golpes, blindar 100% o consumidor é algo impossível de fazer atualmente.

“A maior dica que damos é a aquisição de produtos em sites confiáveis, nunca indo até eles por meio de links recebidos. Por mais que a oferta tenha chegado pela rede social, mensagem ou WhatsApp, o consumidor pode ir no site oficial da empresa e procurar pela oferta, o que dá mais trabalho, porém, ajuda a evitar golpes”, enfatiza.

Em relação às compras on-line, Provenzano reitera que o consumidor deve buscar sites que tenham o histórico de preço dos produtos, para verificar se o valor realmente baixou na Black Friday. (Colaborou Súzan Benites)

SAIBA

A Black Friday abre a temporada de compras natalinas com significativas promoções em muitas lojas do setor varejista. Nos Estados Unidos (EUA), ocorre um dia depois do Dia de Ação de Graças e no Brasil acontece na última sexta-feira de novembro, desde 2010.