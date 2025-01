Produção em MS deve ser 35% maior e chegar a 27,4 milhões de toneladas de grãos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com um crescimento de 31,2% estimado na produtividade, aliado ao aumento de 3,1% na área plantada, os agricultores de Mato Grosso do Sul devem colher 27,4 milhões de toneladas de grãos nesta safra 2024-2025.

Os números são da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), divulgados nesta terça-feira, durante o anúncio do 4º Levantamento da Safra de Grãos. O aumento na produção estimado é de 35,3%.

Principal produto do Estado, a soja deve registrar uma área plantada de 4,253 milhões de hectares, um crescimento de 3,1% em relação ao ciclo passado. Para a Conab, a produtividade do grãos de MS deve ser de 3,471 toneladas por hectare, o que deve gerar uma produção de 14,763 milhões de toneladas, um crescimento de 26,7% em relação à safra 2023-2024.

Segundo o último boletim do Siga-MS (Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio), distribuído pela Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de MS), com o fechamento da semeadura de soja, o Mato Grosso do Sul alcançou uma área plantada de 4,501 milhões de hectares. A produtividade estimada pela instituição é de 51,7 sacas por hectare, o que deve gerar uma produção de 13,9 milhões de toneladas do grão, superando em cerca de 15% a produção anterior, que fechou em 12 milhões de toneladas.

MILHO SURPREENDE

Pelas contas da Conab divulgadas nesta terça-feira a produção de milho segunda safra em Mato Grosso do Sul deve crescer 49% e atingir 11,8 milhões de toneladas. Na safra passada o grão, apesar de a área plantada ter sido praticamente a mesma da atual, com a quebra na produtividade devido ao clima desfavorável, o Estado produziu apenas 7,9 milhões de toneladas.

Análise feita pela Aprosoja-MS ao fim da colheita do milho em setembro-24, indicou que o clima foi decisivo para a queda na produtividade das lavouras. O estresse hídrico impactou mais de 800 mil hectares no Estado, e fez com que Mato Grosso do Sul registrasse a terceira pior produtividade dos últimos 10 anos.

O milho segunda safra no Estado tem a sua semeadura iniciada logo após a colheita da soja.

CLIMA AJUDA NESTA SAFRA

O período de plantio em Mato Grosso do Sul, conforme Acompanhamento da Safra Brasileira feita pela Conab, começou com falta de chuvas moderada na região centro-sul do Estado.

A normalização climática teve início a partir da transição de novembro para dezembro, quando bons volumes de chuva voltaram em toda a região. Na região norte, houve registros de chuvas esparsas, porém os solos apresentam bons níveis de umidade, favorecendo o desenvolvimento e florescimento da cultura.

Apesar de, atualmente, as condições climatológicas estarem adequadas, algumas lavouras na região centro-sul tiveram redução da capacidade produtiva, pois ficaram até 30 dias sem receber precipitações.

Não houve surto de pragas neste período, mas em algumas lavouras em estádio R4 (com as vagens completamente desenvolvidas), foi verificado aumento na incidência de algumas pragas, principalmente lagarta-da-maçã e falsa medideira, atacando as vagens das plantas.

Com o retorno da umidade também houve necessidade de aumentar os cuidados com a ocorrência de doenças, portanto a maior parte das lavouras já estão recebendo a segunda dose de fungicida, mesmo não se visualizando sintomas de doenças nas plantas.