Produtos da cesta básica variam até 270% em Campo Grande, diz pesquisa

Cesta básica de Campo Grande tem variação de até 270% em produtos - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

Apontada como uma das mais caras do País, os produtos da cesta básica em Campo Grande chegam a sofrer 269% de variação, segundo pesquisa da Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS).

Ao todo, foram analisados 120 produtos nos segmentos de mercearia, hortifrúti, higiene pessoal, limpeza e alimentação, em 13 supermercados e atacados da Capital.

No levantamento, foi apontado que a batata inglesa é a que mais sofre com a diferença de preço, com 269,84%. O tubérculo foi encontrado por R$ 1,89 em um atacadista na região da Mata do Jacinto, enquanto em um supermercado do Aero Rancho o valor chegou a R$ 6,99.

Em seguida, aparece o tomate salada, com diferença de 261,04%, variando de R$ 2,49 a R$ 8,99 e preço médio de R$ 6,90.

Sobre produtos de higiene pessoal, o que mais sofre com a variação de preço é o creme dental de 90 gramas, com 226,13%. Já no segmento de limpeza a maior diferença fica com a esponja de aço (110,50%) e sabão em pó de 800 gramas (100,14%).

Entre os produtos de maior interesse da população, o óleo de soja teve diferença de apenas 2,57%, enquanto o pacote de arroz com cinco quilos apresentou preço médio de R$ 15,33 (com variação de até 100% a depender da marca), e o quilo do feijão, de R$ 7,20 (variação de até 80%).

Além dos citados na reportagem, a pesquisa também levantou preços de carne, café, sal, macarrão, entre outros. Confira os preços e produtos analisados no documento abaixo:

