Economia

Agroindustria

Produtos de origem animal do Sul-Fronteira agora podem ser vendidos em qualquer cidade de MS

Sete municípios fazem parte do Consórcio e podem comercializar seus produtos de origem animal para todo o Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

09/12/2025 - 16h30
O Consórcio Sul-Fronteira recebeu na última segunda-feira (8) o certificado do Programa de Apoio à Comercialização de Produtos de Origem Animal de Mato Grosso do Sul (PACPOA-MS).

Esse certificado permite que todas as pequenas agroindústrias presentes em sete municípios na região sul do Estado que se cadastrarem no PACPOA, comercializem seus produtos para todo Mato Grosso do Sul. 

Fazem parte do Consórcio Sul-Fronteira os municípios de Amambai, Dourados, Douradina, Laguna Caarapã, Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira. 

O secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck e o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, entregaram o certificado ao secretário-executivo do consórcio, Wallyson Colombo. 

“O programa permite que os consórcios intermunicipais, que já possuem estruturas de expansão municipal, comercializem produtos com registro sanitário no Sistema de Inspeção Municipal (SIM) em todo o Estado. Essa medida amplia o mercado e o potencial de comercialização para os pequenos negócios, que são os principais beneficiados”, destacou Jaime Verruck. 

Além do Consórcio Sul-Fronteira, outros consórcios já aderiram ao PAC-POA como o COINTA, CODEVALE e CENTRAL MS, os primeiros do Estado a receber o certificado. 

Agora, todas as pequenas agroindústrias presentes nos municípios que fazem parte dos consórcios podem comercializar seus produtos de origem animal em qualquer cidade sul-mato-grossense, desde que possuam o selo de inspeção municipal (SIM) ou consorcial, além de estar cadastrado no sistema federal e-SISBI. 

O avanço traz mudanças significativas para a comercialização dos produtos, que pode ser estendida a todo o território estadual, superando, pela primeira vez, a limitação imposta às vendas apenas dentro dos limites municipais. 

“O Estado está criando as condições para que os pequenos empreendedores tenham competitividade e prosperidade. O PACPOA-MS é mais do que um programa: é um símbolo da transformação da economia local, da valorização do trabalho e da confiança na qualidade do que é produzido em Mato Grosso do Sul”, pontuou Verruck.

Para o secretário executivo do Consórcio, Wallyson Colombo, o apoio da Semadesc à agroindustrialização e formalização das empresas ressalta a necessidade dos pequenos produtores do apoio das Secretarias. 

Essa medida é muito importante também para os pequenos produtores, porque lá na ponta que ele tem que ser atendido. Faremos um papel de orientação para que as pessoas procurem a legalização, e para que as empresas tenham a cada dia um produto de maior qualidade”, destacou.

PAC-POA

O programa desenvolvido pela Semadesc juntamente com a Iagro, Agraer e o Ministério da Agricultura e Pecuária tem como objetivo criar um ambiente regulatório mais eficiente para circulação de produtos no território estadual. 

Assim, favorece a ampliação e fortalecimento de venda intermunicipal de alimentos de origem animal produzidos por agroindústrias de Mato Grosso do Sul, como produtos lácteos, pescados, ovos, mel entre outros. 

“Considerando a abrangência estadual do serviço de inspeção municipal do consórcio, todas as empresas vinculadas a este serviço nos municípios estão autorizadas a comercializar em todo o estado, incluindo o serviço PAC-POA. Diferentemente do processo anterior, onde as empresas precisavam se cadastrar individualmente, mesmo pertencendo ao consórcio, a autorização neste caso é concedida globalmente. Dessa forma, para o uso do serviço de expressão, o lojista deve celebrar um contrato com o PAC-POA. Empresas já estão demonstrando interesse e iniciando suas operações. Essa medida representa um aumento significativo no potencial de vendas para as empresas”, explicou Rogério Beretta.

Para participar, é necessário que o município ou consórcio esteja cadastrado no sistema e-SISBI/MAPA e tenha sua legislação de inspeção em conformidade com as normas de Serviço de Inspeção Estadual. 


 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2859, segunda-feira (08/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/12/2025 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2859 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 34.907,64)
  • 18 acertos - 45 apostas ganhadoras, (R$ 2.424,14)
  • 17 acertos - 390 apostas ganhadoras, (R$ 279,70)
  • 16 acertos - 2446 apostas ganhadoras, (R$ 44,59)
  • 15 acertos - 11008 apostas ganhadoras, (R$ 9,90)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 87.269,12)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2859 são:

  • 20 - 14 - 90 - 31 - 11 - 73 - 19 - 51 - 99 - 77 - 68 - 32 - 17 - 41 - 02 - 75 - 98 - 28 - 12 - 55

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2860

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2860. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3557, segunda-feira (08/12): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/12/2025 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3557 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 558.208,90)
  • 14 acertos - 188 apostas ganhadoras, (R$ 1.867,72)
  • 13 acertos - 6916 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 85752 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 468718 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3557 são:

  • 22 -06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3560

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3560. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

