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Programa Luz Para Todos atenderá cerca de 230 mil novas famílias, diz ministro

Entre as mudanças, os critérios vão priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social

Estadão Conteúdo

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08/05/2026 - 19h00
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 8, que o Programa Luz para Todos irá atender até 233 mil novas famílias com a ampliação do alcance da política assinada durante evento em Brasília, com foco em comunidades remotas da Amazônia e no uso produtivo da energia para geração de renda.

De acordo com o ministério, as mudanças incluem novos critérios técnicos, monitoramento de resultados e prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social, cozinhas comunitárias e iniciativas ligadas à bioeconomia.

"O programa terá um novo alcance. Atenderá cerca de 230 mil novas famílias. A maior novidade é a possibilidade do uso produtivo da energia do programa. Uma antiga demanda das comunidades locais. Vai poder levar a energia com mais força", afirmou durante evento em Brasília (DF).

Segundo o ministro, a medida irá beneficiar, ainda, os produtores rurais com a possibilidade de utilização nos novos equipamentos elétricos que sua rotina produtiva.

"Avançarmos e levar força, em especial ao campo, para produzir mais, seja por pequeno, por médio ou grande agricultor. Com a ampliação das famílias, poderão receber equipamentos mais compactos para gerar renda própria, por exemplo, moendo açaí."

Silveira estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, no evento que oficializou a renovação dos contratos de concessão de um grupo de 14 distribuidoras de energia elétrica do País. Com duas empresas com contratos já renovados, são agora 16 concessionárias com prorrogação na prestação de serviço por mais 30 anos.

Hoje, o foco dos anúncios são os investimentos que serão destravados com a prorrogação antecipada dos contratos. O valor somado deve chegar aos R$ 130 bilhões nos próximos cinco anos, inicialmente projetados.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) representa 99,6% das distribuidoras, com 42 associadas "Nosso segmento de distribuição está investindo e investirá até 2029, R$ 235 bilhões", disse a presidente da entidade, Patricia Audi.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2954, sexta-feira (08/05)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/05/2026 20h16

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2954 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2954 são:

Primeiro sorteio

  •  06 - 49 - 33 - 32 - 15 - 39 

Segundo sorteio

  • 09 - 04 - 38 - 22 - 27 - 11

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2955

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 2955. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2921, sexta-feira (08/05)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/05/2026 20h11

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2921 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhôes.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2921 são:

  • 69 - 92 - 71 - 06 - 61 - 78 - 75 - 74 - 49 - 91 - 72 - 47 - 18 - 01 - 26 - 33 - 55 - 93 - 64 - 41 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2922

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2922. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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