Economia

COMBUSTÍVEIS

Promessa de gasolina mais barata não chega às bombas em Mato Grosso do Sul

Mesmo com mistura de etanol maior, que prometia redução de até R$ 0,11 por litro, preços se mantêm estáveis no Estado

Súzan Benites

02/10/2025 - 09h00
O aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), foi anunciado como um marco na política energética do Brasil. A expectativa era de que a medida pudesse reduzir o preço final nas bombas em até R$ 0,11 por litro. Em Mato Grosso do Sul, no entanto, o efeito esperado não se confirmou.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelam que os valores pagos pelos consumidores de MS se mantiveram praticamente estáveis nas últimas semanas.

Entre 27 de julho e 27 de setembro, o preço médio da gasolina comum oscilou de R$ 5,95 para R$ 5,94, praticamente sem alteração ou R$ 0,01. A gasolina aditivada também se manteve no mesmo patamar, passando de R$ 6,15 para R$ 6,14. O etanol hidratado, que poderia ganhar competitividade com a ampliação da mistura, registrou leve alta, saindo de R$ 3,88 para R$ 3,91 no mesmo período.

Já o diesel comum variou de R$ 5,94 para R$ 6,03 e o diesel S10, de R$ 6,00 para R$ 6,05. Ou seja, mesmo com uma mudança significativa na política de biocombustíveis, o impacto direto ao consumidor em Mato Grosso do Sul foi praticamente nulo.

O mestre em Economia Eugênio Pavão explica que essa resistência na queda dos preços segue um padrão consolidado. “O preço dos combustíveis geralmente sobe de elevador e desce de escada. Eles [empresários] muitas vezes acabam retendo essa margem, alegando que o estoque é novo”, afirma.

Segundo ele, o comportamento dos postos e das distribuidoras cria um descompasso entre as medidas anunciadas e o efeito prático no bolso do motorista.

MUDANÇA

O CNPE aprovou a elevação da mistura obrigatória de etanol anidro à gasolina para 30%, criando o que foi chamado de E30. À época da decisão, em junho, a Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul) se manifestou dizendo que a mudança representa “um marco histórico na consolidação da política de biocombustíveis no Brasil” e reforça a implementação da chamada Lei do Combustível do Futuro.

O aumento do porcentual de etanol na gasolina foi determinado pelo CNPE na Resolução nº 9, de 25 de junho de 2025, com validade a partir de 1º de agosto deste ano. A resolução atribuiu à ANP a responsabilidade de ajustar o parâmetro que mede a octanagem da gasolina C, conhecido como Research Octane Number (RON). É uma medida da resistência di combustível à detonação (o “bater” do motor), que indica sua estabilidade e capacidade de suportar altas taxas de compressão. 

“A partir dessa atualização nas especificações, será possível garantir que os consumidores tenham acesso a um combustível com maior octanagem, benefício decorrente do novo teor de mistura E30”, disse o governo federal à época.

A proposta da ANP é de que o valor mínimo de RON da gasolina C passe de 93 para 94, assegurando a manutenção da qualidade do combustível. Isso porque combustíveis com maior octanagem proporcionam melhor desempenho e maior eficiência em motores modernos.

Estudos técnicos do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) confirmaram a segurança e a eficiência da medida, apontando inclusive o potencial de redução imediata do preço da gasolina em até R$ 0,11 por litro. Além do aspecto econômico, a decisão fortalece a autossuficiência energética do Brasil. 

Com o E30, o País reduz a necessidade de importações em mais de 700 milhões de litros por ano e corta 1,7 milhão de toneladas de emissões de CO, colaborando para o cumprimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil em acordos internacionais.

Para Mato Grosso do Sul, o impacto é ainda mais relevante. O Estado se consolidou como polo produtor de etanol, seja a partir da cana-de-açúcar, seja a partir do milho, e ocupa posição estratégica na transição energética brasileira. A Biosul destacou que “a ampliação fortalece a indústria local, atrai investimentos, gera empregos e pode ampliar a receita tributária do Estado, reforçando o protagonismo na produção de energia limpa e na contribuição à transição energética do País”.

Apesar do peso estratégico da medida e dos benefícios projetados, para o consumidor, a percepção é de que os preços se mantêm elevados mesmo em um estado que lidera a produção de biocombustíveis. 
Especialistas afirmam que os resultados da política do E30 poderão ser percebidos de forma mais clara no médio e longo prazo. 

O fortalecimento da cadeia do etanol, somado à maior competitividade diante da gasolina fóssil, pode criar condições para a estabilização de preços em patamares mais baixos. Contudo, essa tendência depende do comportamento do mercado e da forma como distribuidores e revendedores vão repassar os benefícios.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 753, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/10/2025 08h35

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 753 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 1° de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 26.178,61); 
  • 5 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 1.246,60 cada); 
  • 4 acertos - 557 apostas ganhadoras, (R$ 67,14 cada); 
  • 3 acertos - 5.187 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 753 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 754

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 03 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 754. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2867, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/10/2025 08h25

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2867 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 1° de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13,7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras (R$ 8.714,51 cada); 
  • 4 acertos - 1.674 apostas ganhadoras (R$ 113,04 cada); 
  • 3 acertos - 31.417 apostas ganhadoras (R$ 3,01 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 9.934,54 cada); 
  • 4 acertos - 1.548 apostas ganhadoras (R$ 122,24 cada); 
  • 3 acertos - 29.587 apostas ganhadoras (R$ 3,19 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2867 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 42 - 39 - 28 - 13 - 16

Segundo sorteio

  • 32 - 20 - 30 - 11 - 08 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2868

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 03 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2868. O valor da premiação está estimado em R$ 14,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode e scolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

