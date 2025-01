Quase 200 mil famílias recebem R$ 136 milhões do Bolsa Família em MS

Apostas on-line

Conforme levantamento da CNC, as apostas impactaram negativamente o varejo e toda a cadeia produtiva brasileira

O mercado das apostas on-line, também conhecidas como "bets", provocaram um prejuízo bilionário na economia de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), publicado na última semana, as bets causaram um impacto negativo entre R$ 520,26 milhões a R$ 4,4 bilhões no varejo e em toda a cadeia produtiva do estado.

Ainda conforme o estudo da CNC, os prejuízos potenciais das apostas impactaram a economia de todo o país. No recorte nacional, os prejuízos são ainda mais assustadores, com valores entre R$ 39,2 milhões a R$ 364 bilhões.

A projeção do levantamento parte do princípio que o valor apostado poderia ter sido utilizado para consumo de outros bens e serviços pelas famílias.

“É uma parcela muito grande de recursos do orçamento familiar desviados para as apostas em um cenário de recuperação para o comércio, que se dá de forma lenta”, pontuou a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Inadimplência

Outro impacto negativo das apostas foi o aumento da inadimplência no país. Conforme o estudo, 1,8 milhão de brasileiros entraram em situação de inadimplência após comprometerem seus compromissos financeiros com as bets.

O setor de comércio de bens, serviços e turismo foi muito impactado, com uma perda total de R$ 103 bilhões do faturamento anual potencial.

“Os dados deixam claro que o impacto das apostas vai além do aspecto financeiro, interferindo diretamente na capacidade do comércio varejista e de outros setores importantes para o desenvolvimento do País. A regulamentação, além de promover arrecadação formal, pode mitigar esses desvios prejudiciais”, explica Felipe Tavares, economista-chefe da CNC.

Regulação

A regulamentação das bets e dos jogos on-line entrou em vigor no Brasil no dia 1º de janeiro. A Lei determina como deve ser o funcionamento das apostas.

Entre as normativas estão quais empresas poderão ser autorizadas a atuar no setor, as formas de pagamento, a tributação, o funcionamento da fiscalização e como deverão ser feitas as propagandas.

Bets de MS ficam de fora da lista dos sites autorizados pela Fazenda

O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 2024, a relação das 137 marcas autorizadas a funcionar no mercado regulado de apostas, que será iniciado em 1º de janeiro de 2025. Cada empresa autorizada pode operar até três bets.

Na relação não aparece nenhuma das quatro bets registradas em Mato Grosso do Sul, conforme levatamento feito pelo Correio do Estado no começo de setembro, quando saiu uma relação preliminar das empresas que estavam aptas a continuarem operando.

Registrados em Mato Grosso do Sul os sites Gol da Sorte, MS Bet Sports, CCA Esportes Net e Sport Game MS, seguem fora da relação que atendeu a todas as exigências do Governo Federal. Porém, ainda existe a possibilidade de elas se regularizarem.