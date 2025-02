Rally da Safra derruba produtividade da soja em MS para 49,5 sacas por hectare

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Relatório publicado nesta quinta-feira, 19, pela empresa Agroconsult, responsável pelo Rally da Safra, revisou a produtividade da soja em Mato Grosso do Sul, passando a considerar que o Estado deve colher uma média de 49,5 sacas por hectare, o que resultará numa perda de pelo menos 1,6 milhão de toneladas, até o momento.

O resultado negativo decorre da falta de chuvas e do calor intenso, que afetou principalmente a soja precoce. Segundo André Debastiani, coordenador da expedição técnica, Mato Grosso do Sul sofreu com o encurtamento do ciclo nas áreas prejudicadas pela estiagem.

O Rally esteve em campo no Estado na última semana, constatando as perdas. A produtividade foi reduzida para 49,5 sacas por hectares. No período pré-Rally a previsão era de 56,5 sacas por hectare.

"Diante da situação de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, a preocupação com o clima se concretizou e virou um problema para os produtores. Há inclusive abandono de áreas em razão da estiagem e ondas de calor nos dois estados", afirma Debastiani.

Os resultados parciais do trabalho de campo do Rally da Safra 2025, após mais de 36 mil quilômetros percorridos em seis estados para avaliação de lavouras de soja, levaram a Agroconsult, organizadora da expedição, a divulgar uma nova estimativa de safra.

Pior para UNS, melhor para outros

Diante da piora na situação climática que impactou as lavouras no Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e dos bons resultados de campo do Centro Norte, a nova projeção aponta para 171,3 milhões de toneladas – redução de 1,1 milhão de toneladas sobre o número pré-Rally (16/01), porém ainda 15,8 milhões de toneladas acima da temporada passada.

“Apesar da projeção ter sido alterada em apenas 1,1 milhão de toneladas na estimativa da safra brasileira, as mudanças foram significativas quando avaliamos individualmente cada estado”, afirma André Debastiani, coordenador da expedição técnica.

A soma de todas as alterações de produção nos estados ultrapassa 11,2 milhões de toneladas em relação a janeiro, sendo que Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais e a região do MAPITOBA acrescentaram 5 milhões de toneladas à safra nacional, enquanto Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina retiraram 6,2 milhões de toneladas.

No total, os técnicos irão percorrer mais de 80 mil km por 13 estados (MT, GO, MG, MS, PR, SC, SP, RS, MA, PI, TO, BA e PA), que respondem por 95% da área de soja e 72% da área de milho, para avaliar as condições das áreas de soja durante as fases de desenvolvimento das lavouras e de colheita até 22 de março. Outras seis equipes avaliarão as lavouras de milho segunda safra em maio e junho.

Assine o Correio do Estado