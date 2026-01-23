Receita destina R$ 120 milhões de mercadorias apreendidas a entidades sociais

Receita Federal destinou R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades sociais e órgãos públicos, nos últimos cinco anos, em Mato Grosso do Sul.
Em 2021, o valor dos produtos doados foi de R$ 10,9 milhões. Em 2022, R$ 12,1 milhões. Em 2023, R$ 31 milhões. Em 2024, o total foi de R$ 10,9 milhões. O ano de 2025 registrou recorde histórico, com R$ 54,7 milhões de mercadorias doadas.
Os produtos doados partem da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.
Os principais produtos doados são:
- veículos (ônibus e utilitários)
- aparelhos eletroeletrônicos
- equipamentos hospitalares
- perfumes
- celulares
- roupas
- calçados
- brinquedos
- acessórios diversos
Vale ressaltar que as mercadorias apreendidas têm quatro destinações possíveis: leilão, destruição, incorporação por órgãos públicos ou doação a entidades sem fins lucrativos.
Algumas das instituições filantrópicas e órgãos públicos atendidos pela Receita Federal são Hospital do Câncer Alfredo Abrahão, Ismac, Tribula de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS), Hospital São Julião, Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança, Associação de Mulheres com Deficiência de MS, Casa da Amizade Brasil, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Magma), entre outros.
Os órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), como entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas assistenciais e organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, podem receber doações de mercadorias apreendidas. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem ser contempladas.