Economia

EM 5 ANOS

Receita destina R$ 120 milhões de mercadorias apreendidas a entidades sociais

Principais produtos doados são perfumes, celulares, roupas, calçados, brinquedos e veículos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

23/01/2026 - 11h45
Receita Federal destinou R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades sociais e órgãos públicos, nos últimos cinco anos, em Mato Grosso do Sul.

Em 2021, o valor dos produtos doados foi de R$ 10,9 milhões. Em 2022, R$ 12,1 milhões. Em 2023, R$ 31 milhões. Em 2024, o total foi de R$ 10,9 milhões. O ano de 2025 registrou recorde histórico, com R$ 54,7 milhões de mercadorias doadas.

Delegados da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva (titular) e Henry Tamashiro de Oliveira (adjunto), com Mirella Ballatore, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul

Os produtos doados partem da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.

Os principais produtos doados são:

  • veículos (ônibus e utilitários)
  • aparelhos eletroeletrônicos
  • equipamentos hospitalares
  • perfumes
  • celulares
  • roupas
  • calçados
  • brinquedos
  • acessórios diversos

Vale ressaltar que as mercadorias apreendidas têm quatro destinações possíveis: leilão, destruição, incorporação por órgãos públicos ou doação a entidades sem fins lucrativos.

Algumas das instituições filantrópicas e órgãos públicos atendidos pela Receita Federal são Hospital do Câncer Alfredo Abrahão, Ismac, Tribula de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS), Hospital São Julião, Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança, Associação de Mulheres com Deficiência de MS, Casa da Amizade Brasil, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Magma), entre outros.

Os órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), como entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas assistenciais e organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, podem receber doações de mercadorias apreendidas. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem ser contempladas.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1167, quinta-feira (22/01): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/01/2026 08h30

Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1167 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões. 

Premiação

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 1.131.758,91)
  • 6 acertos - 128 apostas ganhadoras, (R$ 2.012,89)
  • 5 acertos - 3.407 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 39.249 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • MARÇO - 122.073 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1167 são:

  • 06 - 31 - 13 - 27 - 29 - 12 - 30
  • Mês da sorte: 03 - MARÇO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1168

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1168. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2346, quinta-feira (22/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/01/2026 08h28

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2346 da Timemania na noite desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 43.657,57)
  • 5 acertos - 74 apostas ganhadoras, (R$ 1.685,62)
  • 4 acertos - 1.381 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 13.557 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • BOTAFOGO /RJ - 10.852 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2346 são:

  • 34 - 69 - 43 - 60 - 76 - 50 - 05
  • Time do Coração:  Botafogo (RJ)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2350

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2350. O valor da premiação está estimado em R$ 3,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

